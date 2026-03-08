Actrița din România, care a jucat cu vedeta din „Game of Thrones”, înșelată de partener: „Am descoperit prin mesaje”

Mădălina Bellariu Ion a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO direct de pe covorul roșu al avanpremierei de gală a filmului „Acel Martie”. Inspirat de romanul cu același nume, semnat de Olivia Odăianu, filmul aduce pe marele ecran o intrigă de spionaj cu miză globală, într-o producție care îmbină ritmul alert cu tensiunea psihologică. Pelicula, care este un mix cu actori români, dar și internaționali, foarte cunoscuți, o aduce pe Mădălina în rolul unei agente puternice și imprevizibile. Dincolo de povestea filmului, interviul a atins și teme personale cum ar fi relația pe care a avut-o cu părinții ei în adolescență, fiind și cei care au împins-o să plece în străinătate pe tânără și să-și urmeze visul. Printre toate confesiunile pe care ni le-a făcut, actrița a dezvăluit și unul dintre cele mai dificile momente prin care a trecut: Și anume că a fost înșelată! Toate dezvăluirile le găsiți în rândurile următoare.

Mădălina Bellariu Ion este o tânără actriță talentată care a cunoscut succesul în străinătate. A colaborat de-a lungul timpului cu actori internaționali extrem de cunoscuți precum Jude Law sau Ben Kingsley, dar și cu Luke Roberts, alături de care joacă și în această peliculă. Între Mădălina și actorul britanic există deja o conexiune profesională, iar experiența comună i-a ajutat să creeze rapid chimie pe marele ecran, mai ales că actorul interpretează rolul logodnicului care o înșală. Privind retrospectiv, actrița spune ce i-ar transmite Mădălinei de la 18 ani, care a trecut printr-o experiență similară de trădare.

Actrița din Acel Martie a fost înșelată: „Am descoperit prin mesaje”

CANCAN.RO: Mădălina, mă bucur tare mult că ne vedem la premiera de gală „Acel martie”. Felicitări pentru film! Ce emoții te încearcă acum?

Mădălina Bellariu Ion: Sunt emoționată. Abia aștept ca lumea să vadă acest film la care am lucrat foarte mult. Noi am avut premiera internațională în Spania și avanpremiera la Cluj și la Pitești. Până acum reacțiile au fost bune, dar Bucureștiul este desigur foarte important, fiind cea mai mare premieră din România, așa că abia aștept să văd reacțiile oamenilor.

CANCAN.RO: Cu siguranță reacțiile vor fi pozitive. Spune-ne despre personajul tău și dacă ai rezonat sau nu cu el?

Mădălina Bellariu Ion: Personajul meu, Anabel Albu, este o a Serviciilor Române de Informații, este o femeie puternică, o femeie care își urmează intuiția, nu ascultă regulile, știe că trebuie să le urmeze, însă până la urmă cea mai importantă este intuiția, așa că de foarte multe ori, nimeni nu-i poate anticipa demersurile. Nici inamicii, nici superiorii, sunt anumite momente la care sigur nu vă așteptați.

CANCAN.RO: Spune-ne ce a fost cel mai dificil de filmat?

Mădălina Bellariu Ion: Pot să vă spun că din primele cinci minute ale filmului, Anabel intră într-o criză personală pentru că descoperă că este înșelată de logodnic în cea mai importantă zi a ei, în timpul unei misiuni. Prin urmare trebuie să își reconstruiască identitatea în timp ce rezolvă o consiprație internațională.

CANCAN.RO: Te regăsești în personajul tău? Viața Mădălinei are ceva în comun cu viața lui Anabel?

Mădălina Bellariu Ion: Da, pot să spun că și mie îmi place să îmi urmez intuiția, noi femeile avem acel simț detectiv foarte bine dezvoltat. În primul rând, ca actriță, este foarte important să îți urmezi intuiția și instinctul.

CANCAN.RO: Ți s-a întâmplat să fii înșelată așa cum i s-a întâmplat lui Anabel?

Mădălina Bellariu Ion: Anabel descoperă chiar acolo că este înșelată, se întâmplă în fața ei lucrurile. În acest fel nu am fost niciodată înșelată, nu știu cum aș fi reacționat, însă, cu siguranță, la 18- 20 de ani am fost înșelată. Am descoperit prin mesaje că sunt înșelată, a fost una dintre primele mele relații. Nu era o relație constructivă oricum.

Mădălina Bellariu Ion: „Părinții mei au zis că o să plec din țară”

CANCAN.RO: Vorbești cinci limbi străine: română, engleză, franceză, spaniolă și italiană. Cum ai ajuns să înveți, ce te-a determinat să iei această decizie?

Mădălina Bellariu Ion: De mică mi-a plăcut să învăț limbi străine, am avut o aspirație către limbile străine. Părinții mei au zis că sigur o să plec din țară, așa că mi-au asigurat meditații și mi-au plăcut și profesoarele pe care le-am avut. Primul moment în care am descoperit dragostea pentru actorie a fost datorită profesoarei de limbă franceză, ne-a întrebat cine vrea să participe la o piesă de teatru în franceză. Eu voiam să primesc nota 10, așa că m-am oferit. Am fost protagonista acelei piese de teatru și așa am descoperit dragostea pentru meseria asta. Și a durat ceva timp până m-am prins că asta vreau să fac pentru că atunci când ești mic ai multe hobbyuri și nu știi exact drumul.

CANCAN.RO:Te-ai înțeles foarte bine cu actorii străini, ați legat o relație de prietenie?

Mădălina Bellariu Ion: Cu o parte mă știam deja, cu Luke Roberts mai lucrasem la un alt proiect, Dampyr. Luke interpreta rolul soțului meu în filmul respectiv, iar acum el îl interpretează pe acel logodnic despre care vă povesteam, acel logodnic care m-a înșelat. Cu o mare parte dintre actori mă cunoșteam deja așa că a fost ușor să creăm acea chimie.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să îi dai un sfat Mădălinei de la 18 ani care a fost înșelată, care nu-și găsea calea, ce i-ai spune tu, Mădălina de la 34 de ani?

Mădălina Bellariu Ion: I-aș spune să aibă încredere în ea, să nu se teamă de judecata celor din jur, să fie perseverentă că orice ar fi, va fi bine.

