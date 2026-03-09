Tradiția celor 44 de pahare l-a pus pe Dorian Popa în dificultate: „N-aș încerca-o nici plătit”

Pe 9 martie, românii împart mucenici și păstrează tradiții vechi de sute de ani. În timp ce unii preferă varianta moldovenească, coaptă și aromată cu miere și nucă, alții adoră mucenicii muntenești, fierți în zeamă dulce și parfumați cu scorțișoară. CANCAN.RO a vrut să afle ce aleg vedetele atunci când vine vorba de această sărbătoare, dar și dacă ar încerca celebra tradiție a celor 44 de pahare de vin.

Vedetele din România au intrat și ele în atmosfera zilei de 9 martie, când românii împart mucenici și beau cele 44 de pahare de vin, conform tradiției. Dorian Popa recunoaște că abia acum a aflat de acest obicei, dar spune că nu l-ar încerca nici plătit, în schimb este topit după mucenicii muntenești, pe care îi numește „ciorbă”. Bogdan Vlădău merge pe aceeași variantă, în timp ce Mihai Trăistariu rămâne fidel mucenicilor moldovenești, gustul copilăriei sale.

În schimb, Tudor Ionescu – Fly Project spune că a descoperit mucenicii abia după ce s-a mutat la București, iar Bella Santiago, stabilită de aproape 10 ani în România, a adoptat cu drag tradițiile de aici. Un lucru îi unește însă pe toți: niciunul nu este tentat să încerce celebra tradiție a celor 40 sau 44 de pahare de vin.

Dorian Popa, răsfățat de mamișor cu o oală de mucenici „ciorbă”

Dorian Popa spune că el abia acum a aflat de acest obiceiul celor 44 de pahare și mărturisește că nu este deloc tentat să îl încerce. În schimb, artistul are o altă slăbiciune atunci când vine vorba de această zi: mucenicii muntenești. Pe care îi numește, în stilul său caracteristic, „ciorbă”. Mai mult, spune că așteaptă în fiecare an momentul în care mama lui îi gătește o oală întreagă.

„Vă spun sincer, habar n-aveam de tradiția asta cu 44 de pahare de vin, dar n-aș încerca-o nici plătit. Iar pentru mine, nu știu sincer care sunt mucenicii moldovenești și care sunt cei muntenești. Eu îi numesc mucenici uscați și mucenici „ciorbă”. Și preferații mei sunt mucenicii „ciorbă”. A venit mamișor ieri și mi-a adus o oală, din care am mâncat deja jumătate, și sunt topit după mucenicii cu zeamă, cu „ciorbă”, cum am zis că le spun, cu foarte multă nucă, cu scorțișoară. Aceia sunt preferații mei. Cu această ocazie vreau să le urez la mulți ani tuturor mamelor, în primul rând, pentru că noi, cei din generația trecută, așa am crescut, știind că ziua de 8 martie este ziua mamei. Dar este, în aceeași zi, și Ziua Internațională a Femeii, așadar la mulți ani și tuturor doamnelor și domnișoarelor, în special însă mamelor. Felicitări, pentru că, cu ghilimelele de rigoare, meseria de mamă cred că este cea mai grea din lume. Revin: preferații mei sunt mucenicii tip „ciorbă”. Am să caut și eu pe ChatGPT acum să văd care sunt muntenești sau moldovenești, dar merge și ăla de tip polonez, așa mai uscățel, cu un pahar de lapte. Toate cele bune și o primăvară superbă tuturor! Doamne ajută!”, a declarat Dorian Popa pentru CANCAN.RO.

Pentru Bogdan Vlădău există o singură variantă câștigătoare

Bogdan Vlădău spune că în familia lui mucenicii nu au fost neapărat un ritual păstrat an de an. Cu toate acestea, dacă ar fi să aleagă între cele două variante celebre, modelul preferat al lui Bogdan este clar cel muntenesc. În ceea ce privește tradiția celor 44 de pahare de vin, nu a fost niciodată tentat să o încerce.

„Eu personal îi prefer pe cei muntenești, de departe, ca să zic așa. Nici nu se compară, din punctul meu de vedere. Nu pot să zic că am o tradiție în familie cu mucenicii. Noi n-am păstrat treaba asta. Și cu alea cu 44 de pahare, n-am încercat niciodată tâmpenia asta, îți dai seama.”, a declarat Bogdan Vlădău pentru CANCAN.RO.

Tudor Ionescu – Fly Project a descoperit recent mucenicii și a spus „pa” alcoolului

Dacă pentru unii vedete tradiția mucenicilor vine la pachet cu amintiri din copilărie, pentru alții este mai degrabă un obicei descoperit târziu. Tudor Ionescu – Fly Project spune că în Ardeal mucenicii nu fac parte din tradițiile culinare cu care a crescut.

„Nu sunt mare fan al mucenicilor. La noi, în Ardeal, nu se fac deloc, eu am mâncat prima dată la București. Dacă ar fi să aleg, aș alege clar varianta mucenicilor moldovenești, dar fără să fie însiropați, pentru că nu îmi plac dulciurile însiropate”, a declarat artistul pentru CANCAN.RO.

Cu toate acestea, după ce a ajuns la București, a avut ocazia să îi descopere și, dacă ar fi să aleagă, preferința lui merge către varianta moldovenească. Artistul spune însă că are o singură condiție: să nu fie însiropați prea tare.

„Nu am tradiții legate de asta, pentru că nu se făceau deloc la noi. Nu am crescut cu mucenici, am crescut cu alte prăjituri, ardelenești, ungurești, pe care le făcea bunica mea, care îmi plac și astăzi și îmi amintesc de sărbători”, a mai spus el.

Pe de altă parte, tradiția celor „40 de pahare”, care se spune că se beau pe 9 martie, nu îl tentează deloc. Tudor Ionescu recunoaște că, între timp, a renunțat complet la alcool și preferă să țină sărbătoarea într-un mod mult mai liniștit.

„Nu știu dacă îi trebuie cuiva motiv pentru niște pahare-n plus. Se găsesc motive ușor. Treaba e că am învățat între timp că mă obosesc și îmi complică existența, așa că am zis „pa” alcoolului demult.”, a mărturisit el.

Cosmin Natanticu nu mai numără paharele

Când vine vorba de mucenici, Cosmin Natanticu spune că preferința lui merge clar către varianta muntenească. Actorul recunoaște însă, cu umorul care l-a consacrat, că în familia lui nu s-au păstrat neapărat tradiții legate de această sărbătoare. Iar celebra poveste a celor 44 de pahare de vin o tratează, bineînțeles, în stilul lui caracteristic.

„Prefer mucenicii munteni. Cu tradițiile, din păcate, nu am avut și, în concluzie, nu am ce păstra. Iar povestea cu cele 44 de pahare nu mi-o amintesc, pentru că după al treilea pahar… cine mai numără?”, ne-a mărturisit comediantul.

Andrei Niculae se întrece în mâncat mucenici

Pentru Andrei Niculae, 9 martie vine la pachet cu amintiri din copilărie și cu mici „competiții” în familie. Deși spune că îi plac ambele variante, artistul recunoaște că mucenicii moldovenești au un mic avantaj, mai ales dacă pe masă se află și un borcan generos cu miere.

„Mama a pregătit încă de când eram mic ambele variante, așa că îmi este foarte greu să aleg, dar pentru cei moldovenești borcanul cu miere trebuie să fie lângă întotdeauna! Nu pot să zic că avem o tradiție, dar ne place să ne întrecem în câți mucenici moldovenești reușim să mâncăm. Mâncăcioși din familie!”, a declarat Andrei Niculae pentru CANCAN.RO.

Legat de tradiția celor 44 de pahare, omul de radio spune că a fost aproape de a atinge tradiția, însă nu cu vin, ci cu Cuba Libre.

„Nu știu dacă am reușit într-o seară, dar probabil că am depășit mai mult de 20 și ceva de pahare (n.r. râde). Ah, și erau de Cuba Libre!”, a mai spus el

Bella Santiago a adoptat tradițiile românești

Venită din Filipine, dar stabilită în România de aproape un deceniu, Bella Santiago spune că a adoptat cu drag tradițiile din țara care i-a devenit între timp „acasă”. Artista mărturisește că sărbătoarea mucenicilor nu mai este de mult o noutate pentru ea, mai ales că în familia ei există deja o mică tradiție păstrată an de an. Chiar dacă preferă varianta moldovenească, Bella spune că, în casa lor, mucenicii muntenești sunt nelipsiți, pentru că soacra ei este cea care îi pregătește de fiecare dată.

„Eu îi prefer mai mult pe cei moldovenești. De când am venit în România, în familia noastră s-a păstrat tradiția ca soacra mea să facă mucenici muntenești. Gluma cu 44 de pahare nu am încercat-o niciodată și nici nu pot să beau atât”, a declarat Bella Santiago pentru CANCAN.RO.

Mihai Trăistariu fuge de alcool și mizează pe mucenicii Moldovenești

Deși locuiește de ani buni la malul mării, Mihai Trăistariu spune că gustul copilăriei îl leagă în continuare de Moldova. Artistul mărturisește că preferă fără ezitare mucenicii moldovenești, pe care îi consideră mai gustoși și chiar „mai sănătoși” decât varianta muntenească.

„M-am mutat în Constanța și aici se poartă mucenicii muntenești, să zic, dar eu sunt moldovean la origine, sunt din Piatra Neamț și prefer în continuare mucenicii moldovenești. Ei au tot formă de 8, că amândoi sunt la fel, dar cei moldovenești se coc la cuptor, se pune miere și nucă, se presară nucă. Deci par un pic mai sănătoși. Cei muntenești sunt un pic mai fierți în apă cu zahăr, așa știu că se fac, ceea ce nu-i grozav, că zahărul cică nu-i bun și atunci celălalt pare mai sănătos un pic, zic eu, ăsta moldovenesc. Eu îl prefer la gust, special moldovenesc, îl știu din copilărie și e mult mai bun, dar am mâncat și muntenești, numai că modul de preparare e diferit. Ăia muntenești se fierb în apă cu zahăr, se pun în apă cu zahăr și așa îi scoți dulci, pe când în partea asta le adaugi miere și nucă și atunci par un pic mai sănătoși și îi coci la cuptor. Deci prefer moldoveneștii pentru că sunt și mai gustoși și par mai sănătoși.”, a povestit Mihai Trăistariu pentru CANCAN.RO.

În plus, își amintește și o tradiție veche din zona Moldovei, legată de această zi, dar spune că acum preferă să păstreze sărbătoarea într-un mod simplu: cumpără mucenici și îi împarte de pomană în memoria părinților săi.

„Există o tradiție la noi, în Moldova, cred, în Piatra Neamț. Mai mult la țară se păstrează: copiii și bărbații, în general, bat pământul cu niște bețe și strigă către suflete să iasă afară din morminte. Atunci sufletele ies din morminte și se duc pe la casele lor, pe unde au locuit. Îmi amintesc asta din copilărie, acum nu știu dacă se mai poartă, probabil la țară încă se mai păstrează. Deci asta îmi amintesc eu că ar fi o tradiție. Dar eu, ca obicei, uneori mă duc și cumpăr, că nu știu să fac și nu-mi face nimeni. Mă duc și cumpăr mucenici și mai dau de pomană. Pentru că ambii mei părinți au murit și atunci știi că e bine să dai de pomană în ziua asta. Și atunci mai procedez așa. Cumpăr mucenici de la o patiserie, că în Constanța sunt multe care fac, și mă duc să îi împart ori la biserică, ori la un cimitir apropiat, ori pe stradă.”, a mai spus artistul.

Artistul nu vede cu ochi buni nici tradiția celor 44 de pahare, după ce a avut niște experiențe nefaste cu alcoolul.

„Asta cu 44 de pahare n-am încercat-o niciodată, dar m-am îmbătat o singură dată. Am vrut să văd cum e. Eram în facultate, aveam 20 de ani și mi-am rugat colegii să mă învețe cum să mă îmbăt. Nu sunt băutor, nici acum. Foarte rar beau câte un pahar de vin sau ceva, dar eram în facultate și mi-au zis: „Bă, trebuie să amesteci.” Iau un păhărel de coniac, un pahar de bere și un pahar de vin și e suficient. Amestecătura aia te doare capul. M-am îmbătat două zile, am vomat, eram într-un fel de semicomă, am stat numai la pat. Am văzut cum e, m-am lămurit și am zis că nu e pentru mine băutura și bine am făcut. M-am testat un pic. Și atunci n-am cum să încerc 44 de pahare, probabil 44 de păhărele mici, mici de un centimetru, dar nu-i cazul. Nu vreau să încerc și nu risc.”, a mărturisit acesta.

