Acasă » Știri » Michael Patrick, actorul din Game of Thrones, a murit la 35 de ani

Michael Patrick, actorul din Game of Thrones, a murit la 35 de ani

De: Irina Vlad 09/04/2026 | 17:58
Michael Patrick, actorul irlandez cunoscut pentru rolurile sale din „Game of Thrones” și „Blue Lights”, a decedat la vârsta de 35 de ani, după ce s-a luptat cu o boală incurabilă, a anunțat soția sa, Naomi, joi, 9 aprilie 2026.

Actorul din Belfast, cunoscut și sub numele de Michael Campbell, a murit marți seara la Northern Ireland Hospice, după ce fusese internat cu zece zile în urmă. Actorul suferea de scleroză laterală amiotrofă și se afla internat într-un centru de îngrijiri paliative din Irlanda de Nord. Naomi, soția sa, a fost cea care a anunțat că actorul a pierdut lupta cu boala.

„Aseară, Mick a trecut, din păcate, în neființă la Hospice-ul din Irlanda de Nord. A fost diagnosticat cu boala neuronului motor pe 1 februarie 2023. A fost internat acum 10 zile și a fost îngrijit de echipa incredibilă de acolo. A trecut în neființă în pace, înconjurat de familie și prieteni.

Cuvintele nu pot descrie cât de îndurerați suntem. Suntem atât de recunoscători tuturor celor care ne-au susținut în ultimii ani. Mick iubea acest citat al lui Brendan Behan, care pare potrivit acum: «Cele mai importante lucruri pe care trebuie să le faci în lume sunt să ai ceva de mâncare, ceva de băut și pe cineva care să te iubească.» Așadar, nu vă gândiți prea mult. Mâncați. Beți. Iubiți. ”, a spus Naomi, soția actorului.

Ea și-a amintit de soțul ei ca de o sursă de inspirați care a trăit cu bucurie, un spirit debordant și un om cu un râs molipsitor. Jimmy Fay, producător executiv la Lyric Theatre Belfast, a declarat că comunitatea teatrală a „pierdut un mare artist” și a lăudat modul în care Patrick și-a transformat boala în „artă viscerală și vibrantă”.

Patrick a fost diagnosticat cu MND în februarie 2023 și a continuat să lucreze pe parcursul tratamentului. În 2024, a interpretat rolul lui Richard al III-lea într-un scaun cu rotile la Lyric Theatre din Belfast, o interpretare care i-a adus premiul juriului la Stage Awards. A apărut, de asemenea, în This Town, Krypton și My Left Nut.

După ce a discutat despre prognosticul său, Patrick a dezvăluit că nu va mai face traheostomia. Traheostomia este o intervenție chirurgicală prin care se practică o deschidere în trahee pentru a permite trecerea aerului și a facilita respirația.

Tags:

