Acasă » Știri » Amendă de 10.000 de lei dacă fumezi în această stațiune din Europa. Vacanța s-a transformat într-un coșmar pentru turiști

De: Emanuela Cristescu 25/05/2026 | 22:49
Românii care plănuiesc vara aceasta o vacanță pe una dintre cele mai populare destinații de litoral din Europa ar putea avea parte de o surpriză uriașă când ajung pe plajă! O țigară aprinsă la momentul nepotrivit sau o simplă țigară electronică scoasă din geantă îi poate lăsa fără mii de lei direct din buzunar.

Noile reguli au stârnit deja panică printre turiști, iar pe TikTok circulă zeci de filmări în care oamenii povestesc cum vacanța lor s-a transformat într-un coșmar.

Noi reguli în vacanță

Tot mai mulți turiști se plâng că nu mai înțeleg exact unde au voie să fumeze, unde pot vapa și ce reguli trebuie să respecte pe plajă. În plus, amenzile sunt uriașe și pot ajunge până la 2.000 de euro, adică aproape 10.000 de lei, pentru cei care încalcă interdicțiile impuse de autorități.

Stațiunea care a băgat spaima în fumători este Benidorm, una dintre cele mai iubite destinații de vacanță din Spania, frecventată anual și de mii de români. Autoritățile au început deja să interzică fumatul în mai multe zone de pe plajă, iar în perioada următoare restricțiile ar putea deveni și mai dure.

În acest moment, există trei sectoare importante unde fumatul este complet interzis, două pe plaja Poniente și unul pe Levante. Iar veștile proaste nu se opresc aici. Și cei care folosesc țigări electronice sunt în vizorul autorităților, pentru că vapatul ar putea fi interzis complet pe plajă în sezonul de vară.

Turiștii sunt nemulțumiți

În stațiunile apropiate, precum Altea, La Vila Joiosa sau L’Alfàs del Pi, autoritățile au interzis deja total fumatul pe litoral, iar Benidorm pare că merge exact pe același drum.

Pe rețelele sociale, turiștii spun că atmosfera de vacanță începe să semene mai degrabă cu o zonă plină de reguli și controale. Mulți se tem că pot fi amendați fără să își dea seama că au încălcat vreo regulă.

Maria Cooper, o turistă aflată în vacanță alături de soțul ei, a spus că noile măsuri i se par exagerate.

„Pare o modalitate foarte nedreaptă prin care polițiștii încearcă să facă bani. Desigur, toată lumea vrea să bea ceva și să fumeze o țigară în vacanță. Suntem aici doar pentru o săptămână și nu este ieftin, așa că dacă am fi amendați pe lângă toate celelalte, nu știu de unde am găsi bani să plătim”, a spus turista.

Mulți români care și-au rezervat deja concediile au spus că vor fi mult mai atenți anul acesta înainte să aprindă o țigară pe plajă. În această stațiune celebră, distracția poate deveni extrem de scumpă într-o singură clipă.

