Românii caută tot mai multe vacanțe scurte. Care sunt țările preferate pentru city-break

De: Denisa Crăciun 20/05/2026 | 16:20
Top destinații city break
Vara se apropie cu pași repezi, ceea ce înseamnă că și vacanțele sunt sau urmează să fie planificate. Până atunci, românii aleg să petreacă câteva zile în afara țării, adică merg tot mai des în city-breakuri. Cele mai căutate destinații sunt cele aproape de România. 

Românii preferă din ce în ce mai mult să meargă în vacanțe scurte. Un studiu realizat de o companie aeriană arată că mulți pasageri români aleg să viziteze țări din Europa, dar în același timp s-a observat o dorință a turiștilor de diversificare. Aceștia au realizat un top al țărilor în care merg oamenii cel mai des.

Țările preferate pentru city-break

City-breakurile au fost concepute pentru persoanele care își doresc să călătorească, însă nu au multe zile la dispoziție. De cele mai multe ori își petrec weekendurile pentru a explora orașul, în special pentru a ajunge la principalele obiective turistice. Un studiu realizat recent de o companie aeriană, arată că cele mai apreciate și preferate țări în care merg pasagerii români sunt: Italia, Spania, Regatul Unit, Franța și Grecia.

Italia este pe primul loc în topul preferințelor, iar cele mai căutate orașe sunt Milano, Roma, Napoli, Veneția și Treviso. Pe lângă acestea, care oferă o priveliște incredibilă și o cultură deosebită, există și locuri mai puțin cunoscute, dar care în ultimii ani au fost luate cu asalt de români, mai ales pentru plajele perfecte. Printre ele se numără Brindisi, în regiunea Apulia din sudul Italiei, și Pescara, pe coasta Adriaticii, în regiunea Abruzzo. Principalul motiv pentru care oamenii au mers în anul 2025 cel mai mult în Italia este durata scurtă a zborului.

Pe locul doi se află Spania, iar printre cele mai vizitate orașe se regăsesc Valencia, Malaga și Sevilla, dar și pentru destinațiile de vacanță din Insulele Canare și Baleare, precum Tenerife, Gran Canaria și Palma de Mallorca.

Locul trei îl ocupă Regatul Unit cu Londra, cel mai explorat oraș. Pe locul patru este Franța, acolo unde românii aleg să meargă pentru a vizita Parisul, Nisa și Lyon.

Ultimul loc revine Greciei, mai ales în perioada verii. Corfu, Heraklion, Mykonos, Santorini și Zakynthos sunt cele mai apreciate de turiștii români, datorită plajelor de excepție.

