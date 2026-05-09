Vrea să amețească toată suflarea masculină la show-ul de la PRO TV. Dana Roba: „Am stat în portjartier”

În urmă cu câteva zile CANCAN.RO vă povestea despre noua emisiune cu care șefii de la Pro TV vor să dea lovitura! După ce au rămas fără Survivor și jungla a fost mutată pe alt canal tv, postul din Pache Protopopescu nu a stat cu mâinile în sân, ci a contraatacat! A „furat” un format care a făcut ravagii la Antene: Burlacul/ Burlăcița. Și, pentru că noi aflăm cele mai suculente detalii mereu, vă spunem și cine vrea să intre în emisiune. Este vorba de o celebră vedetă de la noi care se vrea Burlăciță. Iată ce a declarat.

Se spune că dacă nu riști, nu câștigi! Așadar, după ce noi v-am dezvăluit despre noua emisiune cu care Pro TV vrea să facă audiență maximă, s-a arătat și prima vedetă care vrea să fie concurentă. Este vorba despre Dana Roba! După un mariaj eșuat și mai multe relații care s-au încheiat brusc, vedeta vrea să își găsească fericirea pe insulele exotice.

Dana Roba vrea la emisiunea Burlăcița de la Pro TV! Ce pretenții are: „Să nu aibă dosar penal”

Dana Roba este, fără doar și poate, omul surprizelor! Celebrul make-up artist abia ce s-a despărțit de Elie, iubitul ei care a înșelat-o, că vrea să își găsească dragostea. Vedeta are pretenții clare și știe exact ce acceptă, dar mai ales ce nu mai acceptă de la un bărbat.

„Vreau să particip la Burlăcița. Dacă sunt bărbați care vor să se înscrie în concurs să fie de la 1,90 în sus, nu îmi plac bărbații scunzi. Dacă e mic de statură, trebuie să fie bogat, dacă este înalt, poate să fie normal. Se urcă pe portofel și nu mai văd că e scund”, a spus ea.

Practic, Dana Roba pare să fi făcut deja regulamentul pentru viitorii pretendenți: înălțime- bifat, situație financiară bună- bifat, trecut curat- bifat, culoarea părului- bifat, fără copii- bifat. Dacă se poate să fie și atent cu ea, bărbatul are toate șansele să primească un trandafir din partea ei.

„Nu îmi plac blonzii, nu. Vreau un bărbat brunet și să nu aibă copii, să nu aibă dosar penal. Nu țin neapărat să fie romantic, mă refer la ăla care o să câștige inima mea. Eu sunt romantică, stau mereu în portjartier. Și eu am fost cu Elie numai sexy, în portjartier, și tot m-a înșelat. El e singurul bărbat care m-a înșelat, dar nu mai vreau așa ceva”, a mai declarat Dana Roba pentru CANCAN.RO.

Bărbații au de ales: „Ori e foarte bogat, ori calcă pământul pe unde calc”

După relații terminate cu scandal, dezamăgiri și un fost iubit care a înșelat-o, chiar dacă, după cum spune ea, îl trata „ca în filme”, make-up artistul și-a făcut lista clară pentru emisiune, iar criteriile ei sunt mai ceva ca la un interviu pentru CEO!

„Eu nu mă apuc să fac copil cu un sărac, dacă mă apucă pe mine nebunia să îmi fac iar relație serioasă trebuie ori să fie foarte bogat, ori să pupe și pământul unde calc. Dar dacă m-a înșelat, exclus. Dacă e „băiatul lui mama” e bine. Până la urmă să-i calce mama lui, să-i spele ea, ce trebuie să i le fac eu?! Eu vreau sa stau toată ziua prin saloane, să fiu răsfățată”, a spus make-up artistul.

Practic, Dana Roba nu caută doar iubit, ci all inclusive- emoțional și financiar! După experiențele nefericite din trecut, vedeta spune că pretențiile ei nu pot să scadă, dimpotrivă. Dacă le va găsi sau nu pe insula exotică, rămâne de văzut.

„Să își facă treaba de bărbat, să aducă banii și să mă regleze hormonal. Eu știu să fac și banii până la urmă, să ne potrivim la pat. Singurul cu care m-am potrivit a fost Elie și nu că e de culoare, ci că aveam chimie. Pe primul loc e să fie bun cu fetițele, acela e startul, dar până le cunoaște pe ele, întâi mă cunoaște pe mine la emisiune. Eu oricum o să fiu deschisă, exact așa cum sunt și acasă. Nu caut un bărbat ca să țină locul unui tată. Până la urmă tatăl fetelor e Daniel. Eu sunt în căutare de un soț înțelegător, bun, care să fie la picioarele mele”, a ținut să precizeze Dana Roba pentru CANCAN.RO.

