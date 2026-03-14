Bancul de sâmbătă | Bulă cade cu mașina într-un râu și mașina începe să se scufunde încet

Bulă cade cu mașina într-un râu și mașina începe să se scufunde încet. Panicat, ridică privirea spre cer și strigă:

– Doamne dacă exiști, dă-mi un semn!

– Măi Bulă, dar la semnul ăla cu „Pod în lucru” ce nu a fost clar?

Alte bancuri amuzante

Un tip merge la doctor

– Dom’ doctor, cred că am o problemă gravă. De fiecare dată când beau cafea, mă doare ochiul.

Doctorul îl consultă atent, îl pune să facă analize, îl întreabă de stilul de viață, apoi spune:

– Am găsit problema!

– Și? Ce am?

– Scoate lingurița din ceașcă înainte să bei cafeaua.

Un polițist oprește o mașină

– Bună seara, actele la control!

Șoferul i le dă.

– Știți de ce v-am oprit?

– Nu, domnule agent.

– Pentru că nu purtați centura.

– Dar o purtam!

– Acum nu o mai purtați.

– Păi am dat-o jos când m-ați oprit!

– Exact, asta e dovada!

Șoferul nervos se întoarce spre soție:

– Vezi? Ți-am zis eu să nu mă contrazici când vorbesc cu poliția!

Polițistul:

– Doamnă, soțul dumneavoastră vorbește mereu așa urât?

Soția:

– Nu, domnule agent, doar când e beat.

Tataie, ce este dragostea?

Un adolescent își întreabă bunicul:

-Tataie, ce e dragostea?

– Păi… la 20 de ani, DMS! La 40 de ani, DMS. La 60 de ani, DMS. La 80 de ani, DMS.

-Bine tataie, dar ce înseamnă DMS?

-La 20 de ani… Dimineața, la Miezul-zilei și Seara.

La 40 de ani… Duminica, Marți și Sâmbăta.

La 60 de ani… În Decembrie, Martie și în Septembrie.

-Și la 80 de ani?

-La 80 de ani… Dorințele mele secrete.

Bulă și profesorul de religie

La școală, profesorul de religie îi întreabă pe elevi:

– Copii, cine știe ce este un miracol?

Se ridică Bula:

– Dom’ profesor, un miracol este atunci când un om cade de pe un bloc de zece etaje și scapă cu viață.

Profesorul îl corectează:

– Nu, Bula, asta se numește noroc.

Bula se gândește puțin și spune:

– Atunci un miracol este când omul cade din nou de pe același bloc și scapă iar.

Profesorul zâmbește ironic:

– Nu, Bula, asta e deja coincidență.

Bula oftează și răspunde:

– Aha… atunci miracolul adevărat este când cade a treia oară… și îl nimerește pe profesor!

Chelnerul și sandvișul

– Chelner, adu-mi un sandviș cu multă dragoste!

– Imediat, domnule!

Chelnerul se întoarce după 5 minute cu un sandviș:

După ce l-a mâncat clientul l-a intrebat pe chelner cum l-a făcut.

– L-am îmbrățișat înainte să-I aduc.

Curierul de pizza livrează comanda

– Cât bacșiș primești de obicei? întreabă cel ce a făcut comanda.

– Nu știu, Sunt student, doar ajut la livrări și e prima livrare a mea. Dar mi-au spus ceilalți că sunteți cam zgîrcit, așa că m-aș multumi și cu 2 lei.

Se enervează tipul și-i dă 10 lei.

– Spune-le și celorlalți cât ți-am dat! Dar ce studiezi la facultate?

– Psihologie aplicată.