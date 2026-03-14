Bancul de sâmbătă | Bulă cade cu mașina într-un râu și mașina începe să se scufunde încet

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această dimineaţă un banc excepţional, perfect pentru a începe weekendul cu zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi, în rândurile de mai jos.
Bulă cade cu mașina într-un râu și mașina începe să se scufunde încet. Panicat, ridică privirea spre cer și strigă:
– Doamne dacă exiști, dă-mi un semn!
– Măi Bulă, dar la semnul ăla cu „Pod în lucru” ce nu a fost clar?
– Dom’ doctor, cred că am o problemă gravă. De fiecare dată când beau cafea, mă doare ochiul.
Doctorul îl consultă atent, îl pune să facă analize, îl întreabă de stilul de viață, apoi spune:
– Am găsit problema!
– Și? Ce am?
– Scoate lingurița din ceașcă înainte să bei cafeaua.
– Bună seara, actele la control!
Șoferul i le dă.
– Știți de ce v-am oprit?
– Nu, domnule agent.
– Pentru că nu purtați centura.
– Dar o purtam!
– Acum nu o mai purtați.
– Păi am dat-o jos când m-ați oprit!
– Exact, asta e dovada!
Șoferul nervos se întoarce spre soție:
– Vezi? Ți-am zis eu să nu mă contrazici când vorbesc cu poliția!
Polițistul:
– Doamnă, soțul dumneavoastră vorbește mereu așa urât?
Soția:
– Nu, domnule agent, doar când e beat.
Un adolescent își întreabă bunicul:
-Tataie, ce e dragostea?
– Păi… la 20 de ani, DMS! La 40 de ani, DMS. La 60 de ani, DMS. La 80 de ani, DMS.
-Bine tataie, dar ce înseamnă DMS?
-La 20 de ani… Dimineața, la Miezul-zilei și Seara.
La 40 de ani… Duminica, Marți și Sâmbăta.
La 60 de ani… În Decembrie, Martie și în Septembrie.
-Și la 80 de ani?
-La 80 de ani… Dorințele mele secrete.
La școală, profesorul de religie îi întreabă pe elevi:
– Copii, cine știe ce este un miracol?
Se ridică Bula:
– Dom’ profesor, un miracol este atunci când un om cade de pe un bloc de zece etaje și scapă cu viață.
Profesorul îl corectează:
– Nu, Bula, asta se numește noroc.
Bula se gândește puțin și spune:
– Atunci un miracol este când omul cade din nou de pe același bloc și scapă iar.
Profesorul zâmbește ironic:
– Nu, Bula, asta e deja coincidență.
Bula oftează și răspunde:
– Aha… atunci miracolul adevărat este când cade a treia oară… și îl nimerește pe profesor!
– Chelner, adu-mi un sandviș cu multă dragoste!
– Imediat, domnule!
Chelnerul se întoarce după 5 minute cu un sandviș:
După ce l-a mâncat clientul l-a intrebat pe chelner cum l-a făcut.
– L-am îmbrățișat înainte să-I aduc.
– Cât bacșiș primești de obicei? întreabă cel ce a făcut comanda.
– Nu știu, Sunt student, doar ajut la livrări și e prima livrare a mea. Dar mi-au spus ceilalți că sunteți cam zgîrcit, așa că m-aș multumi și cu 2 lei.
Se enervează tipul și-i dă 10 lei.
– Spune-le și celorlalți cât ți-am dat! Dar ce studiezi la facultate?
– Psihologie aplicată.