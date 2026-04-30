BANC | Doi îndrăgostiți se plimbă prin parc

De: Andreea Stăncescu 30/04/2026 | 17:02
BANC | Doi îndrăgostiți se plimbă prin parc
Cel mai haios banc la finalul lunii

De mâine începe minivacanța de 1 mai, când mulți români vor avea parte de zile libere. Astfel, bancurile de mai jos au rolul de vă face schimba starea și de a vă aduce zâmbetul pe buze. 

Doi îndrăgostiţi se plimbă prin parc. Visător, el întreabă:
– lubito, ce ar zice acest tei, dacă ar putea vorbi?
– Că e castan!

Alte bancuri amuzante

Se spune că s-a petrecut la Politehnica din București.
Studenții aveau examen, dar, nemergând la cursuri nici măcar nu-și cunoșteau profa.
Un grup de studenți așteptau și ei…
Vine o tipă faină, cu un șal în jurul gâtului. Unul dintre studenți zice:
– Iată vine un sol de pace c-o năframă-n vârf de băț….
Toți se prăpădesc de râs. Se uită tipa atent la ei și intră în sală.
Studentul în faptă:
– Waw! Am pus-o! E profa… Sigur mă pică !
Dar își încearcă totuși norocul și intră în sală.
Când să tragă biletul cu subiectu’, profa întreabă:
– Tu ești Mircea?
– Eu sunt doamnă…., dau acum, sau vin la toamnă?!

Trei studenți după un week-end:
Primul student:
– Eu am petrecut week endul in Mallorca … plaja, cocktailuri, fete in bijini …
Al doilea student:
– Eu am fost la schi in Alpi, zăpadă, vin fiert și femei beton …
La care al treilea:
– Măi fraților, eu am fost în aceeași cameră cu voi, dar eu, spre deosebire de voi, nu am tras din țigara aia lungă…

Un tip la un bar, mort de beat, cu paharul în față, plângea de rupea pământul.
Văzându-l așa de dezamăgit, barmanul îl întreabă:
– Dar ce s-a întâmplat?
– Păi, acum trei luni a murit mama și mi-a lăsat 10.000$…
– Condoleanțele mele…
– Acum două luni a murit tata și mi-a lăsat 25.000$…
– Îmi pare rău, domnule, foarte rău…
– Luna trecută a murit frate-meu și mi-a lăsat 50.000$…
– Vai, trei persoane dragi în așa scurt timp…
– Și luna asta nu mai pică nimic… nimic… fir-ar să fie…

BANCUL ZILEI | Culmea urâțeniei
Bancuri
BANCUL ZILEI | Culmea urâțeniei
BANC | „Bulă, simți mirosul de cafea?”
Bancuri
BANC | „Bulă, simți mirosul de cafea?”
