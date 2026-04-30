Acasă » Bancuri » BANC | „Bulă, simți mirosul de cafea?”

De: Irina Vlad 30/04/2026 | 07:18
CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de joi! Bulă și Bubulina au un dialog tare haios. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, își dorim spor și voie bună!

– Bulă, simți mirosul de cafea?
– Nu, Bubulino. Deloc!
– Nici eu, du-te repede și fă două!

Alte bancuri cu Bulă

Bulă are probleme de sănătate, obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, aşa că merge la doctor. Îl întreabă doctorul:

– Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?

Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…

– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?

– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.

– Dulciuri mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam 5 ciocolate pe zi.

– Sărat mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.

– Grăsimi mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam un kil-două de slană pe zi…

– Prăjit mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi…

– Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi.

– Aha… Dar de băut, bei?

– A, da! De băut, beau!

„Ce meserie au părinții voștri?”

Ce meserie au părinții voștri? întreabă profesoara.

-Tata e inginer, zice Gheorghe.

-Tata e mecanic, zice Ionel.

-Tata e șef, zice Bulă.

-Cum așa, Bulă? întreabă mirată profa.

-Are 500 de oameni sub el.

-Cu ce se ocupă deci?

-Taie iarbă-n cimitir.

„Mama e numai una”

La şcoală, profesoara lui Bulă dă clasei drept temă o propoziţie cu expresia „mama e numai una”. Următoarea zi, la şcoală, profesoara îi întreabă pe colegii lui Bulă ce propoziţii au făcut cu „mama e numai una”:

– Ionel, tu ce ai scris?

– Păi, când am fost bolnav, mama a stat tot timpul lângă mine, mama e numai una.

– Bravo!

– Dar tu, Georgele, ce ai scris?

– Când nu ştiam să fac un exerciţiu la matematică, mama m-a ajutat, mama e numai una.

– Excelent! În sfârşit, a venit şi rândul lui Bulă.

– Şi tu, Bulă, ce ai scris?

– Păi eu când am ajuns ieri acasă, îmi era tare foame şi am întrebat-o pe mama ce e de mâncare, iar ea mi-a spus că sunt două chiftele în frigider, am deschis frigiderul şi apoi am strigat: MAMA, E NUMAI UNA!

Intra pe raziculacrimi.ro!
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gata cu speculațiile: Selena Gomez clarifică totul despre relația cu Benny într-o postare virală
Test de perspicacitate | Identificați 3 diferențe între acești doi oameni de serviciu
2 alerte de viscol năprasnic în România, emise de meteorologii Accuweather. Care sunt orașele afectate
Schimbare majoră într-o destinație preferată de români. Dispar șezlongurile de pe sute de plaje
Cea mai mare reducere de la Kaufland. Produsul costă doar 29.99 lei, începând de astăzi
Mai ții minte ”Sweet Kiss”? Ce face formația care a dat superhitul baieramurilor din anii 90 ”Alin, Alin”?
Vezi toate știrile