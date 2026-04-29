BANC | Înaintea unei operații, chirurgul își întreabă pacientul: „Domnule Bulă, ce vârstă aveți?”

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă, care ajunge pe masa de operație. Deznodământul este hilar.
Înaintea unei operații, chirurgul își întreabă pacientul:
– Domnule Bulă, ce vârstă aveți?
– Peste o săptămână voi împlini 50 de ani.
– Of, Doamne, cât de mult îmi place optimismul dumneavoastră!
Soțul ajunge târziu acasă… Soția, în pat:
– Unde ai fost?
– Am jucat biliard!
– E ora trei…
– Ne-am luat cu jocul și n-am mai știut cât e ceasul!
– Treci la somn!
Soțul se pune vinovat în pat… Îi vine un sms… Ce să facă?… Încetișor, pipăie pe noptieră, își ia telefonul și pleacă tiptil la baie…
El răspunde: „Și mie mi-a plăcut mult. Nici nu mai am răbdare. Hai te rog mâine!”
Se întoarce în pat. Soția:
– Unde ai fost?
– La baie!
– Ce-ai făcut?
– M-am spălat pe mâini!
– Și de ce mi-ai luat telefonul?
Un polițist patrula noaptea într-un bine-cunoscut loc pentru parking. Vede un cuplu într-o mașină, cu luminile aprinse.
Când se apropie, observă că bărbatul era pe locul șoferului citind o revistă, iar tânăra, pe bancheta din spate, croșeta. Șocat de situația asta surprinzătoare, polițaiul se apropie de mașină și bate în geam.
Tânărul dă fereastra jos:
– Da, domnule polițist.
– Ce faceți voi aici?
– Nu-i evident? Eu citesc o revistă…
Arătând către tânăra femeie, polițaiul zice:
– Bine, bine, dar ea?
Tânărul răspunde:
– Cred că își croșetează un pulover…
Polițistul e bulversat total. Un tânăr cuplu în mașină la ora asta și nimic in materie de tandreturi!
– Câți ani ai tinere?
– 25…
– Dar ea, ce vârstă are ?
Tânărul se uită la ceas și zice:
– Va avea 18… în 30 de minute!
