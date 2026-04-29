De: Alina Drăgan 29/04/2026 | 07:13
BANC | Înaintea unei operații, chirurgul își întreabă pacientul: Domnule Bulă, ce vârstă aveți?

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă, care ajunge pe masa de operație. Deznodământul este hilar.

Înaintea unei operații, chirurgul își întreabă pacientul:

– Domnule Bulă, ce vârstă aveți?

– Peste o săptămână voi împlini 50 de ani.

– Of, Doamne, cât de mult îmi place optimismul dumneavoastră!

Soțul ajunge târziu acasă. Soția, în pat: „Unde ai fost?”

Soțul ajunge târziu acasă… Soția, în pat:

– Unde ai fost?

– Am jucat biliard!

– E ora trei…

– Ne-am luat cu jocul și n-am mai știut cât e ceasul!

– Treci la somn!

Soțul se pune vinovat în pat… Îi vine un sms… Ce să facă?… Încetișor, pipăie pe noptieră, își ia telefonul și pleacă tiptil la baie…

El răspunde: „Și mie mi-a plăcut mult. Nici nu mai am răbdare. Hai te rog mâine!”

Se întoarce în pat. Soția:

– Unde ai fost?

– La baie!

– Ce-ai făcut?

– M-am spălat pe mâini!

– Și de ce mi-ai luat telefonul?

Alte bancuri amuzante

Un polițist patrula noaptea într-un bine-cunoscut loc pentru parking. Vede un cuplu într-o mașină, cu luminile aprinse.

Când se apropie, observă că bărbatul era pe locul șoferului citind o revistă, iar tânăra, pe bancheta din spate, croșeta. Șocat de situația asta surprinzătoare, polițaiul se apropie de mașină și bate în geam.

Tânărul dă fereastra jos:

– Da, domnule polițist.

– Ce faceți voi aici?

– Nu-i evident? Eu citesc o revistă…

Arătând către tânăra femeie, polițaiul zice:
– Bine, bine, dar ea?

Tânărul răspunde:

– Cred că își croșetează un pulover…

Polițistul e bulversat total. Un tânăr cuplu în mașină la ora asta și nimic in materie de tandreturi!

– Câți ani ai tinere?

– 25…

– Dar ea, ce vârstă are ?

Tânărul se uită la ceas și zice:

– Va avea 18… în 30 de minute!

 

CITEȘTE ȘI:

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Știri
Știri
Mediafax
Gandul.ro
Prosport.ro
Adevarul
Digi24
Mediafax
Parteneri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Prosport.ro
Ciao.ro
Click.ro
Digi 24
Digi24
Promotor.ro
Râzi cu lacrimi
go4it.ro
Descopera.ro
Go4Games
Gandul.ro
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dembélé, omul meciului ales de UEFA într-un duel de foc. PSG învinge Bayern 5-4 într-un meci de ...
Dembélé, omul meciului ales de UEFA într-un duel de foc. PSG învinge Bayern 5-4 într-un meci de infarct
Mama Valentinei, răpusă de durere, după ce fiica ei a murit: ”Iubirea mea, cum să trăiesc fără ...
Mama Valentinei, răpusă de durere, după ce fiica ei a murit: ”Iubirea mea, cum să trăiesc fără tine?”
Cât costă un lifting facial în clinica unde a mers Valentina din Vâlcea? A plătit bani grei pentru ...
Cât costă un lifting facial în clinica unde a mers Valentina din Vâlcea? A plătit bani grei pentru procedura care a ucis-o
După divorțul de 100 de milioane $, Dr. Dre apare cu o nouă femeie! Gestul făcut în public cu Michelle ...
După divorțul de 100 de milioane $, Dr. Dre apare cu o nouă femeie! Gestul făcut în public cu Michelle Saniei a atras toate privirile
Erika Kirk, acuzată că ar profita de incidentul armat de la Washington pentru a obține susținere. ...
Erika Kirk, acuzată că ar profita de incidentul armat de la Washington pentru a obține susținere. „Ceva nu se leagă”
Cum se apără medicul care i-a făcut liftingul Valentinei din Râmnicu Vâlcea? Ce tip de anestezie ...
Cum se apără medicul care i-a făcut liftingul Valentinei din Râmnicu Vâlcea? Ce tip de anestezie s-a folosit, de fapt
Vezi toate știrile