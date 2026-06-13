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Avertismentul Comisiei Apărării din Suedia: ”Rusia ar putea lovi un stat NATO”

De: Denisa Crăciun 13/06/2026 | 16:26
Avertismentul Comisiei Apărării din Suedia: ”Rusia ar putea lovi un stat NATO”
Avertisment atac Rusia împotriva NATO/ sursă foto: colaj Pixabay
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Comisia parlamentară a Apărării din Suedia vine cu un avertisment important. Aceasta a spus că dacă Kremlinul consideră un moment oportun, în viitorul apropiat ar putea avea loc o ofensivă militară din partea Rusiei împotriva statelor din NATO.

Șeful armatei din Suedia trage un semnal de alarmă și vine cu un avertisment către toate statele membre NATO. Acesta a transmis că în viitorul apropiat Rusia ar putea să atace un stat NATO. Conform legii, dacă o țară din Alianța Nord-Atlantic este invadată se consideră că toate statele sunt atacate. Nu este prima dată când Comisia parlamentară a Apărării din Suedia lansează un astfel de avertisment.

Care este avertismentul Comisiei Apărării din Suedia

Războiul care are loc la granița României este un pericol și pentru celelalte țări din lume. Multe state se tem de posibilele atacuri asupra țării lor, iar de curând, Comisia Apărării din Suedia a transmis un avertisment important. Șeful armatei suedeze spune că dacă Kremlinul consideră un moment oportun, în viitorul apropiat, Rusia ar putea ataca Suedia sau oricare alt stat membru NATO.

Un atac armat împotriva Suediei sau aliaţilor săi nu poate fi exclus. „Ofensive militare ruseşti cu scopul de a testa coeziunea şi credibilitatea Articolului 5 al Tratatului NATO ar putea avea loc într-un viitor relativ apropiat, dacă situaţia politică este considerată favorabilă de către Kremlin, arată raportul comunicat.

Articolul 5 prevede că, dacă un stat NATO este atacat se consideră un atac împotriva tuturor țărilor membre. Totuși, asta nu l-ar opri pe președintele Rusiei, chiar dacă nu dispune de mijloace suficiente pentru a realiza o astfel de lovitură.

Putem nota că situaţia securităţii rămâne gravă şi caracterizată de un grad de imprevizibilitate considerabil. Există un risc al unei deteriorări rapide cu consecinţe grave asupra securităţii Suediei şi Europei, a mai precizat președintele Comisiei parlamentare, Jörgen Berglund.

Un alt avertisment lansat în luna mai

Nu este prima dată când oficialii Suediei lansează un astfel de avertisment public. Comandantul suprem al Forțelor Armate suedeze Michael Claesson a tras un semnal de alarmă în luna mai. El a vorbit atunci de riscul unei acțiuni militare ruse.

Ei ştiu că întreaga lume occidentală este pe cale să se reînarmeze. Deci, mă întreb: de ce-ar aştepta să exploateze ceea ce consideră slăbiciunile noastre?, a spus el la postul public SVT.

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