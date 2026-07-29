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Loredana, show ca în anii ‘ 90 la Nuba Mamaia! Gestul făcut de un fan înfocat în fața scenei

De: Adrian Vâlceanu 29/07/2026 | 06:50
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Loredana a dat-o în fericire la Nuba Mamaia, unde a făcut un show de zici că e iar puștoaica din anii `90 ce adoră să cânte și mai ales să fie adorată! CANCAN.RO are imagini de senzație cu Loredana, pe care unii o apreciază atât de tare încât au avut o tentativă de a-i „plasa” bani, mai ceva ca la lăutari.

Loredana Groza a făcut un spectacol cât se poate de autentic și uman pe barul clubului Nuba din Mamaia, unde a cântat, a dansat, i-a iubit pe spectatori, totul la o scară cât se poate de firească și naturală. Era înconjurată de fani ca la o cântare de pe vremuri, ceea ce probabil s-a și dorit. Un spectacol intim cu o vedetă care nu s-a sfiit să se apropie de publicul ei. A fost doar Loredana, fără cine știe ce spectacol de lumini, fără coregrafie elaborată și mai ales fără inhibiții!

Loredana a făcut show de senzație la Nuba

Exact ca lăutarii de pe vremuri, Loredana a cântat din tot sufletul. Și nu orice, melodiile ei, un „greatest hits” personal, plus câteva melodii de suflet pentru cei care își făceau vacanțele la Mamaia sau Eforie prin anii `80. A fredonat toată lumea pe melodia „Marinela, Marinela”, iar câteva fete au urcat pe scenă alături de cântăreață, pentru că nici nu se putea altfel, era show total.

Loredana mângâie pe cap un fan înfocat

De remarcat cât de prietenoasă a fost Loredana cu publicul ei. Spre deosebire de alte „vedete” care rămân în spatele cordonului de securitate, Loredana din Nuba a fost cât se poate de tangibilă. Atât de tangibilă că un domn foarte generos și îndrăgostit de muzica ei a venit cu teancul de bani să i-l bage la sutien, cum se făcea pe vremuri. Departe de a se înfuria, Loredana l-a mângâiat frumos pe chelie pe domnul respectiv și l-a anunțat ironic că are și casier. A meritat toți banii, în orice caz!

Nici nu se știe dacă e ceva organizat sau pur și simplu Loredana era prin Nuba, a pus mâna pe un microfon și a dat drumul la niște cântece de suflet, să se bucure toată lumea din club. E cel mai spontan concert la care spectatorii au fost vreodată!

Zi-le, Loredana! Show de show în Nuba Mamaia!

Cât despre ținuta Loredanei, este top! Un costum de cabaret cu milioane de franjuri și dresuri care flatează formele în continuare de adolescentă ale Loredanei Groza. Din toate unghiurile Loredana e cât se poate de instagramabilă, iar publicul profită din plin. Telefoanele sunt deschise pe ea tot concertul!

Și nu doar bărbații se delectează cu spectacolul, ci și femeile din club, care sunt ațâțate de muzica nemuritoare a Loredanei. Ritmurile par să le facă pe doamne să bâțâie din fund de zici că e petrecere în căminul din Regie unde au făcut nopți albe în facultate. Iată de ce concertele bazate pe nostalgie încă vând și vând bine!

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