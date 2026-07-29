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Ce mai face Anemona Niculescu, fosta membră A.S.I.A. Este profesor universitar, specialist în nutriție și a revenit pe scenă alături de colegele sale

De: Paul Hangerli 29/07/2026 | 07:30
Ce mai face Anemona Niculescu, fosta membră A.S.I.A. Este profesor universitar, specialist în nutriție și a revenit pe scenă alături de colegele sale
Anemona Niculescu a urcat pe scenă din nou, sursa-colaj CANCAN.RO
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La începutul anilor 2000, Anemona Niculescu făcea parte din fenomenul A.S.I.A., una dintre cele mai iubite trupe pop din România. După retragerea din muzică, artista și-a schimbat complet direcția profesională, devenind profesor universitar și specialist în nutriție și regenerare celulară. În această primăvară, însă, a revenit pe scenă la concertul aniversar al formației, iar recent a emoționat publicul cu mesajul transmis după moartea actorului Ioan Isaiu, alături de care a jucat în telenovela „Secretul Mariei”.

Mesajul emoționant după moartea lui Ioan Isaiu

Anemona Niculescu a fost colega lui Ioan Isaiu în distribuția telenovelei „Secretul Mariei”, difuzată de Antena 1. După vestea dispariției actorului, aceasta a publicat un mesaj care a impresionat sute de admiratori.

„Drum lin, Ioan… 🤍 Am construit împreună un proiect mare, greu și frumos – «Secretul Mariei». Timpul trece, dar anumite etape și oameni rămân parte din povestea noastră. Plouă astăzi. Odihnește-te în pace!”

Postarea a fost apreciată și distribuită de numeroși internauți, care au transmis, la rândul lor, mesaje de condoleanțe și au rememorat rolurile actorului.

Din trupa A.S.I.A. în amfiteatrele universităților

Anemona Niculescu a făcut parte din A.S.I.A. pentru o perioadă relativ scurtă, însă a contribuit la succesul formației într-o perioadă în care trupa domina topurile muzicale și scenele din România.

După ce a renunțat la cariera muzicală, artista a ales un drum complet diferit. Astăzi este profesor universitar și predă la trei instituții de învățământ superior.

„Predau la trei universități. Predau actorie la Facultatea de Arte a Universității Hyperion, predau engleză – termeni de specialitate – la Academia de Poliție din București și la Universitatea Maritimă din Constanța. Fac naveta. Patru-cinci zile pe săptămână sunt la Constanța și două zile sunt la București. Acolo locuiesc cu copilul. În aceste două zile, când eu sunt la București, el e îngrijit de părinții mei.”

O carieră construită în educație și sănătate

În prezent, Anemona Niculescu îmbină activitatea didactică cu cea din domeniul nutriției și al regenerării celulare. A urmat cursuri de specializare în Statele Unite, a scris cărți și articole de specialitate și și-a continuat permanent studiile.

Fosta artistă este licențiată în Litere, precum și în Teatru și Film, este doctor în Studii Teatrale Aplicate și a predat de-a lungul anilor actorie, limba engleză și discipline de specialitate. De asemenea, a fost traducător în cadrul Agenției Naționale Antidoping și a participat la numeroase conferințe și simpozioane naționale și internaționale.

Revenire emoționantă pe scena A.S.I.A.

Chiar dacă și-a construit o carieră de succes în afara muzicii, Anemona Niculescu nu și-a uitat niciodată trecutul artistic.

În luna aprilie 2026, ea a urcat din nou pe scenă alături de Anca Neacșu, Sorana Darclee și Iana Novac în spectacolul „A.S.I.A. – Istoria unui fenomen pop”, găzduit de Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”.

Evenimentul a readus în fața publicului hiturile care au marcat începutul anilor 2000 și a oferit fanilor ocazia de a le vedea din nou împreună pe cele patru artiste. Concertul a fost prezentat ca o călătorie prin muzica și emoțiile unei generații, iar revenirea Anemonei pe scenă a fost unul dintre cele mai apreciate momente ale serii.

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