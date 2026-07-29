Ce mai face Anemona Niculescu, fosta membră A.S.I.A. Este profesor universitar, specialist în nutriție și a revenit pe scenă alături de colegele sale

La începutul anilor 2000, Anemona Niculescu făcea parte din fenomenul A.S.I.A., una dintre cele mai iubite trupe pop din România. După retragerea din muzică, artista și-a schimbat complet direcția profesională, devenind profesor universitar și specialist în nutriție și regenerare celulară. În această primăvară, însă, a revenit pe scenă la concertul aniversar al formației, iar recent a emoționat publicul cu mesajul transmis după moartea actorului Ioan Isaiu, alături de care a jucat în telenovela „Secretul Mariei”.

Mesajul emoționant după moartea lui Ioan Isaiu

Anemona Niculescu a fost colega lui Ioan Isaiu în distribuția telenovelei „Secretul Mariei”, difuzată de Antena 1. După vestea dispariției actorului, aceasta a publicat un mesaj care a impresionat sute de admiratori.

„Drum lin, Ioan… 🤍 Am construit împreună un proiect mare, greu și frumos – «Secretul Mariei». Timpul trece, dar anumite etape și oameni rămân parte din povestea noastră. Plouă astăzi. Odihnește-te în pace!”

Postarea a fost apreciată și distribuită de numeroși internauți, care au transmis, la rândul lor, mesaje de condoleanțe și au rememorat rolurile actorului.

Din trupa A.S.I.A. în amfiteatrele universităților

Anemona Niculescu a făcut parte din A.S.I.A. pentru o perioadă relativ scurtă, însă a contribuit la succesul formației într-o perioadă în care trupa domina topurile muzicale și scenele din România.

După ce a renunțat la cariera muzicală, artista a ales un drum complet diferit. Astăzi este profesor universitar și predă la trei instituții de învățământ superior.

„Predau la trei universități. Predau actorie la Facultatea de Arte a Universității Hyperion, predau engleză – termeni de specialitate – la Academia de Poliție din București și la Universitatea Maritimă din Constanța. Fac naveta. Patru-cinci zile pe săptămână sunt la Constanța și două zile sunt la București. Acolo locuiesc cu copilul. În aceste două zile, când eu sunt la București, el e îngrijit de părinții mei.”

O carieră construită în educație și sănătate

În prezent, Anemona Niculescu îmbină activitatea didactică cu cea din domeniul nutriției și al regenerării celulare. A urmat cursuri de specializare în Statele Unite, a scris cărți și articole de specialitate și și-a continuat permanent studiile.

Fosta artistă este licențiată în Litere, precum și în Teatru și Film, este doctor în Studii Teatrale Aplicate și a predat de-a lungul anilor actorie, limba engleză și discipline de specialitate. De asemenea, a fost traducător în cadrul Agenției Naționale Antidoping și a participat la numeroase conferințe și simpozioane naționale și internaționale.

Revenire emoționantă pe scena A.S.I.A.

Chiar dacă și-a construit o carieră de succes în afara muzicii, Anemona Niculescu nu și-a uitat niciodată trecutul artistic.

În luna aprilie 2026, ea a urcat din nou pe scenă alături de Anca Neacșu, Sorana Darclee și Iana Novac în spectacolul „A.S.I.A. – Istoria unui fenomen pop”, găzduit de Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”.

Evenimentul a readus în fața publicului hiturile care au marcat începutul anilor 2000 și a oferit fanilor ocazia de a le vedea din nou împreună pe cele patru artiste. Concertul a fost prezentat ca o călătorie prin muzica și emoțiile unei generații, iar revenirea Anemonei pe scenă a fost unul dintre cele mai apreciate momente ale serii.

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