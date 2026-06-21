Cum arată și ce mai face Sorana Mohamad în 2026. Fosta membră A.S.I.A. și-a reinventat viața după divorț și a revenit în lumina reflectoarelor

Sorana Mohamad, una dintre cele mai cunoscute și apreciate membre ale trupei A.S.I.A., traversează o perioadă plină de împliniri atât pe plan personal, cât și profesional. La 43 de ani, artista și-a construit o nouă identitate în lumea artei, trăiește o poveste de dragoste discretă și a revenit pe scenă alături de colegele sale în cadrul unor concerte speciale care au readus la viață fenomenul A.S.I.A. În plus, trupa a lansat recent și propriul ulei parfumat.

Pictura i-a schimbat viața în perioada pandemiei

Pentru Sorana Mohamad, anii pandemiei au reprezentat începutul unui nou drum. După o perioadă dificilă marcată de divorț și de schimbările aduse de restricțiile sanitare, artista a redescoperit pictura, o pasiune care avea să îi transforme complet viața.

Fosta componentă A.S.I.A. a început să creeze constant și să își promoveze lucrările prin ședințe foto artistice, construindu-și treptat o nouă imagine, cea de artist plastic.

Sorana a mărturisit că pictura a ajutat-o să depășească momentele dificile și să își regăsească echilibrul.

„Atunci când pictez, de departe lucrul pe care îl găsesc cel mai complicat e să-mi dau seama când am terminat tabloul. Îl întorc pentru câteva zile cu spatele, ca să nu-l mai văd și apoi îl privesc cu ochi proaspeți”, povestea artista despre modul în care lucrează.

În prezent, Sorana este și ambasador al Asociației „Rezistența prin Cultură”, implicându-se în proiecte dedicate promovării artei și valorilor culturale.

Și-a regăsit prima iubire după două decenii

După divorțul de ofițerul SRI Paul Moga, anunțat în 2014, Sorana a trecut printr-o perioadă complicată din punct de vedere emoțional.

Astăzi însă, artista este fericită alături de Adrian Georgescu, bărbatul pe care îl cunoaște încă din copilărie.

Cei doi au fost colegi atât în școala generală, cât și la liceu, iar după mai bine de 20 de ani drumurile lor s-au intersectat din nou.

Sorana a povestit că Adrian i-a fost alături încă din perioada în care A.S.I.A. devenea un fenomen național.

„Partenerul meu de viață este prietenul meu de 26 de ani. Noi am fost colegi de generală și de liceu. În momentul în care A.S.I.A. s-a înființat, el a fost acolo lângă mine și m-a susținut în acele momente la școală, pentru că era foarte greu.”

Artista spune că reîntâlnirea cu prima iubire a fost una dintre cele mai frumoase experiențe ale vieții sale.

„Mi-am reîntâlnit prima iubire după 20 de ani și nu am cuvintele potrivite prin care să transpun ce înseamnă să îți regăsești jumătatea. E un zbor constant și o fericire nebună care îți dă o forță și mai nebună. Așa sunt la 40 de ani. Fericită din cale-afară, împlinită și plină de energie. Practic cam cum eram pe la 16 ani. Întineresc.”

La finalul anului trecut, Sorana a publicat și primele imagini alături de Adrian, însoțite de un mesaj emoționant:

„Te iubesc, dragostea vieților mele! Oare câte mii de vieți am trăit deja împreună? Știm că le-am trăit pe toate, de la prima, de la început, dar oare câte au fost de am ajuns în aceasta să ne curgem prin vene?”

A.S.I.A. a revenit pe scenă în 2026

Anul 2026 a adus și o mare surpriză pentru fanii trupei A.S.I.A.

Pe 25 aprilie și 15 mai, formația a susținut două concerte-eveniment la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, readucând în atenția publicului unul dintre cele mai importante fenomene pop ale începutului anilor 2000.

Alături de Sorana, pe scenă au urcat Anca Neacșu, Iana Novac și Anemona Niculescu.

Spectacolul a fost conceput ca o călătorie prin istoria formației, de la primele zile petrecute în studioul lui Adrian Ordean până la marile hituri care au marcat o generație întreagă.

După unul dintre concerte, Sorana a transmis un mesaj emoționant fanilor.

„Glorie Tatălui Ceresc pentru darul acestei vieți. Prin Voia Lui iubesc, creez și îmi duc mai departe misiunea — aceea de a vibra la unison cu oamenii din jurul meu. Aceeași frecvență, mii de suflete, o singură emoție… Sunt un om binecuvântat.”

Artista a vorbit și despre emoția revenirii pe scenă după atâția ani.

„A fost o întoarcere în timp… în 1999. În studioul de pe strada Mihai Eminescu, la ușa gigantului compozitor Adrian Ordean — omul care a creat un fenomen și o punte între generații.”

La final, Sorana a mulțumit publicului pentru susținerea oferită de-a lungul timpului.

„Noi, familia A.S.I.A., vă mulțumim pentru 27 de ani de susținere, iubire și inspirație. A.S.I.A. continuă… istoria se scrie mai departe.”

Trupa a lansat și propriul ulei parfumat

Pe lângă revenirea pe scenă, membrele A.S.I.A. au lansat și un proiect special dedicat fanilor.

Este vorba despre „A.S.I.A. by Magnetique”, un ulei parfumat inspirat de energia și identitatea formației.

Sorana și colegele sale au prezentat produsul ca pe o experiență care transpune spiritul A.S.I.A. dincolo de muzică.

„Am creat acest ulei cu o combinație care se simte… nu doar se miroase.”

Artistele au explicat că produsul este realizat exclusiv din ingrediente naturale și reprezintă o extensie a universului construit de formație în cei aproape 27 de ani de existență.

O nouă etapă a vieții

În 2026, Sorana Mohamad pare să fi găsit echilibrul pe care l-a căutat ani la rând. Îmbină muzica, pictura și proiectele culturale, se bucură de o relație stabilă și continuă să fie una dintre cele mai apreciate figuri ale generației care a crescut cu hiturile A.S.I.A.

La 43 de ani, artista demonstrează că reinventarea este posibilă și că succesul nu înseamnă doar carieră, ci și capacitatea de a găsi fericirea după cele mai dificile momente ale vieții.

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