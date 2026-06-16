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Cum arată și ce mai face Oana Sîrbu la 56 de ani. Actrița din „Liceenii” urcă din nou pe scenă

De: Paul Hangerli 16/06/2026 | 07:30
Cum arată și ce mai face Oana Sîrbu la 56 de ani. Actrița din „Liceenii” urcă din nou pe scenă
Oana Sârbu, sursă-colaj CANCAN.RO
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La patru decenii de la succesul fenomenului „Liceenii”, Oana Sîrbu continuă să fie una dintre cele mai iubite artiste din România. La 56 de ani, actrița și cântăreața este activă pe scenă, colaborează în continuare cu Teatrul de Revistă Constantin Tănase și păstrează o legătură strânsă cu admiratorii săi, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale, unde este urmărită de aproximativ 50.000 de persoane pe Instagram.

Pe 21 iunie, de la ora 19:00, publicul o poate vedea în spectacolul „Viața ca o vacanță”, alături de Sanda Ladoși, pe scena Teatrului Constantin Tănase din București.

Oana Sîrbu revine în fața publicului

Deși generații întregi o asociază cu rolul Danei din filmul „Liceenii”, Oana Sîrbu nu s-a îndepărtat niciodată de scenă. Artista continuă să susțină spectacole și să colaboreze cu Teatrul de Revistă Constantin Tănase, instituție de care este legată de aproape patru decenii.

Pe 21 iunie, de la ora 19:00, aceasta va putea fi văzută în spectacolul „Viața ca o vacanță”, unde va urca pe scenă în calitate de invitat special, alături de Sanda Ladoși.

„Liceenii” rămâne filmul care i-a schimbat viața

În ianuarie 2026, cu ocazia aniversării a 40 de ani de la lansarea filmului „Liceenii”, Oana Sîrbu a rememorat începuturile unei povești care avea să o transforme într-un fenomen național.

Artista își amintește că a ajuns la casting după ce fusese remarcată la emisiunea „Steaua fără nume”.

„Eram un copil. M-am dus acolo să dau probe, la Buftea, după ce fusesem văzută la «Steaua fără nume». Fusesem îmbrăcată într-o rochiță făcută de bunica mea, dintr-un material adus de tata dintr-un turneu în Egipt și cred că imaginea de la «Steaua fără nume» a cucerit publicul și am fost chemată să dau probe.”

Succesul a venit aproape peste noapte și a fost copleșitor pentru adolescenta de atunci.

„La premieră, la Scala, coada era până în spatele cinematografului… se spărgeau geamurile.”

Faima a venit înainte să termine liceul

Invitată în emisiunea „Întrebarea Mesei Rotunde”, moderată de Marius Manole, artista a mărturisit că succesul a venit atât de repede încât nu a avut timp să înțeleagă ce i se întâmplă.

„Eu nu terminasem liceul când m-am trezit că se sparg geamurile ca să se ajungă la noi. Venea poliția cu cai, făceam spectacole pe stadioane, în polivalente și gândește-te că venea lumea cu bilet cumpărat. A fost un boom de turnee, de spectacole. Nu am avut timp să-mi dau seama ce-i cu mine.”

Deși era idolul unei generații întregi, Oana Sîrbu spune că a rămas mereu un om disciplinat și rezervat.

„Eram un copil foarte serios. Nu făceam parte din nicio gașcă, nu ieșeam pe la hotel, nu mergeam pe la întâlniri. Eram un om serios.”

Cereri în căsătorie și sute de scrisori de dragoste

Popularitatea uriașă a artistei a fost însoțită și de nenumărate dovezi de admirație din partea fanilor.

Oana Sîrbu păstrează și astăzi scrisorile primite în perioada de glorie a filmului „Liceenii”, multe dintre ele fiind adevărate declarații de dragoste.

„Am acasă șase cutii mari cu scrisori de la admiratori și de dragoste printre ele. Primeam cereri în căsătorie, era o nebunie. Am trăit foarte zgomotos în acei ani.”

O carieră de peste 40 de ani și proiecte muzicale recente

Deși piața muzicală s-a schimbat radical în ultimele decenii, artista nu a renunțat la muzică. Ea a lansat mai multe albume în ultimii ani și continuă să urce pe scenă.

În același timp, recunoaște că artiștii generației sale beneficiază de mai puțină promovare decât în trecut.

„Generația mea nu mai e atât de promovată acum. Am fost înlăturați mișelește de pe toate posturile de radio. Eu am făcut vreo șase-șapte albume în ultimii 15-20 de ani. La Teatrul Tănase mai sunt colaborator încă. De 40 de ani.”

Artista a dezvăluit că ia în calcul și scrierea unei cărți despre viața și cariera sa.

„Am vreo 36 de ani de agende pe care le păstrez. Mă gândesc că ar fi ok să scriu o cărticică.”

Accidentul care i-a schimbat perspectiva asupra vieții

Unul dintre cele mai dificile momente din viața Oanei Sîrbu a fost gravul accident rutier suferit în urmă cu aproape trei decenii.

„M-am răsturnat cu mașina, veneam de la Festivalul de la Mamaia. A fost teribil de grav. M-am recuperat destul de greu, am avut niște intervenții chirurgicale, dar am rămas fără sechele.”

După acel episod, artista a început să privească altfel viața și să își dorească să devină mamă.

Cel mai important rol: mama lui Alexandru

Astăzi, cea mai mare bucurie a Oanei Sîrbu este fiul ei, Alexandru, pe care l-a adoptat în 2009. Adolescentul are acum 17 ani și îi moștenește pasiunea pentru muzică, studiind pianul.

Artista spune că maternitatea a fost cea mai frumoasă experiență din viața ei.

„Prioritatea mea în viață este copilul. Dumnezeu mi l-a dat când a trebuit, la 40 de ani. Sunt dedicată lui și sper să fiu o mamă mișto.”

Deși viitorul profesional al lui Alexandru nu este încă stabilit, Oana Sîrbu îi respectă alegerile și îl susține în tot ceea ce își dorește să facă.

La 56 de ani, artista demonstrează că rămâne una dintre cele mai apreciate prezențe ale generației sale. Activă pe scenă, apropiată de public și urmărită de zeci de mii de admiratori în mediul online, Oana Sîrbu ocupă și acum un loc special în inimile românilor care nu au uitat-o nici după 40 de ani de la fenomenul „Liceenii”.

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