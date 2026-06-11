Ce mai face Elena Cârstea la aproape 20 de ani de când s-a mutat în America. A lansat o melodie nouă, crește pisici persane și ține legătura cu fanii din România

Elena Cârstea, una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii românești, continuă să fie activă și să păstreze o legătură strânsă cu publicul său, chiar dacă trăiește de aproape două decenii în Statele Unite. Artista, care a trecut prin momente dificile în ultimii ani, inclusiv un accident vascular cerebral și o perioadă de depresie, a revenit la una dintre marile sale pasiuni: muzica.

Pe lângă activitatea artistică, Elena Cârstea se dedică familiei, grădinăritului, animalelor și comunității sale online, unde este extrem de activă și comunică frecvent cu admiratorii săi.

A revenit în muzică după ani de pauză

La sfârșitul lunii aprilie, Elena Cârstea și-a surprins fanii cu lansarea unei piese noi, intitulată „Where Will You Go”, o melodie care marchează întoarcerea sa în lumea muzicii.

Piesa, compusă de Mihai Pocorschi, este încărcată de emoție și sensibilitate și vorbește despre alegerile care schimbă cursul vieții. Deși este interpretată în mare parte în limba engleză, finalul aduce și versuri în limba română, care au emoționat mulți dintre ascultători.

„Unde te duci când o să vii? Drumul spre casă dacă-l mai știi / Și te aștept să vii înapoi”, sunt versurile care încheie melodia și care au fost apreciate de fanii artistei.

Vocea Elenei Cârstea a rămas la fel de puternică și expresivă, iar revenirea sa a fost primită cu entuziasm de cei care i-au urmărit cariera încă din anii de glorie ai muzicii românești.

Este activă pe rețelele de socializare

Deși locuiește în Florida, Elena Cârstea urmărește atent tot ce se întâmplă în România și comunică frecvent cu admiratorii săi prin intermediul rețelelor sociale.

Recent, artista a transmis un mesaj emoționant pentru Marina Almășan, cu ocazia zilei de naștere.

„La mulți ani Marina Almășan, cu tot respectul și dragostea pe care o am adunată de-a lungul anilor. Să ai o zi minunată și să ne revedem cu bine”, a scris Elena Cârstea.

Mesajul a fost apreciat de urmăritorii săi, care au remarcat relația de prietenie și respect dintre cele două.

A sărit în apărarea Alexandrei Căpitănescu

Elena Cârstea nu ezită să își exprime opiniile atunci când consideră că cineva este nedreptățit. Recent, artista a luat public apărarea tinerei Alexandra Căpitănescu, concurenta României la Eurovision, criticată pe rețelele sociale.

Mesajul transmis de artistă a devenit rapid viral.

„Dacă vă mai prind că mai vorbiți de Alexandra urât, ar trebui să vă fie rușine. Fata asta a făcut mai mult decât toată artistărimea din ultimii ani. În loc să o susțineți că e România, vă țineți numai de prostii și lucruri inutile. Toți avem păreri, dar nici unul dintre voi, ăștia care dați cu piatra, nu ați făcut nimic notabil. Uitați-vă în oglindă înainte să deschideți gura. În rest, numai de bine.”

O viață liniștită în America

După ce s-a stabilit în Statele Unite, Elena Cârstea și-a construit o viață departe de lumina reflectoarelor. În paralel cu muzica, și-a reînnoit licența în domeniul imobiliar și lucrează în continuare în acest sector.

Artista este pasionată de grădinărit și petrece mult timp în propria grădină, activitate care o relaxează și îi oferă echilibru.

În plus, este o mare iubitoare de animale și deține o mică afacere cu pisici persane. Curtea sa este plină de feline și câini, iar Elena vorbește adesea despre dragostea pe care o are pentru animale.

Povestea emoționantă a adopției celor două fiice

Unul dintre cele mai sensibile capitole din viața artistei este legat de maternitate. Din cauza unor probleme medicale și a RH-ului negativ, Elena Cârstea a luat decizia de a nu avea copii biologici.

În schimb, în anii ’90 a adoptat două fetițe, Sanda și Adriana, cărora le-a oferit o familie și o șansă la o viață mai bună.

Artista a povestit că decizia sa a fost intens criticată la vremea respectivă.

„Câtă lume m-a blamat că am adoptat copiii. Colegi care au venit să-mi spună: «Dar ce ți-a trebuit ție?». Mă, dar ce te freacă pe tine grija ce fac eu cu viața mea? Dacă eu vreau să adopt 100 de copii, care-i problema ta?”, mărturisea artista.

Astăzi, cele două fiice sunt adulte și au cariere de succes în Statele Unite. Sanda activează în Garda Națională, iar Adriana urmează o carieră în domeniul juridic.

Cum a reușit să depășească problemele de sănătate

În urmă cu câțiva ani, Elena Cârstea a trecut prin una dintre cele mai dificile perioade ale vieții sale, după ce a suferit un accident vascular cerebral.

Artista a petrecut mai bine de două săptămâni la terapie intensivă și a urmat apoi luni întregi de recuperare. În perioada care a urmat s-a confruntat și cu depresia.

Cu multă voință, a reușit să își recapete forțele și să slăbească aproximativ 15 kilograme.

„O mare perioadă după AVC am fost depresivă. Am crezut că niciodată nu îmi voi mai reveni. Până când am zis gata! Și am slăbit 15 kilograme. Acum arăt foarte bine la vârsta mea”, a declarat artista.

În prezent, continuă recuperarea, merge la piscină pentru exerciții și spune că se simte pregătită pentru noi proiecte muzicale.

„Pot cânta din nou”

Poate cea mai importantă veste pentru admiratorii săi este faptul că Elena Cârstea s-a întors în studio și pregătește noi melodii.

„Am scos o piesă, acum intru iar în studio pentru altă piesă. Pot cânta din nou!”, a spus artista.

După ani de provocări și încercări, Elena Cârstea demonstrează că pasiunea pentru muzică și dorința de a merge mai departe pot învinge orice obstacol.

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