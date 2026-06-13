Îl mai ții minte pe Gabriel Fătu, „Regele farselor” de la OTV? Cum arată astăzi și de ce a refuzat să revină în televiziune

Gabriel Fătu a fost unul dintre cele mai cunoscute nume ale televiziunii românești în anii 2000, când farsele sale de la OTV făceau audiențe uriașe. La peste un deceniu de la dispariția postului care l-a făcut celebru, actorul continuă să fie recunoscut pe stradă de oameni, însă viața sa profesională a luat o cu totul altă direcție. Astăzi, la 51 de ani, se dedică teatrului și filmului, iar în 2026 revine în atenția publicului cu un nou proiect cinematografic ambițios.

Cum a ajuns Gabriel Fătu la OTV. Rolul neașteptat jucat de Florin Piersic

Puțini știu că omul care l-a îndrumat către televiziune a fost chiar Florin Piersic, actorul pe care Gabriel Fătu îl consideră mentorul său.

Într-un interviu acordat în 2025, actorul a povestit că îl invitase pe Florin Piersic într-o emisiune pe care o realiza la începutul carierei, la o televiziune locală.

După emisiune, cei doi au rămas de vorbă, iar întâlnirea avea să-i schimbe parcursul profesional.

„Mi-a spus că are un prieten, Dan Diaconescu, care tocmai și-a deschis o televiziune, OTV. Și dacă vreau să mă duc să vorbim și să încep acolo o emisiune. Cum să îl refuz eu pe noul meu «tată»? Și așa a început”, și-a amintit Gabriel Fătu.

Actorul spune că Florin Piersic i-a mărturisit atunci ceva ce nu va uita niciodată.

„Ascultându-ți povestea, îmi dau seama că, într-un fel, ești și copilul meu. De azi te declar al treilea băiat al meu.”

Fenomenul OTV care încă îl urmărește după 13 ani

Deși OTV s-a închis de mai bine de un deceniu, Gabriel Fătu spune că oamenii încă îl identifică imediat cu perioada farselor telefonice.

Actorul povestește că este recunoscut frecvent după voce, iar mulți români îi amintesc și astăzi de emisiunile care l-au transformat într-un fenomen al televiziunii.

„S-a închis OTV-ul de 13 ani și încă aud pe stradă: «Uite-l pe cel cu farsele»”, spune acesta.

Uneori, întâlnirile cu fanii sunt emoționante, alteori de-a dreptul amuzante.

Gabriel Fătu își amintește o întâmplare petrecută pe Calea Victoriei, când o doamnă elegantă l-a recunoscut și inițial l-a abordat zâmbind.

„Sunteți domnul Gabriel Fătu de la OTV, cu farsele?”, l-a întrebat aceasta.

După ce actorul a confirmat, situația s-a schimbat radical.

„Nu ți-e rușine, mă, derbedeule, să îți bați joc de oameni?”, i-ar fi reproșat femeia, spre amuzamentul actorului, care spune că a preferat să plece cât mai repede.

Cât a câștigat în perioada de glorie a farselor

Gabriel Fătu recunoaște că notorietatea obținută prin OTV a avut atât avantaje, cât și dezavantaje.

Pe de o parte, l-a făcut extrem de popular și i-a adus venituri impresionante pentru acea perioadă. Pe de altă parte, spune că imaginea de „rege al farselor” l-a costat anumite oportunități profesionale.

„Am pierdut câteva roluri în reclame, un rol într-un film important și mai multe altele, dar nu am fost supărat pentru asta”, a declarat actorul.

Totuși, succesul financiar a compensat pierderile.

„Am câștigat foarte mulți bani, așa că nu regret nimic. Cu salariul de la teatru, cu spectacolele mele și tot ceea ce fac acum, anual câștig cam un sfert față de cât câștigam atunci.”

De ce nu mai vrea să revină la emisiunile cu farse

De-a lungul timpului, actorul a primit propuneri pentru a reveni în televiziune cu formate similare celor care l-au consacrat.

Cu toate acestea, spune că nu se mai vede în acel rol.

„Am fost invitat la o televiziune, mi s-a propus să fac din nou asta, dar nu cred că mi se mai potrivește.”

Prioritățile sale sunt acum altele.

„Îmi doresc foarte mult să fac film, că asta nu prea am făcut, și mă voi concentra pe asta.”

Gabriel Fătu revine pe marile ecrane în „Mă mut la mama”

Dorința de a se dedica cinematografiei începe deja să prindă contur. Din 22 mai 2026, Gabriel Fătu poate fi văzut în toate cinematografele din țară în comedia „Mă mut la mama”.

Mai mult decât atât, actorul este și unul dintre producătorii filmului, alături de Mihai Munteanu.

Scenariul este semnat de Andreas Petrescu și este inspirat din trilogia de spectacole de teatru „Mă mut la mama”, „Mă mut la tata” și „Mă mut sau nu mă mut”, producții care au avut mare succes în întreaga țară.

Filmul este regizat de George Buzoianu și Gelu Colceag și reunește o distribuție impresionantă.

O distribuție plină de nume cunoscute

Alături de Gabriel Fătu apar pe marele ecran actori precum Adriana Trandafir, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Adrian Păduraru, Paula Chirilă, Doina Teodoru, Ana Odagiu, Ioana Ancea, Bianca Purcărea, Răzvan Oprea, Tudorel Filimon, Ionuț Ciocia și Serghei Mizil.

Povestea urmărește relația dintre o mamă văduvă care încearcă să-și refacă viața sentimentală și cei doi fii adulți care revin acasă, fiecare cu propriile probleme și crize existențiale.

Rezultatul este o comedie despre familie, iubire și haosul inevitabil care apare atunci când generații diferite sunt nevoite să conviețuiască sub același acoperiș.

Cine este, de fapt, Gabriel Fătu

Născut pe 21 iulie 1975, în județul Tulcea, Gabriel Fătu este absolvent al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București.

De-a lungul carierei sale a fost actor, regizor, producător și manager cultural, iar în paralel cu activitatea din televiziune a continuat să joace pe scenă și în producții cinematografice.

Publicul l-a putut vedea în filme și seriale precum „După dealuri”, „Poziția copilului”, „Vlad” și „Sacrificiul”.

La 51 de ani, fostul „Rege al farselor” spune că nu mai caută succesul rapid al televiziunii, ci proiecte care să îi permită să se dezvolte artistic. Iar odată cu lansarea filmului „Mă mut la mama”, Gabriel Fătu pare hotărât să scrie un nou capitol al carierei sale, de această dată pe marele ecran.

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