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Un „om” a apărut într-o fotografie făcută de NASA pe Marte. Imaginea care i-a uimit pe internauți

De: Daniel Matei 07/08/2026 | 00:50
Un „om” a apărut într-o fotografie făcută de NASA pe Marte. Imaginea care i-a uimit pe internauți
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursa: Profimedia
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O fotografie realizată de NASA pe Marte a atras din nou atenția internauților după ce într-o zonă a imaginii poate fi observată o formațiune care seamănă izbitor cu un om care merge. Imaginea a fost realizată cu ani în urmă de roverul Spirit, însă continuă să stârnească reacții datorită formei neobișnuite surprinse pe suprafața Planetei Roșii.

Un „om” a apărut într-o fotografie pe Marte

Fotografia face parte dintr-o panoramă realizată de rover în 2007, în timp ce acesta explora suprafața marțiană. La prima vedere, într-o zonă îndepărtată a peisajului poate fi observată o mică siluetă care pare să aibă cap, trunchi și picioare, asemenea unei persoane aflate în mers, potrivit MSN.

Imaginea a revenit în atenția publicului după ce a fost redistribuită pe rețelele sociale și în publicații online, unde utilizatorii au remarcat asemănarea neobișnuită cu o figură umană.

 

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Ce a fotografiat, de fapt, roverul NASA

Deși formațiunea pare surprinzătoare, nu există indicii că fotografia ar surprinde o persoană sau o ființă care se deplasează pe Marte. Forma este, cel mai probabil, o structură stâncoasă aflată la distanță de rover.

NASA a inclus formațiunea în imaginile realizate de Spirit, iar aceasta a primit chiar și denumirea informală „Little Bigfoot”, datorită asemănării sale cu o siluetă de dimensiuni mai mari.

Aspectul „uman” este accentuat de un fenomen foarte obișnuit prin care creierul încearcă să recunoască forme familiare în obiecte sau imagini în care acestea nu există în realitate. În cazul fotografiei de pe Marte, combinația dintre poziția rocii, umbre și perspectiva de la distanță creează impresia unei persoane care merge.

Fenomenul explică și de ce fotografii ale suprafeței marțiene au generat în repetate rânduri speculații despre obiecte, animale sau chiar chipuri care ar apărea în imaginile transmise de roverele NASA.

Roverul Spirit a ajuns pe Marte în ianuarie 2004, împreună cu roverul geamăn Opportunity, în cadrul misiunii Mars Exploration Rover a NASA. Cele două vehicule au fost trimise pentru a studia suprafața planetei și pentru a căuta dovezi că pe Marte au existat în trecut condiții favorabile existenței apei.

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