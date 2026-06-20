Marinela Nițu, la 70 de ani. Fosta soție a lui Miron Cozma acuză o campanie uriașă împotriva ei

Marinela Nițu, artista cunoscută atât pentru cariera sa muzicală, cât și pentru relația intens mediatizată pe care a avut-o cu Miron Cozma, publică în ultima perioadă numeroase mesaje și videoclipuri care au atras atenția fanilor. Pe conturile sale de Facebook și YouTube, cântăreața susține că ar fi victima unei ample campanii de denigrare și afirmă că imaginea și realizările sale profesionale nu sunt recunoscute la adevărata lor valoare.

Postări care au stârnit numeroase reacții

În ultimele luni, pagina de Facebook și canalul de YouTube ale Marinelei Nițu au devenit locul în care artista își exprimă nemulțumirile față de modul în care este prezentată în spațiul public.

Printre fotografii, colaje și videoclipuri, cântăreața vorbește despre ceea ce consideră a fi o conspirație îndreptată împotriva sa. În mesajele publicate, aceasta susține că anumite persoane din presă ar manipula imaginile cu ea și că fotografiile apărute în diverse publicații nu ar reflecta realitatea.

Marinela Nițu afirmă că aspectul său fizic ar fi prezentat într-o lumină negativă și insistă că în realitate arată mult mai bine decât în imaginile care circulă online.

Acuzații dure la adresa presei

Mesajele artistei sunt adesea formulate într-un limbaj extrem de dur. În unele dintre postări, aceasta îi acuză pe reprezentanții presei că îi urmăresc distrugerea imaginii publice.

Mai mult, anumite persoane din mass-media sunt etichetate de cântăreață cu termeni precum „satane” sau „strigoi”, acuzațiile sale vizând atât redactori, cât și patroni de publicații.

Până în prezent, nu există dovezi publice care să susțină afirmațiile formulate de artistă, însă mesajele sale au generat numeroase comentarii și reacții în mediul online.

Susține că nu i-au fost recunoscute meritele artistice

Un alt subiect abordat frecvent de Marinela Nițu este propria carieră muzicală.

Artista prezintă pe platformele sale o imagine a unei activități profesionale remarcabile, susținând că a avut o contribuție importantă în muzica românească, contribuție care nu ar fi fost apreciată sau recunoscută suficient.

În numeroase postări, ea face referire la participări la festivaluri, colaborări și realizări pe care consideră că publicul larg nu le cunoaște.

Acuzații privind o melodie care i-ar fi fost furată

Printre nemulțumirile exprimate de artistă se numără și acuzațiile la adresa cunoscutei formații Taraful Rutenilor.

Marinela Nițu susține că una dintre melodiile sale ar fi fost preluată fără ca meritul să îi fie recunoscut. Acuzațiile au fost formulate în mediul online, însă până în acest moment nu există informații publice privind un litigiu oficial pe această temă.

Cine este Marinela Nițu

Originară din Brașov, Marinela Nițu a studiat la Școala Populară de Artă și a avut de-a lungul timpului colaborări cu compozitori cunoscuți. Artista a participat inclusiv la Festivalul Mamaia și a interpretat atât muzică ușoară, cât și muzică de petrecere.

Numele său a devenit însă extrem de cunoscut la începutul anilor 2000 datorită relației cu fostul lider al minerilor, Miron Cozma.

Povestea de dragoste cu Miron Cozma

Marinela Nițu și Miron Cozma s-au cunoscut în vara anului 1998, pe litoral. Relația lor a traversat numeroase momente dificile, inclusiv perioada în care acesta a fost încarcerat în dosarul Mineriadei.

Artista l-a vizitat în repetate rânduri în detenție, iar povestea lor de dragoste a fost urmărită îndeaproape de presa vremii.

După o despărțire și o perioadă petrecută în Italia și Statele Unite, cei doi au reluat legătura. În 2011 s-au căsătorit, însă mariajul s-a încheiat prin divorț în 2014.

Continuă să cânte la 70 de ani

În prezent, Marinela Nițu are 70 de ani și locuiește în continuare în Brașov. Potrivit informațiilor publice, artista continuă să susțină spectacole și să posteze videoclipuri muzicale pe rețelele sociale.

În ultimii ani a revenit periodic în atenția publicului și prin transformările sale estetice, despre care presa a scris în repetate rânduri.

Astăzi, însă, mai mult decât aparițiile sale muzicale, sunt comentate mesajele publicate online, care au stârnit îngrijorarea unei părți dintre admiratorii săi și au readus-o în atenția publicului după ani de discreție.

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