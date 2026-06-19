Mariana Buică, transformare de senzație! De la 240 de kilograme la viața pe care o credea imposibilă: acum este mamă a doi copii

În urmă cu mai bine de un deceniu, Mariana Buică șoca România cu povestea ei dramatică. La doar 25 de ani cântărea 240 de kilograme și ajunsese să depindă de ajutorul celor din jur pentru cele mai simple activități. Astăzi, după o transformare spectaculoasă, a slăbit peste 110 kilograme, și-a întemeiat o familie și se bucură de o viață complet diferită.

De la copilul cu 50 de kilograme la cea mai grea femeie din România

Problemele Marianei Buică au început încă din copilărie. La doar șapte ani avea deja 50 de kilograme, iar lupta cu greutatea a continuat ani la rând. Potrivit mărturiilor sale, afecțiunile tiroidiene și tratamentele urmate au contribuit la agravarea situației.

La 25 de ani, cântarul indica nu mai puțin de 240 de kilograme, iar viața de zi cu zi devenise o provocare continuă. Mariana a încercat diete, tratamente și investigații medicale, însă rezultatele întârziau să apară.

„Mănânc ca toată lumea un fel întâi, câteodată și felul doi, supe, fructe. Nu mănânc foarte mult, azi am mâncat un ou, un măr și o supă, atât. Am înțeles de la medici că tratamentul pentru glanda tiroidă pe care îl urmez de la 17 ani este de fapt greșit și că nu a făcut decât să înrăutățească situația”, povestea ea la acea vreme.

„Sunt disperată”. Momentul în care nu mai vedea nicio ieșire

Anii de suferință și limitările impuse de greutatea uriașă au afectat-o profund. Mariana mărturisea atunci că ajunsese într-un punct în care nu mai vedea o soluție și își făcea griji că nu va putea avea niciodată viața normală la care visa.

„De la vârsta de 14 ani umblu prin spitale, între investigații, diete și tratamente. A trebuit să-mi întrerup toate studiile. Îmi doresc și eu o familie, o viață normală. Sunt disperată, nu mai știu ce să fac”, declara ea.

Visul de a avea o familie părea atunci extrem de departe, iar problemele de sănătate îi afectau fiecare aspect al vieții.

Operația care i-a schimbat destinul

Povestea Marianei a impresionat o țară întreagă și a ajuns în atenția echipei emisiunii lui Cătălin Măruță. Cu ajutorul acesteia, femeia a beneficiat de o intervenție de micșorare a stomacului, moment care avea să reprezinte începutul unei transformări incredibile.

După operație și cu multă disciplină, Mariana a reușit să slăbească peste 110 kilograme. Schimbările nu s-au văzut doar în oglindă, ci și în starea de sănătate.

„Nu aș mai putea să duc acum 100 de kg. Îmi mai aduc aminte cum mergeam acasă sprijinită de pereți și ajutată de mama. Ajutată la încălțat, să fac baie, în absolut orice. Acum nu mai am dureri de spate sau de genunchi”, a povestit ea.

Acum poate purta hainele la care doar visa

După pierderea spectaculoasă în greutate, Mariana spune că poate mânca aproape orice, însă secretul este că se satură foarte repede. Practic, stomacul micșorat îi oferă acel „stop” pe care mulți și l-ar dori atunci când deschid frigiderul la miezul nopții.

„Pot să mănânc orice, dar mă satur mult mai repede, din două-trei înghiţituri. Se vede la pantaloni, la bluze. Haine care înainte nu îmi veneau deloc, acum pot să le îmbrac. Mă opreşte multă lume pe drum şi mă întreabă de operaţie, cum decurge, unde m-am operat”, a declarat Mariana.

Cea mai mare victorie: a devenit mamă

Dincolo de kilogramele pierdute, adevărata transformare din viața Marianei Buică este cea personală. Femeia care cândva se temea că nu va putea avea niciodată familia pe care și-o dorea este astăzi mamă a doi copii.

Mariana are un băiețel, Cătălin, și o fetiță, Erika Maria, iar viața ei arată complet diferit față de perioada în care devenise cunoscută în întreaga țară din cauza problemelor cu greutatea.

Povestea Marianei este una dintre cele mai spectaculoase transformări văzute în România și dovada că, uneori, finalurile fericite chiar există. De la 240 de kilograme și disperare, la o familie frumoasă și o viață normală. A fost un drum lung, greu și deloc lipsit de obstacole, dar care a meritat fiecare pas.

CITEȘTE ȘI: Cum arată și ce mai face Oana Sîrbu la 56 de ani. Actrița din „Liceenii” urcă din nou pe scenă

Ce mai face Elena Cârstea la aproape 20 de ani de când s-a mutat în America. A lansat o melodie nouă, crește pisici persane și ține legătura cu fanii din România