Meghan Markle a dezvăluit regula strictă pe care o au copiii ei când vine vorba de desert. Ce le spune prințului Archie și prințesei Lilibet

Meghan Markle a oferit noi detalii despre viața de familie alături de prințul Harry și cei doi copii ai lor, prințul Archie și prințesa Lilibet. Invitată în emisiunea MasterChef Australia, Ducesa de Sussex a povestit că micuții au o regulă neobișnuită atunci când cer desert și că sunt implicați activ în grădină și livada familiei din California.

Meghan Markle, despre alimentația copiilor ei

În timpul emisiunii MasterChef Australia, Meghan Markle a vorbit despre obiceiurile alimentare ale copiilor săi, prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și prințesa Lilibet, de 5 ani.

„Copiii sunt foarte mâncăcioși; suntem foarte norocoși din acest punct de vedere”, le-a spus Meghan juraților Jean-Christophe Novelli, Poh Ling Yeow și Sofia Levin.

Ducesa a explicat că Archie și Lilibet adoră să participe la activitățile din grădină.

„Se implică foarte mult, mai ales în grădină. Cred că este un adevărat privilegiu să avem atât de mult spațiu și atâtea lucruri pe care le putem găti.”

Regula pentru desert: „Dacă îl poți culege, îl poți mânca”

Meghan și prințul Harry s-au mutat împreună cu familia în Montecito, California, în 2020. Proprietatea lor include o grădină de legume, un coteț pentru găini și o livadă.

Potrivit ducesei, livada este locul din care copiii își aleg adesea desertul.

„Dacă spun: «Mama, putem să mâncăm desert?», noi le răspundem: «Dacă îl poți culege, îl poți mânca.»”

Jurata Sofia Levin a glumit imediat:

„Ciocolata nu o poți culege!”

Meghan a râs și i-a răspuns:

„Nu, ciocolata nu o poți culege, dar poți culege un fruct bun.”

Ea a adăugat că, în familie, există întotdeauna un desert după masă, pe care prințul Harry îl numește, în stil britanic, „pud” – prescurtarea colocvială pentru „pudding”, termen folosit în Marea Britanie pentru desert.

Clătitele-surpriză, preferatele lui Archie și Lilibet

Fructele culese din grădină sunt folosite și într-unul dintre micurile dejun preferate ale copiilor, pe care Meghan îl numește „clătite-surpriză”.

Într-un interviu acordat publicației PEOPLE în martie 2025, ducesa a explicat că cei mici nu știu niciodată ce model va apărea pe clătită după ce este întoarsă în tigaie.

„Nu știu niciodată ce va apărea pe partea cealaltă când o întorc.”

Fețele zâmbitoare de pe clătite sunt realizate din bombonele colorate, fulgi de ciocolată sau afine. Meghan a mai spus că Archie și Lilibet adoră pâinea prăjită cu gem și dulcețuri preparate în casă.

„Desigur, iubesc gemul și conservele de fructe proaspete, pentru că am participat la pregătirea lor și am cules toate acele fructe în sezon.”

Uneori apelează și la preparate congelate

Deși fructele proaspete ocupă un loc important în alimentația familiei, Meghan a recunoscut anterior, într-un interviu acordat publicației The New York Times în aprilie 2025, că există zile în care alege soluții rapide.

Ea a spus că le pregătește copiilor nuggets de pui, legume și crochete de cartofi din congelator.

„Soțul meu și Archie adoră ouăle prăjite. La noi în casă se mănâncă mult bacon. Dar sunt și zile când nu ai timp pentru toate acestea și pur și simplu pui o vafă congelată în prăjitorul de pâine și asta este. Și nici în asta nu este nimic rușinos.”

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