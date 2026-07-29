Cum arată casa lui Nicole Cherry. Locuința e dotată cu sisteme smart și plante exotice

Nicole Cherry le-a oferit urmăritorilor săi o privire de ansamblu asupra noii locuințe în care s-a mutat. Artista a împărtășit în mediul online imagini din interiorul vilei, prezentând câteva dintre încăperile casei și elementele care îi dau un aer aparte.

Noua proprietate impresionează prin designul contemporan, tehnologia integrată și spațiile ample, iar cântăreața a vorbit despre micile detalii care fac diferența și care îi oferă senzația de „acasă”.

Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos.

Artista și-a surprins comunitatea din mediul online cu o veste importantă din viața personală. De această dată, cântăreața nu a vorbit despre un proiect muzical, ci despre o schimbare majoră în plan personal. Nicole Cherry a publicat un videoclip în care le-a oferit admiratorilor imagini din noua sa locuință, prezentând câteva dintre elementele care definesc spațiul în care urmează să trăiască.

Cum arată vila în care s-a mutat Nicole Cherry

Imaginile publicate de Nicole Cherry pe Instagram scot la iveală o locuință generoasă, amenajată într-un stil contemporan și adaptată nevoilor moderne. Artista a mărturisit că, atunci când a trebuit să aleagă între o casă tradițională și una inteligentă, a optat fără ezitare pentru varianta smart, iar noua sa proprietate reflectă această preferință.

Casa este dotată cu sisteme tehnologice care îi oferă mai mult confort, iar unele funcții pot fi gestionate direct de pe telefon. Printre acestea se numără controlul draperiilor și al jaluzelelor, care pot fi deschise sau închise rapid printr-o simplă comandă. Având ferestre de dimensiuni mari, Nicole Cherry a ales perdele și draperii de tip „blackout”, concepute pentru a bloca complet lumina atunci când este nevoie.

Artista a optat pentru culori neutre

În ceea ce privește amenajarea interioară, Nicole Cherry a ales o paletă cromatică bazată pe tonuri calde și neutre, însă nu a evitat accentele îndrăznețe în anumite spații ale locuinței. Draperiile în nuanțe de bej și maro completează perdelele albe, iar elementele decorative în tonuri de roșu închis adaugă eleganță și personalitate încăperilor.

Atmosfera este îmbogățită de plantele exotice, care aduc un plus de prospețime și naturalețe decorului. Artista a dezvăluit că una dintre cele mai luminoase camere ale casei este cea destinată copilului, un spațiu gândit pentru confort și liniște.

În urmă cu câteva luni, Nicole Cherry le-a mai oferit fanilor câteva imagini din interiorul noii sale vile. În octombrie 2025, artista a publicat mai multe secvențe pe Instagram Stories, însă la acel moment spațiul era încă neamenajat și camerele nu aveau mobilier. Cântăreața a mărturisit atunci că această locuință reprezintă împlinirea unui vis și că este casa pe care și-a dorit-o de mult timp.

„Casa visurilor mele. Un vis mare, împlinit. Mulțumesc, Doamne!”, a scris Nicole Cherry.

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