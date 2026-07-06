Ce a determinat-o pe Nicole Cherry să devină mămică la doar 22 de ani: „A fost un cumul de multe momente”

S-a căsătorit la doar 23 de ani și a devenit mamă la scurt timp după, iar acum vorbește fără ocolișuri despre cele mai importante momente din viața sa. Invitată în emisiunea „Cancan Exclusiv”, Nicole Cherry face dezvăluiri despre căsnicie, maternitate, relația cu soțul său și motivul pentru care și-a ținut mereu viața privată departe de lumina reflectoarelor. Interviul integral poate fi urmărit pe canalul de YouTube CANCAN.

Nicole Cherry a mărturisit că, deși relația cu Florin a evoluat foarte repede și cei doi s-au mutat împreună la scurt timp după ce au început să formeze un cuplu, tatăl său i-a oferit încredere și sprijin. În schimb, pentru mama artistei, care era la prima relație serioasă a fiicei sale, vestea a fost mai greu de acceptat.

Cântăreața a povestit că tatăl ei a fost cel care a liniștit-o pe mama sa, amintindu-i că și ea își întemeiase deja o familie și avea un copil la aceeași vârstă, îndemnând-o să o lase pe Nicole să își trăiască propria viață.

Nicole Cherry: „Am crescut împreună cu Anastasia”

CANCAN: Când te-ai căsătorit?

Nicole Cherry: La 23 de ani.

CANCAN: Ai fost genul care spunea: „Eu până la 30 de ani mă mărit și o să fac un copil”?

Nicole Cherry: Cumva mi-am calculat toate aceste lucruri, iar mama mereu îmi spunea: „Îmi place că ți le dorești, dar, în același timp, mă gândesc că de Sus se uită la tine și cam râde, pentru că planul acesta niciodată nu se potrivește și poate nu mereu reușim să ne ținem de el.” Aici a fost un cumul de multe momente potrivite, oameni potriviți, la locul potrivit.

Am o soră și, da, eu nu am trăit unele lucruri, dar le-am trăit prin ea, pentru că asta este legătura dintre surori. Când i se întâmplă ceva uneia, trăiești ca și cum ți s-ar întâmpla ție.

CANCAN: Ce diferență este între voi?

Nicole Cherry: De șase ani. Iar între fetițele noastre este o diferență de doi ani.

CANCAN: Când ai rămas însărcinată, cum a fost? Ți-a zis cineva ceva?

Nicole Cherry: Nu. Am fost un copil care de fiecare dată a ținut cont de părerea părinților, iar asta le-a oferit lor încredere în mine. Faptul că m-au urmărit la fiecare pas și știau că Nicole nu își dorește să își dezamăgească părinții și ține cont de ei i-a ajutat foarte mult. Chiar dacă au fost grijulii, mi-au arătat asta fără să simt un stres din partea lor.

CANCAN: Ce este cel mai greu în viața de mamă?

Nicole Cherry: Cred că această grijă pe care o porți copilului din momentul în care se naște și până la final. Grija asta este constantă și așa trăiește orice mamă. Mi-am dat seama că mama mereu îmi spunea: „Când o să fii mamă, o să vezi.” Acum înțeleg tot ce simțea ea.

CANCAN: V-ați împărțit rolurile la început?

Nicole Cherry: Am crescut împreună cu Anastasia și cu tot ceea ce vine odată cu rolul de părinți, care presupune multe lucruri. Am reușit să ne adaptăm foarte repede, zic eu. A fost o comunicare foarte bună între mine și soțul meu. Este cheia în tot ceea ce facem și am simțit că mă pot baza pe el, că este o persoană care mă susține, fie că vorbim despre cariera artistică, fie despre cea de acasă. Sunt norocoasă și din punctul acesta de vedere.

„Acum înțeleg tot ce simțea ea”

CANCAN: Cum ai reușit să îți menții viața privată discretă?

Nicole Cherry: Așa sunt eu. Am reușit mereu și prin faptul că, atunci când au fost momente dificile, am știut să mă țin departe de conversații sau apariții care nu mă făceau să mă simt confortabil. Dar, în același timp, nu mi-am făcut un plan.

CANCAN: Cum ești acasă?

Nicole Cherry: Sunt o persoană extraordinar de simplă. Mă bucur de un fel de mâncare pe care vreau să îl mănânc în ziua respectivă, de ceva de care îmi este poftă, de niște cireșe, de un film bun, de un moment al meu în care nu mă gândesc atât de mult. Am momente în care îmi dau o pauză și cred că este necesar să știm să ne-o oferim, în ritmul acesta în care trăim. Este foarte importantă pentru psihicul nostru și pentru energia de zi cu zi.

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