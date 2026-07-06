De la hiturile anilor 2000 la succes în afaceri. Cu ce se ocupă astăzi Mihaela Cernea de la Class

Au trecut peste trei decenii de la înființarea trupei Class, însă Mihaela Cernea a rămas în memoria colectivă datorită vocii inconfundabile. În 2026, artista îmbină concertele cu proiectele antreprenoriale și viața de familie, iar într-un interviu recent și-a amintit cu nostalgie de piesa care a schimbat istoria formației: „Adui Doina”, considerată de mulți începutul fenomenului etno-dance din România.

Class a revenit pe scenă și continuă să concerteze

După ani în care membrii trupei au mers mai ales pe concerte aniversare, Class s-a reunit în 2024 pentru spectacolul Class Revival, organizat pe Arena Națională, iar în 2025 a urcat din nou pe scenă în fața fanilor, la Berăria H.

Publicul continuă să cânte alături de ei hituri precum Aproape de tine, Toată lumea, Mama spunea sau Adui Doina, melodii care au marcat generația anilor ’90 și începutul anilor 2000.

Cum s-a născut „Adui Doina”, piesa care a schimbat totul

Într-un interviu acordat recent, membrii trupei și-au amintit momentul în care Televiziunea Română le-a propus să participe la Cerbul de Aur cu o piesă inspirată din folclor.

„Băi copii, urmează Cerbul de Aur și avem o ediție cu folclor românesc. Voi sunteți cu noul val și nu vreți să apăreți pe emisiune cu o piesă de folclor românesc? Trebuie să fie în limba română.”

Propunerea i-a luat prin surprindere.

„Noi am stat puțin și ne-am întrebat cum să facem. Și așa a apărut această lucrare folclorică.”

Rezultatul a depășit orice așteptare.

„Din momentul ăla, a doua zi, toată lumea ne-a recunoscut pe stradă. Momentul cu Cerbul de Aur și cu «Adui Doina» a schimbat totul.”

„Cred că atunci am inventat etno-dance-ul”

Privind în urmă, Mihaela Cernea și colegii ei sunt convinși că piesa a deschis un drum nou în muzica românească.

„Îți dai seama că era pentru prima oară când practic inventam etno-dance-ul. După aceea au apărut multe formații care au început să cânte în stilul acesta.”

Artista recunoaște că, la început, succesul altor trupe inspirate de aceeași direcție muzicală i-a deranjat.

„Pe de o parte ne enerva că ne copiază, pentru că aia a fost invenția noastră. Dar pe de altă parte spuneam că este extraordinar să faci o piesă după care să apară un întreg curent muzical.”

Nostalgia anilor de glorie

Mihaela Cernea spune că cele mai frumoase amintiri rămân concertele uriașe din perioada de vârf a formației.

„Cred că cu asta rămâi, cu momentele alea și cu trăirile alea. Îți aduci aminte de zecile de mii de oameni din fața ta.”

Artista mărturisește că nu a simțit niciodată nevoia să forțeze revenirea în topuri cu orice preț.

„Mai bine rămân cu gloria aceea decât să începem să ne rugăm de radiouri: «Nu ne dați și nouă o piesă?». Mulți ani după aceea am mers la concerte și aveam peste o oră de hituri. Nu mai aveam nevoie de piese noi.”

Viața de familie îi aduce cele mai mari satisfacții

Dincolo de muzică, Mihaela Cernea petrece mult timp alături de cei doi copii ai săi, Leia și Leon.

Cel mai mare motiv de mândrie este fiul ei, Leon, care studiază la Conservator și este deja considerat un toboșar extrem de talentat. El cântă în trupa Alarma și calcă pe urmele bunicului său, legendarul Mișu Cernea, fostul toboșar al formațiilor Mondial și Sfinx.

Mihaela spune că îl susține permanent și îl ajută să-și dezvolte talentul muzical.

Studioul prin care au trecut numeroși artiști, inclusiv Inna

Chiar și în perioadele în care a apărut mai rar pe scenă, artista nu s-a îndepărtat niciodată de muzică.

Ani la rând s-a ocupat de propriul studio de înregistrări, unde au lucrat numeroși artiști români. Printre cei care i-au trecut pragul se numără și Inna, înainte ca aceasta să devină un fenomen internațional.

În paralel, Mihaela Cernea s-a implicat și în pregătirea tinerelor talente.

A investit într-un club din Centrul Vechi

În ultimii ani, solista Class a făcut și pasul spre antreprenoriat.

Artista a investit într-un club deschis pe Lipscani, în Centrul Vechi al Capitalei, o afacere pe care și-o dorea de mult timp.

„Am deschis un club, să vină toată lumea. Punem muzică comercială, muzică care îți face piciorul să danseze. Așa le spun tuturor DJ-ilor: nu puneți numai bubuieli, puneți ceva care te face să dansezi.”

Recunoaște că investiția făcută imediat după pandemie a fost una curajoasă.

„Am fost curajoasă să investesc banii într-un club după pandemie, dar dacă nu riști, nu câștigi. E lume, nu mă plâng. Merge clubul!”

În paralel, artista s-a implicat și în proiecte dedicate unui stil de viață sănătos, dezvoltând un studio de yoga și fitness în cartierul Cotroceni.

La 49 de ani, Mihaela Cernea demonstrează că muzica rămâne o parte importantă din viața sa, însă succesul nu mai înseamnă doar aplauze pe scenă, ci și echilibrul dintre familie, afaceri și bucuria de a vedea că generația următoare îi calcă pe urme.

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