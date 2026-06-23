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Sanda Ladoși, la 56 de ani. Cu ce se ocupă acum și de ce este atât de mândră de copiii săi

De: Paul Hangerli 23/06/2026 | 07:30
Sanda Ladoși, la 56 de ani. Cu ce se ocupă acum și de ce este atât de mândră de copiii săi
Sanda Ladoși la 56 de ani, sursa-colaj CANCAN.RO
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Sanda Ladoși este una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii românești, chiar dacă astăzi viața sa nu mai gravitează exclusiv în jurul scenei. Artista continuă să cânte, joacă în spectacole de teatru, face parte din juriul emisiunii „Vedeta familiei” de la TVR și se bucură de una dintre cele mai importante realizări ale sale: copiii care și-au găsit propriul drum în viață.

O carieră începută încă din copilărie

Născută la 2 ianuarie 1970, la Târgu Mureș, Sanda Ladoși a descoperit muzica foarte devreme. La doar șapte ani era deja solistă în corul școlii, iar la zece ani studia pianul și chitara.

Talentul său a fost remarcat rapid, iar premiile au început să apară încă din copilărie. A câștigat locul I la Festivalul „Cântarea României”, iar în adolescență a participat la numeroase turnee și spectacole în întreaga țară.

Anii ’90 au transformat-o într-unul dintre cele mai iubite nume din muzica românească, iar piese precum „Când vine seara”, „Între noi mai e un pas”, „Nu mă iubi”, „Mi-e dor” sau celebra colaborare cu Ștefan Iordache, „Eu vreau să-ți spun că te ador”, au rămas în memoria publicului.

Participarea la Eurovision și-a pus și ea amprenta asupra carierei sale, consolidându-i statutul de artist consacrat.

Astăzi urcă pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”

La 56 de ani, Sanda Ladoși continuă să fie prezentă în fața publicului.

Artista joacă în această perioadă în spectacolul „Viața ca o vacanță”, montat la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, Sala Savoy, de pe Calea Victoriei.

Recent, ea și-a invitat admiratorii printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale:

„Duminică, 21 iunie, de la ora 19:00, vă așteptăm la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, sala Savoy, la spectacolul «Viața ca o vacanță».”

În producția regizată de Cezar Ghioca, Sanda Ladoși și Oana Sîrbu apar ca invitate speciale în recital, alături de actorii și artiștii Teatrului de Revistă.

Jurat în „Vedeta familiei”

Pe lângă activitatea artistică, Sanda Ladoși poate fi urmărită și pe micile ecrane.

Artista face parte din juriul emisiunii-concurs „Vedeta familiei”, difuzată la TVR 1, un format dedicat copiilor talentați și familiilor lor.

În noul sezon al emisiunii, juriul este format din personalități cunoscute ale muzicii românești, printre care Andreea Bălan, Elena Gheorghe, Aurelian Temișan, Crina Mardare, Bibi, Radu Ștefan Bănică și Sanda Ladoși.

Experiența sa artistică de peste trei decenii o recomandă drept unul dintre cei mai apreciați jurați ai competiției.

O nouă etapă profesională: Circul Metropolitan București

După ce a devenit mamă, Sanda Ladoși și-a extins activitatea și în zona administrativă.

Din 2017 ocupă funcția de director adjunct al Circului Metropolitan București, implicându-se activ în organizarea și dezvoltarea proiectelor culturale ale instituției.

Astfel, artista și-a demonstrat capacitatea de a se reinventa și dincolo de scenă, fără a renunța însă la muzică.

Cea mai mare mândrie: copiii săi

Dacă în trecut succesul era măsurat în aplauze și concerte, astăzi Sanda Ladoși vorbește cu aceeași emoție despre realizările copiilor săi.

Fiul ei, Bogdan, a ales un drum complet diferit de cel artistic.

„Bogdan a avut un Bacalaureat foarte bun. A intrat în anul I la Facultatea de Medicină Carol Davila, la secția în limba engleză, și îi doresc un viitor strălucitor, dar cu siguranță unul foarte greu”, declara artista.

Deși a încercat să-i explice dificultățile profesiei, fiul său a rămas ferm în alegerea făcută.

„Mi-a spus că nu se vede făcând altceva. Și când mi-a dat acest răspuns, am bătut un pas înapoi, pentru că noi toți venim cu o misiune”, a mărturisit cântăreața.

Astăzi, Bogdan studiază la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, iar rezultatele sale îi aduc mamei sale mari satisfacții.

„A luat deja primele note de 10 la anatomie. Sunt în continuare uimită de evoluția lui”, spune artista.

Fiica sa visează la o carieră în avocatură

Nici fiica artistei nu a ales muzica. Ioana, în vârstă de 16 ani, își dorește să urmeze o carieră juridică.

„Ioana își dorește avocatură, o cu totul altă meserie pentru care trebuie să înveți toată viața, dar este alegerea ei. Dacă îi place, eu îi doresc succes”, spune Sanda Ladoși.

Artista mărturisește că nu și-a obligat niciodată copiii să urmeze un anumit drum.

„Datoria mea este să îi educ, să îi cresc și să îi hrănesc, dar cariera și viața trebuie să și-o construiască singuri.”

Filosofia care i-a ghidat viața

În ciuda unei cariere impresionante și a numeroaselor realizări, Sanda Ladoși spune că succesul vine din asumare și responsabilitate.

„Orice ar face, să facă bine și cu responsabilitate. Chiar dacă ar lucra ca femeie de serviciu, le-am spus întotdeauna că trebuie să fie extraordinari și să își facă treaba impecabil. Asta este filosofia mea.”

Astăzi, după mai bine de trei decenii petrecute în lumina reflectoarelor, Sanda Ladoși  cântă, joacă teatru, jurizează tinere talente și inspiră prin echilibrul dintre carieră și viața de familie. Pentru mulți români, rămâne aceeași voce care a marcat anii ’90, dar și un exemplu de perseverență și reinventare.

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