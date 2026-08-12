Flo Rida l-a chemat pe Emil Rengle în camera de hotel după Untold. Ce s-a întâmplat după ce s-a închis ușa

Emil Rengle a trăit o noapte pe care, cel mai probabil, nu o va uita prea curând. Dansatorul a ajuns pe scena Untold alături de Flo Rida, într-un moment care a făcut senzație în fața publicului, iar aventura nu s-ar fi oprit odată cu finalul concertului.

Dansatorul susține că a ajuns ulterior chiar în camera de hotel a artistului american și că ce a urmat l-a luat prin surprindere.

Totul a început pe scena festivalului, unde Flo Rida a ridicat atmosfera la maximum. Artistul a chemat mai mulți spectatori alături de el, iar printre aceștia s-a aflat și Emil Rengle. Dansatorul a intrat rapid în jocul artistului, iar momentul a devenit unul dintre cele mai comentate episoade ale show-ului.

Flo Rida l-a chemat pe Emil Rengle în camera de hotel după Untold

Rengle a povestit că lucrurile au luat o turnură neașteptată după concert. El a spus că Flo Rida l-a invitat în camera lui de hotel și că n-a putut să-l refuze.

„Da, după concert am ajuns la Florida în cameră, n-am vrut neapărat să povestesc despre asta, dar deja sunt mult prea multe comentarii și oricum văd că v-ați prins. Nu știam exact ce vrea de la mine, mai ales că, na, deci după ce m-a dezbrăcat în față a 150.000 de oameni la UNTOLD și mi-a dat hainele lui, am zis că probabil vrea să discutăm despre muzică sau dans”, a povestit Emil Rengle pe rețelele de socializare.

Ajuns în camera hotelului, dansatorul a spus că nu și-a imaginat ce urma să se întâmple. Potrivit relatării sale, după ce Flo Rida a închis ușa, i-a adresat o cerere care l-a făcut să se blocheze pentru câteva secunde.

„Ajung la hotel, intru în cameră. Flo închide ușa, se uită la mine, eu mă uit la el și îmi zice Emil take it off”(dă-o jos)”, a mai spus dansatorul român.

Rengle a spus că inițial nu a înțeles la ce se referă artistul american. Abia după câteva secunde și-ar fi dat seama că situația era mult mai simplă decât părea: încă purta hainele pe care Flo Rida i le dăduse în timpul show-ului.

„Deci în momentul ăla am înghețat efectiv și îmi zice din nou take it off și atunci mi-am dat seama eu eram încă îmbrăcat în hainele lui și își voia vesta înapoi”, a mai mărturisit Rengle.

Astfel, ceea ce putea părea la început o situație misterioasă s-a dovedit, conform poveștii lui Rengle, un moment cât se poate de banal. Artistul american voia înapoi piesa vestimentară pe care i-o împrumutase pe scenă.

De la Untold, direct în centrul atenției

Emil Rengle a devenit unul dintre personajele momentului după apariția alături de Flo Rida. Artistul american a avut unul dintre cele mai spectaculoase show-uri de la festival, iar interacțiunea cu dansatorul român a atras imediat atenția celor aflați în public.

Flo Rida, pe numele său real Tramar Lacel Dillard, este unul dintre artiștii americani care au dominat topurile internaționale. A devenit cunoscut la nivel mondial după lansarea piesei „Low”, realizată împreună cu T-Pain, iar ulterior a avut succes cu melodii precum „Right Round”, „Club Can’t Handle Me” și „Good Feeling”.

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De ce s-a mutat Emil Rengle din România, de fapt. Ce job nou are: „Tu ce faci, eu ce fac, ce putem să facem împreună?”