Ce mai face actorul Cristian Martin, omul care a făcut celebră replica „Halatu’, cât e halatu’?”. Revine pe scenă în roluri din Shakespeare

Puțini români pot uita celebra replică „Halatu’, cât e halatu’?”, devenită un adevărat fenomen în anii 2000. Actorul Cristian Martin, cel care a dat viață personajului din reclama intrată în istorie, este însă mult mai mult decât imaginea unui spot publicitar. Cu peste trei decenii de carieră, actorul continuă să joace, să organizeze unul dintre cele mai importante festivaluri culturale din România și pregătește acum o nouă provocare: revenirea pe scenă în două personaje shakespeariene.

Revine pe scenă în universul lui Shakespeare

Cristian Martin rămâne foarte activ în viața artistică și comunică frecvent cu publicul prin intermediul rețelelor sociale. Recent, actorul și-a surprins urmăritorii cu imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apare în diferite ipostaze inspirate din piesele lui William Shakespeare.

Totuși, după cum chiar el a dezvăluit, imaginile nu sunt doar un joc vizual.

„AI-ul m-a luat și m-a aruncat în lumea lui Shakespeare, făcând imagini cu mine în diferite roluri shakespeare-iene. Povestea e alta, în curând chiar o să fiu pe scenă, jucând două dintre personajele din imagini. Care credeți că sunt acelea?”, a scris actorul.

Anunțul confirmă că publicul îl va vedea în curând într-o nouă producție teatrală inspirată din opera marelui dramaturg englez.

Au trecut peste 20 de ani de la replica care a făcut istorie

Deși pentru mulți români va rămâne mereu actorul care întreba obsesiv „Halatu’, cât e halatu’?”, Cristian Martin privește acea perioadă cu mult umor.

La vremea respectivă recunoștea că reclama i-a schimbat radical notorietatea.

„Mi-a crescut ratingul. De când am apărut în reclamă, am început să fiu băgat în seamă.”

Actorul povestea că filmările nu au fost deloc ușoare, mai ales din cauza cămășii de forță pe care a fost nevoit să o poarte.

„E groaznic. Nu ai cum să scapi de acolo și asta mi-a dat o senzație foarte neplăcută.”

Succesul uriaș al reclamei a avut însă și un efect secundar.

„Cred că după rolul din reclama Altex voi fi ocolit o vreme de agențiile de casting și publicitate, pentru că sunt asociat «nebunului» cu halatul.”

În timp, replica a rămas una dintre cele mai cunoscute din istoria publicității românești.

„Actoria este actorie”. Nu face diferențe între scenă, film și televiziune

Într-un interviu acordat recent, Cristian Martin a explicat că nu vede diferențe fundamentale între teatru, film și televiziune atunci când vine vorba despre meseria de actor.

„Actoria este actorie. Nu există compromisuri, trebuie să-ți faci meseria și atât. Autentic te simți în momentul în care consideri că-ți faci meseria exact așa cum trebuie, orice-ai face.”

Artistul spune că disciplina reprezintă fundamentul acestei profesii.

„Fac o paralelă între actorie și armată. Dacă nu ai disciplină în ceea ce privește jocul și chiar viața ta personală, este foarte greu să ajungi să joci așa cum trebuie.”

Publicul s-a schimbat și cere spectacole din ce în ce mai bune

După 33 de ani petrecuți pe scenă, Cristian Martin consideră că spectatorii sunt astăzi mult mai exigenți decât în trecut.

„Publicul s-a schimbat destul de mult în ultimii ani. Nu mai este atât de ușor de «păcălit». Oamenii vor să vadă artă, sunt îndrăgostiți de artă.”

Actorul spune că această evoluție obligă și artiștii să ridice permanent ștacheta.

„Și noi, ca actori, am evoluat, iar spectacolele au evoluat odată cu noi. Este foarte bine ca arta să crească, să se transforme și să vină cu idei noi.”

Festivalul pe care îl construiește de aproape un deceniu

Dincolo de actorie, Cristian Martin este unul dintre oamenii care au pus bazele Buzău International Arts Festival, eveniment devenit unul dintre cele mai importante festivaluri multidisciplinare din România.

Festivalul reunește spectacole de teatru, proiecții de film, concerte, expoziții, lansări de carte și workshopuri, aducând la Buzău artiști din România și din numeroase țări.

Actorul recunoaște că partea cea mai dificilă nu este organizarea artistică, ci găsirea finanțării.

„Cel mai dificil aspect este obținerea finanțării. Totul pare foarte frumos pentru cineva care vine la festival, însă în spate este o muncă absolut titanică.”

În organizarea evenimentului este sprijinit de familie, de colaboratori și de peste 400 de voluntari.

O pasiune mai puțin cunoscută: pictura

Puțini știu că actorul este și artist plastic. De mai bine de un deceniu pictează obiecte decorative care au ajuns atât în România, cât și în străinătate.

Realizează globuri de Crăciun, pahare, căni, icoane pe sticlă și pe lemn, vaze, lustre și chiar ouă de struț, multe dintre ele decorate cu foiță de aur sau cristale Swarovski. Unele dintre creațiile sale au ajuns chiar și în colecția unui emir din Dubai, care a comandat lucrări personalizate.

Cristian Martin mărturisea că a început să trateze pictura cu seriozitate în 2012, când și-a pictat singur paharele pentru propria nuntă. Astăzi spune că nu creează doar pentru valoarea materială a obiectelor, ci pentru bucuria de a lăsa ceva frumos în urmă.

Un actor care continuă să se reinventeze

De la replica devenită fenomen național și până la spectacole de Shakespeare, de la televiziune și film la pictură și organizarea unor festivaluri internaționale, Cristian Martin demonstrează că și-a construit o carieră mult mai complexă decât imaginea care l-a făcut celebru.

Iar dacă postarea sa de pe rețelele sociale este un indiciu, publicul îl va putea vedea foarte curând într-o nouă ipostază, pe scenă, interpretând două dintre cele mai cunoscute personaje din universul lui William Shakespeare.

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