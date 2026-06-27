Acasă » Știri » Ce mai face actorul Cristian Martin, omul care a făcut celebră replica „Halatu’, cât e halatu’?”. Revine pe scenă în roluri din Shakespeare

Ce mai face actorul Cristian Martin, omul care a făcut celebră replica „Halatu’, cât e halatu’?”. Revine pe scenă în roluri din Shakespeare

De: Paul Hangerli 27/06/2026 | 08:30
Ce mai face actorul Cristian Martin, omul care a făcut celebră replica „Halatu', cât e halatu'?”. Revine pe scenă în roluri din Shakespeare
Cristian Marin, actorul care făcea deliciul unei reclame joacă Shakespeare, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Puțini români pot uita celebra replică „Halatu’, cât e halatu’?”, devenită un adevărat fenomen în anii 2000. Actorul Cristian Martin, cel care a dat viață personajului din reclama intrată în istorie, este însă mult mai mult decât imaginea unui spot publicitar. Cu peste trei decenii de carieră, actorul continuă să joace, să organizeze unul dintre cele mai importante festivaluri culturale din România și pregătește acum o nouă provocare: revenirea pe scenă în două personaje shakespeariene.

Revine pe scenă în universul lui Shakespeare

Cristian Martin rămâne foarte activ în viața artistică și comunică frecvent cu publicul prin intermediul rețelelor sociale. Recent, actorul și-a surprins urmăritorii cu imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apare în diferite ipostaze inspirate din piesele lui William Shakespeare.

Totuși, după cum chiar el a dezvăluit, imaginile nu sunt doar un joc vizual.

„AI-ul m-a luat și m-a aruncat în lumea lui Shakespeare, făcând imagini cu mine în diferite roluri shakespeare-iene. Povestea e alta, în curând chiar o să fiu pe scenă, jucând două dintre personajele din imagini. Care credeți că sunt acelea?”, a scris actorul.

Anunțul confirmă că publicul îl va vedea în curând într-o nouă producție teatrală inspirată din opera marelui dramaturg englez.

Au trecut peste 20 de ani de la replica care a făcut istorie

Deși pentru mulți români va rămâne mereu actorul care întreba obsesiv „Halatu’, cât e halatu’?”, Cristian Martin privește acea perioadă cu mult umor.

La vremea respectivă recunoștea că reclama i-a schimbat radical notorietatea.

„Mi-a crescut ratingul. De când am apărut în reclamă, am început să fiu băgat în seamă.”

Actorul povestea că filmările nu au fost deloc ușoare, mai ales din cauza cămășii de forță pe care a fost nevoit să o poarte.

„E groaznic. Nu ai cum să scapi de acolo și asta mi-a dat o senzație foarte neplăcută.”

Succesul uriaș al reclamei a avut însă și un efect secundar.

„Cred că după rolul din reclama Altex voi fi ocolit o vreme de agențiile de casting și publicitate, pentru că sunt asociat «nebunului» cu halatul.”

În timp, replica a rămas una dintre cele mai cunoscute din istoria publicității românești.

„Actoria este actorie”. Nu face diferențe între scenă, film și televiziune

Într-un interviu acordat recent, Cristian Martin a explicat că nu vede diferențe fundamentale între teatru, film și televiziune atunci când vine vorba despre meseria de actor.

„Actoria este actorie. Nu există compromisuri, trebuie să-ți faci meseria și atât. Autentic te simți în momentul în care consideri că-ți faci meseria exact așa cum trebuie, orice-ai face.”

Artistul spune că disciplina reprezintă fundamentul acestei profesii.

„Fac o paralelă între actorie și armată. Dacă nu ai disciplină în ceea ce privește jocul și chiar viața ta personală, este foarte greu să ajungi să joci așa cum trebuie.”

Publicul s-a schimbat și cere spectacole din ce în ce mai bune

După 33 de ani petrecuți pe scenă, Cristian Martin consideră că spectatorii sunt astăzi mult mai exigenți decât în trecut.

„Publicul s-a schimbat destul de mult în ultimii ani. Nu mai este atât de ușor de «păcălit». Oamenii vor să vadă artă, sunt îndrăgostiți de artă.”

Actorul spune că această evoluție obligă și artiștii să ridice permanent ștacheta.

„Și noi, ca actori, am evoluat, iar spectacolele au evoluat odată cu noi. Este foarte bine ca arta să crească, să se transforme și să vină cu idei noi.”

Festivalul pe care îl construiește de aproape un deceniu

Dincolo de actorie, Cristian Martin este unul dintre oamenii care au pus bazele Buzău International Arts Festival, eveniment devenit unul dintre cele mai importante festivaluri multidisciplinare din România.

Festivalul reunește spectacole de teatru, proiecții de film, concerte, expoziții, lansări de carte și workshopuri, aducând la Buzău artiști din România și din numeroase țări.

Actorul recunoaște că partea cea mai dificilă nu este organizarea artistică, ci găsirea finanțării.

„Cel mai dificil aspect este obținerea finanțării. Totul pare foarte frumos pentru cineva care vine la festival, însă în spate este o muncă absolut titanică.”

În organizarea evenimentului este sprijinit de familie, de colaboratori și de peste 400 de voluntari.

O pasiune mai puțin cunoscută: pictura

Puțini știu că actorul este și artist plastic. De mai bine de un deceniu pictează obiecte decorative care au ajuns atât în România, cât și în străinătate.

Realizează globuri de Crăciun, pahare, căni, icoane pe sticlă și pe lemn, vaze, lustre și chiar ouă de struț, multe dintre ele decorate cu foiță de aur sau cristale Swarovski. Unele dintre creațiile sale au ajuns chiar și în colecția unui emir din Dubai, care a comandat lucrări personalizate.

Cristian Martin mărturisea că a început să trateze pictura cu seriozitate în 2012, când și-a pictat singur paharele pentru propria nuntă. Astăzi spune că nu creează doar pentru valoarea materială a obiectelor, ci pentru bucuria de a lăsa ceva frumos în urmă.

Un actor care continuă să se reinventeze

De la replica devenită fenomen național și până la spectacole de Shakespeare, de la televiziune și film la pictură și organizarea unor festivaluri internaționale, Cristian Martin demonstrează că și-a construit o carieră mult mai complexă decât imaginea care l-a făcut celebru.

Iar dacă postarea sa de pe rețelele sociale este un indiciu, publicul îl va putea vedea foarte curând într-o nouă ipostază, pe scenă, interpretând două dintre cele mai cunoscute personaje din universul lui William Shakespeare.

CITEȘTE ȘI: Sanda Ladoși, la 56 de ani. Cu ce se ocupă acum și de ce este atât de mândră de copiii săi

 Ovidiu Schumacher, legenda filmului românesc a venit din Germania pentru un premiu special. Ce mai face astăzi actorul din „Operațiunea Monstrul”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test de inteligență | Ce greutate are mingea portocalie?
Știri
Test de inteligență | Ce greutate are mingea portocalie?
Adevărul despre Adi Sînă și Anca Serea: Cei doi au ajuns la sapă de lemn? Ce probleme cu legea au, de fapt
Știri
Adevărul despre Adi Sînă și Anca Serea: Cei doi au ajuns la sapă de lemn? Ce probleme cu…
Surse: Nicușor Dan este furios după ce s-a întâmplat ieri cu Bolojan
Mediafax
Surse: Nicușor Dan este furios după ce s-a întâmplat ieri cu Bolojan
Trotinetele electrice, scăpate de sub control. Titi Aur: „Tinerii se întrec între ei care să ajungă la 100 de km /h. Se moare și nimeni nu face nimic”
Gandul.ro
Trotinetele electrice, scăpate de sub control. Titi Aur: „Tinerii se întrec între ei...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la...
Fenomenul „veverițelor-zombie” se extinde. Boala misterioasă care desfigurează animalele
Adevarul
Fenomenul „veverițelor-zombie” se extinde. Boala misterioasă care desfigurează animalele
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
Digi24
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu...
Un număr mai mare de copaci poate însemna un număr mai mic de păsări
Mediafax
Un număr mai mare de copaci poate însemna un număr mai mic de...
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical. A avut și probleme mari de sănătate
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică!...
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ea a mama soacră din Italia a lui Mihai Mitoșeru: „Când cuscrele se înțeleg suntem și noi fericiți.” Cum o răsfață pe Camelia Mitoșeru?
Click.ro
Ea a mama soacră din Italia a lui Mihai Mitoșeru: „Când cuscrele se înțeleg suntem...
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a se consuma înainte de”
Digi 24
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a...
Ai găsit apă sub mașină? Iată care este motivul și în ce situații trebuie să te îngrijorezi
Promotor.ro
Ai găsit apă sub mașină? Iată care este motivul și în ce situații trebuie să...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei...
Sursa zumzetului misterios care bântuie Pământul de 50 de ani
go4it.ro
Sursa zumzetului misterios care bântuie Pământul de 50 de ani
Ceva uluitor se întâmplă cu balenele din Marea Mediterană
Descopera.ro
Ceva uluitor se întâmplă cu balenele din Marea Mediterană
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Go4Games
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Trotinetele electrice, scăpate de sub control. Titi Aur: „Tinerii se întrec între ei care să ajungă la 100 de km /h. Se moare și nimeni nu face nimic”
Gandul.ro
Trotinetele electrice, scăpate de sub control. Titi Aur: „Tinerii se întrec între ei care să...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Test de inteligență | Ce greutate are mingea portocalie?
Test de inteligență | Ce greutate are mingea portocalie?
Check in | De ce nu m-aș mai întoarce niciodată în Egipt. Mi-am luat o țeapă de toată frumusețea
Check in | De ce nu m-aș mai întoarce niciodată în Egipt. Mi-am luat o țeapă de toată frumusețea
Adevărul despre Adi Sînă și Anca Serea: Cei doi au ajuns la sapă de lemn? Ce probleme cu legea au, ...
Adevărul despre Adi Sînă și Anca Serea: Cei doi au ajuns la sapă de lemn? Ce probleme cu legea au, de fapt
Kim Kardashian l-a susținut, Curtea Supremă i-a dat dreptate. Bărbatul condamnat la moarte revine ...
Kim Kardashian l-a susținut, Curtea Supremă i-a dat dreptate. Bărbatul condamnat la moarte revine în tribunal
Cu cât cresc pensiile de la 1 ianuarie 2027, 2028 și 2029. Care pensionari români primesc 870 lei ...
Cu cât cresc pensiile de la 1 ianuarie 2027, 2028 și 2029. Care pensionari români primesc 870 lei în plus
Regele Charles încalcă o tradiție regală: nu va locui în Palatul Buckingham
Regele Charles încalcă o tradiție regală: nu va locui în Palatul Buckingham
Vezi toate știrile