Iulia SCS, adevărul despre derapajul lui Gheboasă. Artistul ar fi izbucnit: „Dacă voiam să dau în ea, mă ridicam și…”

Gheboasă a revenit în centrul atenției, însă nu așa cum și-ar fi dorit. Ieșirea necontrolată și nejustificată pe care a avut-o în emisiunea „Închiși la domiciliu” a împărțit țară în două. Iulia SCS a vorbit public despre abuzul verbal și emoțional la care a fost supusă. Tânăra trage un semnal de alarmă în rândul femeilor care trec prin astfel de situații.

Ultimul episod al emisiunii „Închiși la domiciliu” a scos la iveală fața mai puțin știută a lui Gheboasă. În spatele imaginii de artist aproape perfect construită și a aparențelor perfect lustruite pentru a da bine la camer, atât concurenții, cât și publicul au descoperit o realitate șocantă: un om incapabil să își controleze ieșirile nervoase, care apelează la umilință, jigniri și manipulare emoțională. Ținta directă a acestor atacuri a fost Iulia SCS, care a trebuit să suporte întreaga rafală de jigniri și insulte.

Iulia SCS: „Mi-a spus să-l iert pentru că își pierde cariera, îl lasă nevasta și managerul”

Iulia SCS a decis să vorbească public despre cele întâmplate în emisiune, atingând un subiect delicate, în special pentru femeile care suferă în tăcere și nu au curajul să ceară ajutor sau chiar să le povestească apropiaților prin ce trec. Spre deosebire de alte femeie, tânăra susține că a avut norocul ca echipa emisiunii să intervină la timp și să o protejeze de eventualele ieșiri necontrolate ale lui Gheboasă.

„Vorbesc pentru persoanele care nu au posibilitatea să vorbească public despre traumele și abuzurile de care au parte. Aduc în lumină o situație în cafre eu am avut luxul să se intervină când lucrurile au degenerat, luxul să fiu monitorizată în caz că se va întâmpla ceva mai grav, lux pe care majoritatea femeilor din România nu îl au. Intevenția producției nu a fost făcută public, așa că o să vă spun eu ce s-a întâmplat. Au intervenit, ne-au separat în camere diferite, moment în care coechipierul meu insista într-un mod foarte agresiv să-l lase singur cu mine. L-am auzit de pe terasă când le-a spus „Ce, aveți impresia că dau în ea? Dacă voiam să dau în ea, mă ridicam și îi dădeam un pumn în gură”.

„Nu regretă acțiunile, regertă consecințele faptelor sale”

În declarațiile sale, Iulia SCS aduce în discuție faptul că, în astfel de situații, multe femei aleg să tacă din teamă, rușine sau din confuzia creată de partenerul abuzator, însă ea a fost dispusă să își foloseasacă propria experiență pentru a le oferi un exemplu de curaj. În încheiere, ea le-a transmis femeilor că vulnerabilitatea expusă public poate deveni cea mai puternică armă împotriva abuzului fizic, verbal și emoțional.

„Am ieșit de pe terasă, m-am dus la baie, moment în care el a venit să bată insistent la ușă să mă roage să-l iert: „Iulia, te rog frumos, hai să ne vadă camerele cum ne împăcăm pentru că mi se termină cariera, mă lasă managerul și mă lasă și nevasta”. Motivele pentru care vă spun toate astea nu este ca să pic eu în postura de victimă. Interesul meu este zero. Ceea ce mă interesează pe mine este să observați acest tipar al persoanelor care devin agresive, realizează că au greșit, dar nu își regretă acțiunile, își regretă repercusiunile. Nu ar trebui să iertați genul acesta de comportament. Eu nu l-am iertat. Am ieșit și nu am mai luat niciun fel de contact cu el. Sunt o persoană care poate înțelege gravitatea abuzului – mai ales domestic. Sunt disponibilă pentru toți cei care au nevoie de înțelegere, mă găsiți aici”, a spus Iulia SCS.

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