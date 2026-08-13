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Scandal la ușa lui Gheboasă! Artistul a fost amenințat: „Intri peste mine în casă? Gata, sună la poliție”

De: Andreea Stăncescu 13/08/2026 | 10:44
Scandal la ușa lui Gheboasă / Foto: Captură Video
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Gheboasă a avut parte de un incident la care nu s-ar fi așteptat, chiar în timp ce se afla acasă alături de soția sa și transmitea live pe TikTok. În jurul miezului nopții, cineva a început să bată insistent în ușa locuinței și să îi adreseze amenințări, iar situația a stârnit panică.

Partenera trapperului a fost cea care a observat zgomotele și i-a atras atenția acestuia. Inițial, Gheboasă nu a crezut că este ceva serios, însă, după ce s-a uitat pe vizor, a constatat că într-adevăr era un bărbat în fața ușii.

Scandal la ușa lui Gheboasă

Momentul a avut loc în timp ce artistul era urmărit de peste 10.000 de persoane pe TikTok. Potrivit acestuia, bărbatul ar fi un creator de conținut cunoscut pe platformă și ar fi venit la locuința sa după ce Gheboasă l-ar fi eliminat dintr-un live.

Situația a devenit tensionată, iar cei doi au început să își adreseze replici prin intermediul transmisiei. Bărbatul ar fi continuat să îl amenințe pe trapper și să susțină că poate intra în locuință.

Soția lui Gheboasă s-a temut că lucrurile ar putea escalada și a luat în calcul să cheme poliția. Artistul a încercat să înțeleagă de unde știa persoana respectivă unde locuiește și s-a arătat revoltat de întreaga situație.

„Fii atent, că intru peste tine în casă! (…) Eu, dacă vreau, acum intru peste tine în casă. (…) Dacă ai îndrăznit să mă scoți de pe live-ul ăsta, să moară familia mea de n-am intrat peste tine în casă și te-am spart cu bătaia”, i-a spus tiktokerul lui Gheboasă.

Sursa foto: captură Tiktok

În cele din urmă, Gheboasă a decis să deschidă ușa, deși era vizibil îngrijorat de ceea ce s-ar putea întâmpla. Incidentul a atras rapid atenția celor care urmăreau transmisia, transformând un live obișnuit într-un moment tensionat.

„Ce măi? Tu intri acum peste mine în casă? Ce facem aici? Intrăm unul peste altul în casă? Ia sună tu la poliție. Îi deschid până la urmă ce să fac, îi deschid că nu am ce să fac? Mă jur de nu deschid ușa. De unde știu ăștia de unde stăm noi?”, spunea către soția lui. „E prea mult. S-a ajuns prea departe. Băi, ia stai că deschis ușa”, a spus Gheboasă în timpul live-ului de pe TikTok.

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