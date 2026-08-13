Ce altă ilegalitate ar fi comis frații Tate. S-au inspirat dintr-un roman James Bond

Documentele judiciare depuse de procurorii din Marea Britanie dezvăluie că Tristan Tate deținea un pașaport mexican sub pseudonimul „Vladimir Scorpius” — numele personajului negativ și traficant de arme din romanul lui John Gardner din 1988, „Scorpius” din seria James Bond.

Detaliile privind multitudinea de identități ale celor doi au fost dezvăluite săptămâna aceasta în noile documente depuse de Ambasada Marii Britanii la Washington la Tribunalul Districtului Sudic al Floridei, prin care se contestă cererea fraților de a fi eliberați pe cauțiune în timp ce contestă extrădarea în Marea Britanie.

În document se menționează riscul ca aceștia să fugă, fiind invocate și zeci de postări ale lui Andrew Tate care demonstrează că acesta are acces la mai multe pașapoarte și că este dispus să folosească identități false pentru a se sustrage autorităților. Procurorii britanici au susținut, de asemenea, că există motive întemeiate să se creadă că frații Tate ar încerca să influențeze martorii în cazul în care ar fi eliberați.

Tristan și Andrew Tate aveau mai multe identități

Tristan Tate a folosit propria fotografie și data de naștere pe un pașaport mexican pe care figura numele Vladimir Scorpius. De asemenea, a folosit acest pseudonim pentru a înregistra o companie britanică numită Scorpius Ltd., informații pe care le-a prezentat pe o rețea de socializare.

Tristan Tate a postat un videoclip în care apărea pe o navă, declarând „Eu sunt Vladimir Scorpius”, făcând referire la traficantul de arme fictiv care a apărut în romanul din 1988 scris de John Gardner, din seria James Bond.

Andrew Tate, între timp, s-a lăudat deschis pe rețelele sociale că are „8 vieți… 8 permise de conducere și pașapoarte” și că, în acest fel, a reușit să se sustragă autorităților din mai multe țări.

Reamintim că Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și fratele său Tristan, în vârstă de 38 de ani, au fost arestați de agenții US Marshals în cadrul unui eveniment de box din Miami, pe 18 iulie, și sunt reținuți într-un centru de detenție federal cu securitate sporită.

Cei doi frați contestă extrădarea în Marea Britanie, unde sunt acuzați de 59 de capete de acuzare, printre care viol, trafic de persoane și infracțiuni legate de imagini indecente cu minori și pornografie extremă.

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