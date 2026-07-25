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Filaj ca-n filme la Miami! Frații Tate, supravegheați cu o zi înainte de arestare. Mandatul a fost pus în mișcare prin FaceTime

De: Keva Iosif 25/07/2026 | 05:50
Filaj ca-n filme la Miami! Frații Tate, supravegheați cu o zi înainte de arestare. Mandatul a fost pus în mișcare prin FaceTime
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Andrew și Tristan Tate se pregăteau pentru o apariție spectaculoasă la o gală de lupte din Miami, în timp ce agenții federali erau deja pe urmele lor. Cu o zi înaintea evenimentului, autoritățile îl localizaseră pe Andrew în oraș, iar în culise se lucra contra cronometru la arestarea celor doi frați. Procedura a fost pusă la punct atât de rapid, încât plângerea procurorilor a fost confirmată sub jurământ în fața judecătoarei printr-un apel FaceTime. CANCAN.RO a consultat documentul federal care dezvăluie cum a fost pregătită operațiunea în urma căreia Andrew și Tristan Tate au fost încătușați.

Cu numai patru zile înaintea arestării, Andrew Tate publicase pe contul său de X o fotografie în care apărea alături de Tristan, în fața Capitoliului din Washington. Postarea sa a fost menționată chiar de procurorul american în documentele depuse la tribunal.

După escala afișată public în capitala Statelor Unite, frații au ajuns în Florida. Plângerea federală arată că, pe 17 iulie 2026, autoritățile l-au observat pe Andrew Tate în Miami.

Documentul nu dezvăluie unde anume a fost reperat și nici dacă agenții l-au urmărit permanent, însă confirmă că aceștia îi stabiliseră prezența în oraș cu o zi înaintea arestării.

Anchetatorii știau și unde urma să apară a doua zi. Andrew fusese anunțat drept coprezentator al unei gale organizate în Miami, iar evenimentul oferea autorităților momentul în care îl puteau găsi fără să ridice suspiciuni. Frații Tate au fost reținuți de agenții US Marshals în apropierea James L. Knight Center, înainte ca Andrew să-și facă apariția la IBA Bareknuckle 6.

Potrivit documentelor oficiale, operațiunea a fost ținută la secret până în ultima clipă. Procurorii au cerut ca plângerea și mandatul să fie sigilate, astfel încât informația să poată fi dezvăluită numai persoanelor implicate în executarea arestării.

Și asta pentru că autoritățile americane susțineau că Andrew Tate ar fi fost foarte probabil să fugă dacă afla că pe numele său urma să fie emis un mandat.

Din acest motiv, Statele Unite au acționat în regim de urgență, la solicitarea Marii Britanii, înainte ca dosarul complet de extrădare să ajungă în America. Era vorba despre o arestare provizorie în vederea extrădării, permisă de tratatul încheiat între cele două țări.

A jurat în fața judecătoarei prin FaceTime

Cel mai neobișnuit detaliu apare chiar pe ultima pagină a plângerii. Se pare că procurorul federal care s-a ocupat de arestarea fraților Tate nu s-a prezentat fizic în sala de judecată, ci a confirmat sub jurământ informațiile din document printr-un apel FaceTime cu judecătoarea federală Lauren F. Louis.

Pe act este consemnat explicit că plângerea a fost „jurată și semnată” în fața magistratului prin FaceTime, pe 18 iulie 2026, la Miami.

Procurorul a trebuit să își asume oficial și sub jurământ conținutul plângerii, iar magistratul a verificat cererea pe baza căreia urma să fie emis mandatul. Numai că totul s-a desfășurat de la distanță, prin videoconferință, chiar în ziua în care agenții se pregăteau să intervină. Și asta pentru că toată operațiunea s-a desfășurat într-un timp record, dar și în mare secret.

În timp ce Andrew Tate se îndrepta spre gală, mecanismul juridic necesar arestării sale era astfel finalizat pe repede-înainte.

Plângerea fusese depusă sub sigiliu, iar frații nu trebuiau să afle că autoritățile britanice ceruseră arestarea lor. Andrew și Tristan au fost ridicați de US Marshals pe 18 iulie, înaintea evenimentului sportiv, fără ca existența mandatelor să fi fost făcută publică anterior.

Documentele au devenit accesibile abia după executarea măsurii, când pericolul ca aceștia să dispară nu mai exista. Dosarul lui Andrew a fost introdus pe rolul instanței federale din Florida, iar pentru Tristan a fost deschisă o procedură paralelă.

Marea Britanie cere extrădarea fraților Tate pentru 59 de acuzații

Crown Prosecution Service a anunțat că extrădarea celor doi va fi cerută atât pentru cele 21 de acuzații formulate anterior, cât și pentru alte 38 de acuzații aprobate recent. În total, dosarul britanic privește șapte presupuse victime și fapte care s-ar fi petrecut între 2010 și 2017.

Arestarea din Miami nu reprezintă o condamnare și nici punerea sub acuzare a fraților de către Statele Unite. Autoritățile americane îi țin la dispoziția instanței pentru procedura cerută de Regatul Unit.

De cealaltă parte, Andrew și Tristan Tate resping acuzațiile, iar avocatul lor a anunțat că vor lupta împotriva extrădării, susținând că dosarul ar avea motivații politice.

Până când judecătorii vor hotărî dacă pot fi trimiși în Marea Britanie, un lucru este însă limpede din actele federale: frații Tate nu au fost surprinși întâmplător la intrarea în gală (fapt relatat și de CANCAN.RO AICI). Autoritățile le stabiliseră deja traseul, pregătiseră mandatele în secret și obținuseră, prin FaceTime, ultimul pas procedural necesar pentru intervenție.

Într-un mesaj publicat pe X, Andrew Tate a lansat acuzații directe la adresa premierului britanic Keir Starmer și a fostului său șef de cabinet, Morgan McSweeney. El susține, fără să prezinte dovezi în postare, că cei doi ar fi contribuit la construirea dosarului penal din Marea Britanie împotriva sa, pe care îl descrie drept o încercare de a-l reduce la tăcere.

NU RATA: DIICOT extinde ancheta. Noi acuzații grave pentru frații Tate

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