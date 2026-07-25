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Prognoza meteo azi, 25 iulie 2026. Temperaturile rămân scăzute, iar ploile și grindina vor afecta mai multe regiuni în weekend

De: Irina Maria Daniela 25/07/2026 | 06:30
Prognoza meteo azi, 25 iulie 2026. Temperaturile rămân scăzute, iar ploile și grindina vor afecta mai multe regiuni în weekend
Prognoza meteo azi, 25 iulie 2026. Sursa foto: colaj CANCAN.ro
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După o noapte cu averse în jumătatea de est a țării și temperaturi de 7-8 grade în estul Transilvaniei, valorile termice de azi se vor menține sub mediile multianuale specifice. Află mai multe detalii!

Prognoza de azi în România

Temperaturile vor fi sub mediile multianuale specifice acestei date în mare parte a țării. Cerul va fi variabil, potrivit meteorologilor ANM. Vom avea înnorări temporar accentuate în a doua parte a zilei, cu averse și descărcări electrice la munte, pe arii restrânse în Muntenia, Transilvania și Moldova și izolat în Dobrogea și în Oltenia.

Cantitățile de apă acumulate vor atinge 5 sau 15 l/mp și, pe alocuri, 20-25 l/mp în Carpații Orientali și în nordul Munteniei. Se vor forma și condiții de grindină, iar rafalele de vânt se vor intensifica în zona montană, în sudul Banatului și al Moldovei, estul Munteniei și în Dobroge – 40 sau 50 km/h.

Maximele zilei se vor situa între 21-22 de grade Celsius în estul Transilvaniei și 29 de grade în Banat și Oltenia. Minimele serii vor coborî până la 7 sau 10 grade în depresiuni și 17-19 grade Celsius în Dealurile de Vest și pe litoral. Ceața se va forma izolat.

Vremea de azi pe litoral

Maximele zilei vor fi cuprinse între 25 și 27 de grade Celsius. Minimele vor coborî până la 17 și 19 grade Celsius. Vor fi înnorări trecătoare în a doua parte a zilei, cu averse slabe și cantități de apă de 5-10 l/mp. Vom avea descărcări electrice și vânt moderat – rafale de 45…55 km/h.

Apa mării va avea temperaturi cuprinse între 20 și 23 de grade Celsius, fiind mai rece în sudul litoralului.

  • Mamaia: maxima de 25 de grade / minima de 18 grade Celsius. Vântul va sufla cu 29 de km/h.
  • Mangalia: maxima de 26 de grade / minima de 17 grade Celsius. Vântul va sufla cu 29 de km/h.
  • Costinești: maxima de 26 de grade / minima de 17 grade Celsius. Vântul va sufla cu 29 de km/h.
  • Eforie Nord: maxima de 26 de grade / minima de 17 grade Celsius. Vântul va sufla cu 28 de km/h.
  • Eforie Sud: maxima de 26 de grade / minima de 17 grade Celsius. Vântul va sufla cu 28 de km/h.

Vremea de azi la munte

În a doua parte a zilei, vor fi accentuate în Carpații Orientali. În restul masivelor, meteorologii anunță averse și descărcări electrice. Se vor acumula 5-15 l/mp de apă și, în unele locuri, 20-25 l/mp.

Se vor forma condiții de grindină și vântul va sufla slab spre moderat. La altitudini mari, rafalele vor atinge 40-50 km/h. Temperaturile vor fi sub mediile multianuale ale perioadei.

Vremea de azi în București

În Capitală, cerul de sâmbătă va fi variabil, mult mai senin noaptea. Vom avea înnorări temporale în a doua parte a zilei, când sunt posibile averse și cantități de 1-5 l/mp de apă. Vântul va sufla slab spre moderat.

Valorile termice de azi, 25 iulie, vor fi sub normele caracteristice ale perioade. Termometrele vor indica o maximă de 26-28 de grade Celsius și o minimă de 12-15 grade Celsius.

Vremea în marile orașe

  • Cluj-Napoca: Vor fi ploi slabe și vântul va adia cu 17 km/h. Maxima zilei va urca până la 25 de grade Celsius, iar minima
  • Timișoara: maxima va urca până la 29 de grade Celsius și minima va coborî până la 13 grade Celsius. Vântul va adia cu 13 km/h.
  • Iași: termometrele vor indica 25 de grade în timpul zilei și 11 grade Celsius în timpul nopții. Vântul va sufla cu 18 km/h.
  • Craiova: pe timp de zi, termometrele vor afișa 30 de grade Celsius și pe timp de noapte 16 grade Celsius, potrivit vremearomania.com. Vântul va adia cu 14 km/h.
  • Constanța: maxima zilei va fi de 25 de grade Celsius și minima de 18 grade Celsius. Rafalele de vânt vor atinge 29 km/h.
  • Brașov: termometrele vor indica 19 grade ziua și o minimă de 8 grade Celsius noaptea. Vântul va adia cu 8 km/h și cerul va fi parțial înnorat.

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