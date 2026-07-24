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Alertă pentru românii aflați în Grecia! Cod roșu de furtuni violente, grindină și vijelii în Halkidiki și Salonic

De: Denisa Crăciun 24/07/2026 | 17:19
Alertă pentru românii aflați în Grecia! Cod roșu de furtuni violente, grindină și vijelii în Halkidiki și Salonic
Cod roșu de vreme severă în Grecia/ sursa foto: CANCAN
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Într-una dintre cele mai populare destinații de vacanță ale românilor s-a emis cod roșu de vreme severă. Serviciul Național de Meteorologie din Grecia a anunțat degradări bruște ale condițiilor meteo. În nordul țării și pe litoral se așteaptă un val de instabilitate atmosferică.

În plin sezon estival, turiștii români care și-au rezervat o vacanță în Grecia trebuie să știe că urmează o perioadă mai puțin bună din punct de vedere meteorologic. Specialiștii spun că vremea rea va aduce ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii puternice, iar pe arii restrânse căderi de grindină. Serviciul Național de Meteorologie din Grecia a emis un cod roșu în Halkidiki și Salonic.

Cod roșu de vreme severă în Grecia

Meteorologii vin cu vești mai puțin plăcute pentru regiunea Halkidiki și zona orașului Salonic. Cele două destinații sunt adesea frecventate de turiști români în număr foarte mare, în special în această perioadă. Este important de menționat că aversele abundente pot fi însoțite de rafale violente de vânt. Impactul ar putea fi atât de puternic încât să doboare copaci sau să distrugă structuri temporare de pe plaje.

Chiar dacă avertizările nu sunt în vigoare simultan, condițiile meteo din nordul țării rămân incerte, dar și periculoase în același timp. De asemenea, turiștii care se află deja acolo sau urmează să călătorească înspre zonele vizate sunt sfătuiți să verifice constant actualizările meteorologice locale.

Ce trebuie să facă turiștii români aflați acum pe litoral

Litoralul elen și nu numai a fost luat cu asalt de turiștii români. Este esențial ca, atunci când observați apropierea norilor de furtună sau auziți tunetele să părăsiți imediat plajele și să ieșiți din mare. Autoritățile spun că suprafața apei și zonele deschise de nisip sunt periculoase, mai ales în cazul descărcărilor electrice.

În plus, șofatul este de asemenea de evitat în timpul averselor, din cauza riscului de acvaplanare și a vizibilității scăzute. Se recomandă alegerea cu atenție a locurilor de parcare. Cele mai sigure sunt cele departe de copaci sau stâlpi de electricitate. În această perioadă, mai mulți români au fost afectați de condițiile meteo. De exemplu, în Bulgaria zeci de pomi au fost doborâți, iar în Albania 100 de mașini au fost distruse.

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