Toto Dumitrescu, la mâna judecătorilor! Ziua celor trei termene a adus o nouă răsturnare de situație! Dosarul care îi poate complica viața

Ziua de 24 iulie trebuia să aducă răspunsuri importante pentru Toto Dumitrescu, fiul fostului mare internațional Ilie Dumitrescu. În schimb, actorul a primit o nouă doză de incertitudine. Trei termene în aceeași zi, trei dosare care îi pot influența viitorul și nicio veste care să îl scoată definitiv din încurcătură. Dacă într-un dosar rămâne sub control judiciar, în altul, instanța a amânat decizia care ar putea să-l trimită după gratii, iar în al treilea, va mai avea de așteptat până să afle dacă va fi judecat și pentru vătămare corporală. CANCAN.RO deține toate informațiile!

Potrivit informațiilor publicate de CANCAN.RO, în primă instanță, în luna aprilie, Toto Dumitrescu a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, după ce a fost găsit vinovat pentru părăsirea locului accidentului din 14 septembrie 2025, produs în cartierul Primăverii din Capitală. Tot atunci, instanța a dispus și interzicerea dreptului de a conduce pentru o perioadă de trei ani. În urma probelor toxicologice, testele au confirmat prezența substanțelor interzise. Procurorii au considerat însă, că pedeapsa este prea blândă și au atacat sentința în apel. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Toto Dumitrescu rămâne sub control judiciar

Prima decizie a zilei nu i-a adus nicio relaxare lui Toto Dumitrescu. Curtea de Apel București a constatat legalitatea și temeinicia controlului judiciar și a decis menținerea măsurii. Cu alte cuvinte, actorul va rămâne în continuare sub supravegherea autorităților. Magistrații au apreciat că, în acest moment, nu sunt îndeplinite condițiile pentru ridicarea restricției.

În baza art. 362 alin. (2) din Codul de procedură penală rap. la art. 208 alin. (5) din Codul de procedură penală şi art. 420 alin. (11) din Codul de procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, măsură dispusă cu privire la inculpatul Dumitrescu Badea Ilie. În baza art. 208 alin. (5) din Codul de procedură penală menține măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Dumitrescu Badea Ilie.. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia inculpatului şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 24.07.2026., a transmis Curtea de Apel București.

S-a amânat cu o lună decizia care îl poate trimtie după gratii pe Toto Dumitrescu

Nici despre a doua hotărâre privind celălalt proces în care este implicat, nu putem spune că a venit cu vești bune pentru fiul fostului internațional. În cel mai important dosar, cel în care procurorii contestă condamnarea cu suspendare pentru fuga de la locul accidentului, verdictul nu a fost pronunțat.

Instanța a decis amânarea pronunțării, astfel că Toto Dumitrescu mai are de așteptat până va afla dacă judecătorii vor menține pedeapsa cu suspendare sau dacă vor admite solicitarea procurorilor. Miza este uriașă… O eventuală schimbare a soluției i-ar putea transforma radical situația juridică.

Ca și cum problemele existente nu ar fi suficiente, actorul este vizat și de un al treilea dosar, deschis pentru infracțiunea de vătămare corporală, după ce tenismena Ilinca Amariei, în vârstă de 23 de ani, a fost rănită grav în accident. Potrivit rechizitoriului, în urma impactului, tânăra a avut nevoie de câteva zile de spitalizare și de îngrijiri medicale. Judecătoria Sectorului 1 a amânat pronunțarea pentru 29 iulie, când va decide dacă începe judecata și în acest dosar.

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