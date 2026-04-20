Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de la locul faptei

Toto Dumitrescu este din nou în lumina reflectoarelor, după scandalul monstru în care a fost implicat în urmă cu câteva luni, atunci când a provocat un accident și a fugit de la fața locului. Acum, după ce abia scăpase de arestul la domiciliu, fiul marelui fotbalist Ilie Dumitrescu a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare și nu mai are voie să conducă timp de 3 ani. Aflați totul doar de la CANCAN.RO.

În urmă cu ceva timp vă prezentam ultimul update privind starea juridică a lui Toto. Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 i-au respins recent cererea și au decis să mențină măsura preventivă a controlului judiciar timp de 60 de zile. Colac peste pupăză, dosarul lui a ajuns într-o fază crucială și îi poate schimba radical viața. În urma analizei tuturor probelor — declarații ale martorilor, procese-verbale, imagini video și rapoarte de expertiză medico-legală — Judecătoria Sectorului 1 a decis trimiterea lui Toto Dumitrescu în judecată pentru părăsirea locului accidentului, iar astăzi s-a dat sentința.

Toto Dumitrescu a fost condamnat la 2 ani de închisoare

Vestea tristă s-a abătut asupra lui Toto Dumitrescu astăzi, când a aflat că instanța a decis să îl condamne la 2 ani de închisoare cu suspendare și că nu va mai avea dreptul să conducă timp de 3 ani.

„Solutia pe scurt: În temeiul art. 338 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 396 alin. (1), (2) ?i (10) C. proc. pen., condamnă pe inculpatul Dumitrescu Badea-Ilie, …, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infrac?iunii de părăsire a locului accidentului ori modificarea sau ?tergerea urmelor producerii acestuia. În temeiul art. 67 alin. (1) C. penal, interzice inculpatului Dumitrescu Badea Ilie exerciţiul dreptului prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. i) C. pen., respectiv dreptul de a conduce pe drumurile publice orice vehicule pentru care este necesară deţinerea permisului de conducere, pe o durată de 3 ani.” a fost decizia luat de instanță.

Așadar, având în vedere buletinul toxicologic și circumstanțele agravante, Toto nu a riscat doar amendă sau suspendarea permisului, ci chiar o condamnare cu închisoare, care ar transformat acest accident într-un adevărat coșmar pentru el.

Ziua care i-a schimbat viața lui Toto Dumitrescu

Duminică, 14 septembrie 2025, Toto Dumitrescu, fiul celebrului Ilie, a provocat un adevărat haos în cartierul Primăverii, când SUV-ul său Mercedes a intrat într-un Audi A6 condus de o tânără de doar 23 de ani, rănită grav și transportată de urgență la spital, în timp ce alte trei mașini au fost avariate. Potrivit datelor din rechizitoriu, în urma accidentului, tțnăra a stat la spital si a necesitat pentru vindecare 11-12 zile de îngrijire medicală.

În loc să stea să clarifice situația, Toto a luat-o la fugă, ridicând imediat suspiciuni și stârnind valuri de șoc printre martori și autorități. Polițiștii l-au găsit ulterior ascuns într-un apartament străin, unde au intrat cu mandat, iar testele au confirmat prezența cocainei, pe care actorul susține că ar fi consumat-o abia după accident.

Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost în arest preventiv pentru o scurtă perioadă, apoi plasat în arest la domiciliu și, într-un final, plasat sub control judiciar, iar acum va fi inchis timp de 2 ani.

