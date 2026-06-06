Acasă » Știri » Cod portocaliu de furtuni în mai multe județe! Vijelii, grindină și ploi torențiale în doar câteva ore

Cod portocaliu de furtuni în mai multe județe! Vijelii, grindină și ploi torențiale în doar câteva ore

De: Anca Chihaie 06/06/2026 | 13:20
Cod portocaliu de furtuni în mai multe județe! Vijelii, grindină și ploi torențiale în doar câteva ore
Cod galben și portocaliu de averse, grindină și vijelii / sursă foto: Colaj Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Administrația Națională de Meteorologie (Administrația Națională de Meteorologie) a emis sâmbătă, 6 iunie 2026, o serie de avertizări meteorologice de tip cod portocaliu și cod galben, semnalând o perioadă de instabilitate atmosferică accentuată în mai multe regiuni ale țării. Fenomenele prognozate includ vijelii puternice, ploi torențiale, descărcări electrice frecvente și căderi de grindină, cu potențial de acumulare rapidă a unor cantități importante de apă într-un interval scurt de timp.

Conform prognozelor, în județul Neamț a fost emis un cod portocaliu valabil în intervalul 12:40–13:30, vizând mai multe localități din zonă. În aceste areale se estimează averse intense ce pot depăși local 20–30 litri pe metru pătrat, alături de activitate electrică intensă și episoade de grindină de dimensiuni reduse. În orele anterioare emiterii avertizării, solul era deja saturat în anumite puncte, după ce s-au înregistrat precipitații cumulate de 15–25 l/mp, ceea ce crește riscul de scurgeri de pe versanți și acumulări rapide de apă.

Vijelii, grindină și ploi torențiale în doar câteva ore

În același context meteorologic, mai multe localități din județul Ilfov au intrat sub incidența aceluiași tip de avertizare, cu intervale ușor diferite, cuprinse aproximativ între 12:35 și 13:40. Printre zonele vizate se numără localități din proximitatea Capitalei, unde se pot produce intensificări puternice ale vântului, averse cu caracter torențial și grindină. Având în vedere densitatea populației și infrastructura urbană din aceste zone, fenomenele pot genera perturbări temporare în trafic, posibile acumulări de apă pe carosabil și întreruperi punctuale ale alimentării cu energie electrică.

Și județul Giurgiu se află sub incidența unei avertizări similare, cu un interval de manifestare între aproximativ 12:45 și 13:50. În localitățile vizate, meteorologii au semnalat riscul apariției unor furtuni de scurtă durată, dar cu intensitate ridicată, caracterizate prin rafale de vânt, descărcări electrice frecvente și precipitații abundente. Grindina de mici dimensiuni poate însoți aceste fenomene, afectând în special culturile agricole și zonele neprotejate.

În județul Buzău, avertizarea de cod portocaliu este valabilă între orele 13:00 și 14:00, vizând mai multe localități din zonele de deal și munte. Aici, instabilitatea atmosferică se poate manifesta prin episoade scurte, dar intense de ploaie, însoțite de vânt puternic și descărcări electrice. Relieful poate amplifica efectele precipitațiilor, favorizând scurgeri rapide de pe versanți și posibile creșteri de nivel ale pâraielor locale.

În paralel, județul Vrancea se află sub cod galben de furtuni, cu fenomene similare, dar de intensitate ușor mai redusă comparativ cu zonele aflate sub cod portocaliu. Aici sunt prognozate ploi torențiale, intensificări ale vântului și căderi de grindină, cu un interval de manifestare mai scurt, între 12:40 și 13:00. Localitățile montane și submontane sunt cele mai expuse, unde acumulările de apă pot fi semnificative într-un timp foarte scurt.

Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică nu se limitează la aceste județe, ci se extinde pe arii mai largi. Aproape întreg teritoriul României se află sub incidența unui cod galben de vreme instabilă, valabil de sâmbătă la prânz până în seara zilei de duminică. În acest interval sunt așteptate perioade repetate de ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu precădere în regiunile din Moldova și Transilvania, unde fenomenele pot avea o frecvență mai mare.

În plus, pentru intervalul nopții de sâmbătă spre duminică, meteorologii mențin o avertizare suplimentară de instabilitate atmosferică, indicând faptul că ploile și fenomenele electrice vor continua, însă cu intensitate variabilă în funcție de regiune. Un alt interval critic este prognozat pentru ziua de duminică, în special în zonele montane din Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, unde se pot înregistra din nou averse consistente și episoade de vânt puternic.

ANM schimbă prognoza. Furtunile se extind în weekend și lovesc mai multe zone din țară

Prognoză vară 2026 pe litoral. Cum va fi vremea în Mamaia, Eforie, Costinești și Vama Veche, potrivit meteorologilor Accuweather

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Val de reacții pe internet după ce o influenceriță a întrerupt sarcina! Ce diagnostic avea fătul
Știri
Val de reacții pe internet după ce o influenceriță a întrerupt sarcina! Ce diagnostic avea fătul
O fată româncă a fost uitată de părinți într-o benzinărie. Familia se întorcea din Spania spre România
Știri
O fată româncă a fost uitată de părinți într-o benzinărie. Familia se întorcea din Spania spre România
Putin a început să râdă, în timp ce Șoșoacă susținea că România „nu are președinte”
Mediafax
Putin a început să râdă, în timp ce Șoșoacă susținea că România „nu...
Oficial al Forțelor Navale Române rănit de o dronă V-BAT. Acuzații grave la adresa producătorului american Shield AI
Gandul.ro
Oficial al Forțelor Navale Române rănit de o dronă V-BAT. Acuzații grave la...
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de...
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă, organizați în aceeași structură învechită”
Adevarul
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă,...
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”
Digi24
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan...
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Parteneri
Cum arată vila luxoasă în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte! A investit o avere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila luxoasă în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă...
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte de Mondial
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte de Mondial
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
Click.ro
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o...
Temperatura optimă în casă pe timp de vară. Este recomandat să dormi cu aerul condiționat pornit? Explicațiile specialiștilor
Digi 24
Temperatura optimă în casă pe timp de vară. Este recomandat să dormi cu aerul condiționat...
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor.ro
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și...
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
go4it.ro
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
Adevărul nespus despre cum funcționează energizantele!
Descopera.ro
Adevărul nespus despre cum funcționează energizantele!
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26. România nu lipsește
Go4Games
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26....
Oficial al Forțelor Navale Române rănit de o dronă V-BAT. Acuzații grave la adresa producătorului american Shield AI
Gandul.ro
Oficial al Forțelor Navale Române rănit de o dronă V-BAT. Acuzații grave la adresa producătorului...
ULTIMA ORĂ
Val de reacții pe internet după ce o influenceriță a întrerupt sarcina! Ce diagnostic avea fătul
Val de reacții pe internet după ce o influenceriță a întrerupt sarcina! Ce diagnostic avea fătul
O fată româncă a fost uitată de părinți într-o benzinărie. Familia se întorcea din Spania spre ...
O fată româncă a fost uitată de părinți într-o benzinărie. Familia se întorcea din Spania spre România
De ce au refuzat cei doi soți să participe împreună la Asia Express: „E un tărâm fertil pentru ...
De ce au refuzat cei doi soți să participe împreună la Asia Express: „E un tărâm fertil pentru conflicte”
Prima reacție a lui Cristian Boureanu după eliminarea de la Survivor. Ce spune despre competiție
Prima reacție a lui Cristian Boureanu după eliminarea de la Survivor. Ce spune despre competiție
Iarna 2026-2027 ar putea aduce surprize în Europa. Ce spun primele estimări meteo
Iarna 2026-2027 ar putea aduce surprize în Europa. Ce spun primele estimări meteo
Pensii diferite pentru aceeași vechime în muncă. Cum se poate ajunge la o diferență de 2.000 de lei
Pensii diferite pentru aceeași vechime în muncă. Cum se poate ajunge la o diferență de 2.000 de lei
Vezi toate știrile