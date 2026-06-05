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Prognoză vară 2026 pe litoral. Cum va fi vremea în Mamaia, Eforie, Costinești și Vama Veche, potrivit meteorologilor Accuweather

De: Irina Vlad 05/06/2026 | 07:45
Prognoză vară 2026 pe litoral. Cum va fi vremea în Mamaia, Eforie, Costinești și Vama Veche, potrivit meteorologilor Accuweather
Prognoză vară 2026 pe litoral. Cum va fi vremea în Mamaia, Eforie, Costinești și Vama Veche, potrivit meteorologilor Accuweather
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În această vară, estimările meteorologilor Accuweather indincă temperaturi mai calde decât media climatologică, însă fără certitudinea unor recorduri de temeperatură. Vor exista variații mari de temperatură și perioade cu ploi abundente. Cum va fi vremea în Mamaia, Eforie, Costinești și Vama Veche?

După o primăvară cu fenomene meteo extreme și variații mari de temperatură, litoralul românesc se pregătește pentru o vară care, potrivit celor mai recente actualizări, va aduce temperaturi mai ridicate decât media obișnuită, zile cu soare, perioade lungi de vreme caldă, în special în lunile iulie și august, când valorile termice ar putea depăși frecvent pragurile normale pentru acea perioadă.

Cum va fi vremea pe litoral în această vară

Prognozele pe termen lung pentru stațiunile Mamaia, Eforie, Costinești și Vama Veche indică temperaturi ridicate, multe zile însorite și episoade izolate de instabilitate atmosferică.  Luna iunie a debutat cu temperaturi apropiate de mediile climatologice, însă și cu perioade scurte de instabilitate atmosferică. Aceste episoade ar pute alterna cu zile însorite, specifice începutului de sezon pe litoral. Variațiile de temperatură cu nu vor fi mari, între 22 și 25 de grade Celsius, cu șanse de creștere spre sfârșitul lunii.

Prognoza luna iunie 2026/ sursă foto: Accuweather

În luna iulie, vremea devine mai stabilă, iar temperaturile maxime vor ajunge frecvent între 27 și 29 de grade Celsius în stațiunile de la Marea Neagră. Totuși, meteorologii Accuweather nu exclud apariția unor furtuni locale, specifice perioadelor foarte calde.

Prognoza meteo luna iulie 2026/ sursă foto: Accuweather

Luna august se anunță cea mai favorabilă lună pentru turiști, cu zile senine, precipitații reduse și temperaturi ridicate atât în aer, cât și în apa mării. Prognozele experților Accuweather indică posibilitatea unui deficit de preciăitații în mai multe regiuni ale tării, inclusiv pe litoral.

Prognoza meteo pentru luna august 2026/ sursă foto: Accuweather

Nici în această lună maximele vor trece de 29 de grade. În ansamblu, vara anului 2026 oferă condiții bune pentru turiștii care vizitează litoralul românesc, cu perioade extinse de vreme frumoasă și temperaturi specifice unui sezon estival autentic.

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