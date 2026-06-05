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Prognoza meteo azi, 5 iunie 2026. Cum va fi vremea în weekend: regiunile unde sunt așteptate furtuni și grindină

De: Paul Hangerli 05/06/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 5 iunie 2026. Cum va fi vremea în weekend: regiunile unde sunt așteptate furtuni și grindină
Zonele în care furtunile își vor face apariția, sursa-colaj CANCAN.RO
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Prima zi de weekend aduce vreme plăcută în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi specifice începutului de vară. Totuși, după-amiaza și seara vor fi marcate de episoade de instabilitate atmosferică în Moldova, Transilvania, Dobrogea și la munte, unde sunt posibile averse torențiale, descărcări electrice și grindină izolată. În restul regiunilor, condițiile meteorologice vor fi favorabile activităților în aer liber.

Vremea de azi în România

România va avea parte de o vreme în general plăcută și apropiată de normalul perioadei, cu temperaturi maxime cuprinse între 23 și 28 de grade Celsius și minime între 11 și 19 grade. În prima parte a intervalului vor fi posibile ploi slabe pe arii restrânse, iar după-amiaza și seara instabilitatea atmosferică se va accentua în unele regiuni ale țării.

Vremea pe regiuni

Nordul și vestul țării

În Maramureș, Crișana și Banat, vremea va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și spre seară sunt posibile înnorări temporare, averse și descărcări electrice, mai ales în zonele deluroase și montane. Temperaturile maxime vor ajunge la 25-28 de grade, iar cele minime se vor situa între 12 și 17 grade.

Sudul și sud-estul țării

În Muntenia și sud-estul țării, ziua va începe cu înnorări și ploi slabe trecătoare. Ulterior, vremea se va îmbunătăți, iar temperaturile vor urca până la 26-28 de grade. Pe timpul nopții, valorile termice vor coborî spre 15-19 grade.

Oltenia și sud-vestul țării

În Oltenia și sud-vest, vremea va rămâne în general stabilă, cu perioade însorite și doar unele înnorări temporare. Maximele vor atinge 26-28 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 14 și 18 grade.

Estul și nord-estul țării

În Moldova, mai ales în jumătatea nordică, instabilitatea atmosferică va fi mai accentuată. După-amiaza și seara sunt prognozate averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și, izolat, grindină. Cantitățile de apă pot depăși local 25 l/mp. Temperaturile maxime vor varia între 23 și 27 de grade, iar cele minime între 11 și 17 grade.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și în zonele montane, vremea va deveni instabilă după orele amiezii. Sunt așteptate averse, descărcări electrice și, izolat, căderi de grindină. La munte, ploile pot avea caracter torențial. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade, iar minimele între 11 și 15 grade.

Dobrogea și litoralul Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi schimbătoare. După-amiaza și seara vor apărea înnorări temporar accentuate și averse locale, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge la 24-27 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 16 și 19 grade. Pe litoral, briza marină va menține un confort termic plăcut.

Vremea de azi în București

În Capitală, cerul va fi variabil, cu înnorări în prima parte a zilei, când sunt posibile ploi slabe trecătoare. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 27-28 de grade, iar minima nopții se va situa între 16 și 18 grade.

Vremea în marile orașe

  • Cluj-Napoca: maximă de 25-26°C, minimă de 13-14°C, cu posibilitatea unor averse spre seară.
  • Timișoara: maximă de 27-28°C, minimă de 15-16°C, vreme în general frumoasă.
  • Iași: maximă de 25-27°C, minimă de 13-15°C, cu șanse mai ridicate de ploi și descărcări electrice după-amiaza.
  • Craiova: maximă de 27-28°C, minimă de 15-17°C, vreme caldă și stabilă.
  • Constanța: maximă de 25-27°C, minimă de 17-19°C, cu posibile averse locale spre seară.
  • Brașov: maximă de 23-25°C, minimă de 11-13°C, cu probabilitate crescută pentru ploi de scurtă durată în a doua parte a zilei.

CITEȘTE ȘI: Prima zi de caniculă în București. Pe ce dată va fi, potrivit meteorologilor Accuweather

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