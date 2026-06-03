Specialiștii trag un semnal de alarmă. El Niño ar putea reveni și ar schimba vremea la nivel global

Fenomenul climatic El Niño dă din nou semne de formare, iar meteorologii avertizează că efectele sale ar putea fi resimțite la nivel global chiar din acest an. Organizația Meteorologică Mondială estimează o probabilitate de 80% ca episodul să se instaleze între iunie și august și de 90% ca acesta să continue cel puțin până în noiembrie.

Avertismentul capătă greutate deoarece El Niño se suprapune peste o planetă deja încălzită de schimbările climatice. În acest context, efectele obișnuite ale fenomenului — temperaturi ridicate, secetă, ploi extreme, valuri de căldură sau furtuni tropicale mai intense — pot deveni mai severe decât în anii trecuți.

Specialiștii trag un semnal de alarmă

El Niño este un proces natural care apare la intervale de doi până la șapte ani, atunci când vânturile alizee slăbesc, iar apele din estul Pacificului tropical se încălzesc peste normal. Această modificare influențează circulația atmosferică și poate schimba distribuția precipitațiilor și a temperaturilor pe mai multe continente.

Impactul nu este uniform. În unele zone, El Niño aduce ploi abundente și inundații, în timp ce în altele provoacă secetă accentuată. America Centrală și Australia sunt de obicei expuse la uscăciune, în timp ce regiuni din America de Sud și Asia Centrală pot înregistra precipitații peste medie. Fenomenul poate influența și formarea uraganelor sau a cicloanelor tropicale.

Specialiștii subliniază că El Niño destabilizează vremea la nivel global deoarece nu reprezintă un simplu episod local, ci o modificare majoră în sistemul climatic al planetei.

Există încă incertitudini privind intensitatea viitorului episod. Unele modele indică posibilitatea unui El Niño puternic, cu temperaturi ale suprafeței oceanului în estul Pacificului cu cel puțin 1,5 grade Celsius peste medie. Alte proiecții sunt mai prudente, însă concluzia generală rămâne aceeași: planeta se pregătește pentru un nou episod semnificativ.

Cea mai mare îngrijorare vine din suprapunerea dintre El Niño și încălzirea globală. Emisiile de gaze cu efect de seră au ridicat deja temperatura medie globală cu aproximativ 1,3 grade Celsius față de era preindustrială. În aceste condiții, un fenomen natural de încălzire poate amplifica extremele climatice.

Consecințele pot include valuri de căldură mai intense, secete prelungite, incendii de vegetație mai probabile, ploi torențiale violente și riscuri crescute pentru agricultură. Recordurile climatice recente au fost asociate atât cu încălzirea globală, cât și cu influența El Niño, inclusiv în analizele despre anul 2024, considerat aproape sigur cel mai fierbinte din istorie.

El Niño ar putea reveni și ar schimba vremea la nivel global

Organizația Meteorologică Mondială avertizează că această combinație ar putea face ca 2027 să devină cel mai cald an de când există măsurători. Ultimul episod puternic, cel din 2024, deține deja recordul actual.

Experții atrag atenția că fiecare El Niño este diferit, însă riscurile rămân ridicate. În Brazilia, inundațiile devastatoare din Rio Grande do Sul, din 2024, au fost puse pe seama interacțiunii dintre schimbările climatice și El Niño, soldate cu peste 180 de victime și sute de mii de persoane strămutate.

În Africa de Sud și în alte regiuni dependente de ploile sezoniere, fenomenul poate reduce precipitațiile, afectând agricultura și producția hidroenergetică. În Pacific, apele mai calde pot alimenta cicloane tropicale mai puternice. În Europa, efectele sunt indirecte, dar pot contribui la valuri de căldură și episoade meteo anormale.

Unii cercetători consideră că un El Niño intens oferă o imagine a extremelor climatice care ar putea deveni obișnuite într-o lume mai caldă. Ceea ce astăzi pare excepțional ar putea deveni, în câțiva ani, mult mai frecvent chiar și în absența fenomenului.

Această perspectivă este esențială pentru guverne, agricultori, orașe și sistemele de sănătate publică. Pregătirea pentru secetă, inundații, valuri de căldură și incendii devine o problemă de adaptare la o climă în schimbare rapidă, nu doar o chestiune de prognoză meteo.

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