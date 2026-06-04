Prima zi de caniculă în București. Pe ce dată va fi, potrivit meteorologilor Accuweather

Vara întârzie să își intre în drepturi, însă Meteorologii Acuweather au actualizat prognoza meteo pentru București. Pe ce dată va fi, de fapt, prima zi de caniculă.

Pentru luna iunie, meteorologii anunță temperaturi peste cele normale, în cea mai mare parte a țării. Prognozele sezoniere indică o lună de început de vară cu temperaturi apropiate de normal sau ușor peste normal, dar și cu perioade de instabiltiate atmosferică și averse, mai ales la jumătatea lunii. Potrivit meteorologilor, în următoarele două săptămâni, vremea se va menține instabilă, cu temperaturi ce vor oscila între 18 și 30 de grade Celsius.

Prima zi de caniculă în București

În luna iulie, meteorologii anunță că vremea va fi un caldă spre foarte caldă, cu episoade de căldură intensă și precipitați relativ reduse. Temperaturile maxime vor fi frecvent între 28 și 31 de grade Celsius. Nopțile vor fi calde, cu minime în jur de 14-16 grade, iar în unele perioade, mai ales în mijlocul și spre sfârșitul lunii, sunt posibile valori de până la 19 grade, iar unele nopți pot deveni tropiacale. De asemenea, sunt așteptate și câteva episoade de instabilitate atmosferică, cu averse și furtuni de vară, dar fără perioade lungi de ploi, potrivit prognozei metei Accuweather.

Luna august se anunță cea mai caldă lună a verii în București, cu primele episoade de caniculă din această vară. Prima zi de caniculă este programată pe data de 12 august, cu temperaturi de 36 de grade Celsius, urmată de ziua de 13, când sunt așteptate până la 35 de grade Celsius. Meteorologii Accuweather.

De asemenea, prognoza pe întreaga lună indică temperaturi ridicate în București. Estimările actuale indică o lună caldă, cu mai multe intervale caniculare, în special în prima jumătate a lunii. În același timp, precipitațiile sunt așteptate să fie mai reduse, ceea ce va favoriza persistența maselor de aer cald de origine tropicală.

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