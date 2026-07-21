BANC | ”Scumpo, în ciorbă plutește un gândac”

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– Scumpo, în ciorbă plutește un gândac.

– E pătrunjel!

– Pătrunjel? Doamne, i-a dat și nume.

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Bulă are probleme cu BMW-ul

Bulă își duce BMW-ul în service.

– V-am adus BMW-ul să-l verificați!

– Dar ce are?

– Nu știu, face un zgomot ciudat.

– Domnule Bulă, este pornită semnalizarea.

– Este pornită ce?

Papagalul isteț

Un tip intră într-un magazin de animale și vede un papagal superb.

– Cât costă? întreabă el.

– 500 de lei, răspunde vânzătorul.

– De ce e atât de scump?

– Pentru că știe să vorbească în cinci limbi.

Impresionat, omul îl cumpără și îl duce acasă.

În prima zi îl întreabă:

– Bună, ce faci?

Papagalul tace.

A doua zi:

– Hai, spune ceva!

Nimic.

A treia zi, nervos, omul strigă:

– Am dat 500 de lei pe tine și n-ai zis niciun cuvânt!

Papagalul îl privește calm și spune:

– Ai terminat? Acum putem începe o conversație civilizată?

Omul rămâne cu gura căscată.

A doua zi își invită prietenii să le arate cât de deștept e papagalul.

Unul dintre ei întreabă:

– Papagalule, cine e cel mai inteligent din camera asta?

Papagalul răspunde:

– Eu. Voi doar ați plătit biletul.

Profesorul și elevul

Profesorul întreabă în clasă:

– Ionele, dacă ai avea 10 mere și ai da 3 fratelui tău, apoi încă 2 surorii tale, câte mere ți-ar rămâne?

Ionel răspunde imediat:

– Zece.

Profesorul se încruntă.

– Nu ai înțeles. Ai 10 mere și dai 3 plus 2. Câte rămân?

– Tot zece.

– Cum așa?

– Pentru că nu le dau!

Profesorul oftează și încearcă altă întrebare:

– Bine. Dacă ai avea 100 de lei și ai cheltui 40, câți bani ai mai avea?

– 100.

– De ce?

– M-am răzgândit înainte să ajung la casă.

Profesorul, deja exasperat, spune:

– Ionel, cred că tu nu înțelegi matematica.

Ionel răspunde liniștit:

– Ba o înțeleg. Doar că dumneavoastră nu mă cunoașteți pe mine.

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