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BANC | ”Scumpo, în ciorbă plutește un gândac”

De: David Ioan 21/07/2026 | 16:57
BANC | ”Scumpo, în ciorbă plutește un gândac”
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Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc excepţional, care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

– Scumpo, în ciorbă plutește un gândac.

– E pătrunjel!

– Pătrunjel? Doamne, i-a dat și nume.

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Bulă are probleme cu BMW-ul

Bulă își duce BMW-ul în service.
– V-am adus BMW-ul să-l verificați!
– Dar ce are?
– Nu știu, face un zgomot ciudat.
– Domnule Bulă, este pornită semnalizarea.
– Este pornită ce?

Papagalul isteț

Un tip intră într-un magazin de animale și vede un papagal superb.
– Cât costă? întreabă el.
– 500 de lei, răspunde vânzătorul.
– De ce e atât de scump?
– Pentru că știe să vorbească în cinci limbi.
Impresionat, omul îl cumpără și îl duce acasă.
În prima zi îl întreabă:
– Bună, ce faci?
Papagalul tace.
A doua zi:
– Hai, spune ceva!
Nimic.
A treia zi, nervos, omul strigă:
– Am dat 500 de lei pe tine și n-ai zis niciun cuvânt!
Papagalul îl privește calm și spune:
– Ai terminat? Acum putem începe o conversație civilizată?
Omul rămâne cu gura căscată.
A doua zi își invită prietenii să le arate cât de deștept e papagalul.
Unul dintre ei întreabă:
– Papagalule, cine e cel mai inteligent din camera asta?
Papagalul răspunde:
– Eu. Voi doar ați plătit biletul.

Profesorul și elevul

Profesorul întreabă în clasă:
– Ionele, dacă ai avea 10 mere și ai da 3 fratelui tău, apoi încă 2 surorii tale, câte mere ți-ar rămâne?
Ionel răspunde imediat:
– Zece.
Profesorul se încruntă.
– Nu ai înțeles. Ai 10 mere și dai 3 plus 2. Câte rămân?
– Tot zece.
– Cum așa?
– Pentru că nu le dau!
Profesorul oftează și încearcă altă întrebare:
– Bine. Dacă ai avea 100 de lei și ai cheltui 40, câți bani ai mai avea?
– 100.
– De ce?
– M-am răzgândit înainte să ajung la casă.
Profesorul, deja exasperat, spune:
– Ionel, cred că tu nu înțelegi matematica.
Ionel răspunde liniștit:
– Ba o înțeleg. Doar că dumneavoastră nu mă cunoașteți pe mine.

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