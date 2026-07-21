Decizia radicală luată de Ilie Năstase, imediat după ce a împlinit 80 de ani: ”Este o mare bucurie”

Ilie Năstase a ajuns la 80 de ani pe 19 iulie, iar ziua de nume o marchează într-un cadru liniștit, departe de România. Fostul mare campion se află la Istanbul, unde a ales să petreacă această perioadă alături de soția sa, Ioana, într-un loc pe care îl consideră special și unde revine de aproape un deceniu.

După luni tensionate și un divorț care părea inevitabil, cuplul pare să fi depășit momentul dificil. Cei doi se bucură acum de o vacanță relaxată, iar Ilie Năstase spune că stabilitatea emoțională este cel mai valoros cadou pe care îl poate primi la această vârstă.

Ilie și Ioana Năstase, împăcare totală

„Am petrecut cu soția, suntem în Istanbul. Suntem liniștiți, suntem aici pe Bosfor. Suntem la un hotel unde mergem de aproape nouă ani. Pe malul Bosforului, o să luăm masa acolo frumos. Ioana știe să înoate în piscină, eu nu știu să înot. Sănătate, liniște sufletească (n.r. – ce i-a urat soția). De aici o să mergem la mănăstirea noastră de la Nechit, Piatra-Neamț. Noi ne simțim bine în acest moment, să continue așa, liniștea aceasta pe care o avem, altceva nu îmi doresc”, a declarat Ilie Năstase.

Aniversare în Turcia și drum spre Mănăstirea Nechit

Planurile lor includ și o vizită la Mănăstirea Nechit, un loc cu semnificație pentru familie. Ioana Năstase confirmă că dorința soțului de a o însoți acolo este un semn al schimbării în bine.

„Multă sănătate și liniște sufletească și mă bucur foarte mult că în ultima perioadă chiar s-a schimbat în bine. Își dorește să mergem la mănăstire, ceea ce pentru mine este o mare bucurie”, a spus aceasta.

Ilie și Ioana Năstase transmit astfel că, în ciuda neînțelegerilor din trecut, au ales să pună pe primul loc armonia în familie la această aniversare importantă.

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