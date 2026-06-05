ANM schimbă prognoza. Furtunile se extind în weekend și lovesc mai multe zone din țară

O avertizare de cod roșu a fost urmată de fenomene meteo violente în mai multe localități aflate în apropierea Capitalei. Ploile torențiale au dus la acumulări masive de apă pe străzi. Mai mult decât atât, rețelele de canalizare au fost depășite și au refulat.

Autoritățile anunță că instabilitatea atmosferică va continua și în zilele următoare, cu extinderea furtunilor în mai multe zone ale țării. Administrația Națională de Meteorologie a emis noi atenționări cod galben pentru o serie de fenomene periculoase ce vor afecta aproape întreg teritoriul României.

ANM a transmis o atenționare meteo de tip cod galben valabilă în intervalul 5 iunie, ora 12:00 – 5 iunie, ora 23:00, vizând episoade de instabilitate atmosferică.

Potrivit meteorologilor, sunt prognozate averse importante cantitativ în zone din Munții Apuseni, în nordul Carpaților Orientali, precum și în sud-estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei.

„În zona Munților Apuseni, în jumătatea de nord a Carpaților Orientali, precum și în sud-estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp. După-amiaza manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse în centrul și sud-estul țării. În cursul nopții de vineri spre sâmbătă vor mai fi averse local în Transilvania și zona Carpaților Orientali”, a transmis ANM.

Averse cu cantități importante de apă

Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă atenționare meteo de tip cod galben și în weekend. Aceasta este valabilă în data de 6 iunie, între orele 12:00 și 23:00, vizând perioade de instabilitate atmosferică.

Conform prognozei, sunt așteptate averse cu cantități importante de apă în Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Munteniei, precum și în zonele montane. Local, fenomenele vor afecta și Maramureșul, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei.

„În Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș, în sudul Olteniei și în nord-vestul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp. Manifestări de instabilitate atmosferică vor mai fi local în cursul nopții de sâmbătă spre duminică în estul și sud-estul țării, iar duminică mai ales în jumătatea de est a teritoriului”, a transmis ANM.

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