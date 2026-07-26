Prognoza meteo azi, 26 iulie 2026. Vești bune pentru români! După răcoare, vremea se încălzește rapid. Unde va fi cel mai cald

Ziua de 26 iulie aduce o încălzire treptată a vremii în întreaga țară. După răcirea din zilele precedente, temperaturile vor reveni la valori apropiate de normalul perioadei, iar în vest și sud-vest vremea va deveni local călduroasă. În același timp, după-amiaza și mai ales spre seară vor apărea ploi și furtuni în vestul țării și în zonele montane.

Cele mai ridicate temperaturi vor fi înregistrate în Banat și sudul Crișanei, unde mercurul din termometre va urca până la 33 de grade. În schimb, estul Transilvaniei va rămâne cea mai răcoroasă regiune, cu maxime de numai 24-25 de grade.

Vremea în România

Potrivit prognozei ANM, vremea va intra într-un proces de încălzire în toate regiunile țării. Valorile termice vor crește, iar în vest și sud-vest vremea va deveni local călduroasă. Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a intervalului, însă după-amiaza vor apărea înnorări în zona montană, unde izolat vor fi ploi slabe de scurtă durată.

Din orele serii, instabilitatea atmosferică se va accentua în Banat, Crișana și pe arii restrânse în Transilvania și Oltenia. Sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale de 40-55 km/h. Cantitățile de apă vor fi în general de 5-10 l/mp, iar izolat pot depăși 15 l/mp.

Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 33 de grade, iar cele minime între 11 și 21 de grade. În depresiunile din Carpații Orientali, temperaturile vor coborî spre 7-9 grade.

Vremea pe regiuni

Vremea în nord și vest

În Maramureș, Crișana și Banat vremea va fi în încălzire, iar în Banat și sudul Crișanei se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi din țară, de până la 33 de grade. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă spre seară vor apărea înnorări accentuate, urmate de averse, descărcări electrice și rafale de vânt care pot atinge 40-55 km/h.

Vremea în sud și sud-est

Muntenia va avea parte de o vreme frumoasă și tot mai caldă, cu temperaturi maxime de 29-31 de grade. Cerul va rămâne variabil, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă pe parcursul zilei. În sud-estul țării, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru sfârșitul lunii iulie.

Oltenia și sud-vestul țării

Oltenia va resimți încălzirea vremii, iar temperaturile vor urca până la 31-33 de grade. Spre seară, în partea de vest a regiunii și pe arii restrânse în restul Olteniei sunt posibile averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului.

Estul și nord-estul țării

În Moldova vremea va fi în general stabilă și plăcută. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 30 de grade, iar cerul va fi variabil. Șansele de precipitații vor fi reduse pe parcursul zilei.

Centrul țării și zona Carpaților

Transilvania va avea temperaturi cuprinse între 24 și 29 de grade, cele mai scăzute valori fiind în estul regiunii. În zona montană vor apărea după-amiaza înnorări și ploi slabe de scurtă durată, iar spre seară instabilitatea atmosferică se va extinde local și în vestul Transilvaniei.

În Carpații Orientali, temperaturile minime vor coborî până la 7-9 grade în depresiuni.

Dobrogea și litoralul Mării Negre

Dobrogea și litoralul se vor bucura de o vreme frumoasă, cu temperaturi maxime de 28-30 de grade și cer variabil. Vântul va sufla slab până la moderat, iar condițiile pentru precipitații vor fi reduse.

Vremea în București

În Capitală, vremea va fi frumoasă și se va încălzi, astfel încât valorile termice se vor apropia de normele caracteristice perioadei.

Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei și pe timpul nopții, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 29-30 de grade, iar minima se va situa între 14 și 16 grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: Temperaturile maxime vor ajunge la 27-28°C. Vremea va fi în general frumoasă, iar spre seară sunt posibile înnorări și ploi slabe.

Timișoara: Maximele vor urca până la 33°C. Ziua va fi călduroasă, iar seara sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Iași: Temperaturile vor ajunge la 28-29°C. Cerul va fi variabil, iar vremea va rămâne în general stabilă.

Craiova: Maximele vor atinge 31-32°C. Vremea va fi caldă, iar spre seară există posibilitatea apariției unor averse locale.

Constanța: Temperaturile vor fi cuprinse între 28 și 29°C. Vremea va fi plăcută, cu cer variabil și vânt slab până la moderat.

Brașov: Maximele vor ajunge la 25-26°C. După-amiaza sunt posibile înnorări și ploi slabe în zona montană din apropiere.

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