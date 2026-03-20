Nu mai e cale de întoarcere! Toto Dumitrescu, la un pas de închisoare! Ce a stabilit instanța după ce actorul a fugit de la locul accidentului

Fuga lui Toto Dumitrescu de la locul accidentului, pe 14 septembrie 2025, și rezultatul pozitiv la drugtest îl pot costa scumpe pe fiul lui Ilie Dumitrescu. Acesta a fost trimis în judecată pentru părăsirea locului accidentului, iar instanța i-a respins ultima cerere, de a avea libertate totală. CANCAN.RO are detalii!

Duminică, 14 septembrie, Toto Dumitrescu, fiul celebrului Ilie, a provocat un adevărat haos în cartierul Primăverii, când SUV-ul său Mercedes a intrat într-un Audi A6 condus de o tânără de doar 23 de ani, rănită grav și transportată de urgență la spital, în timp ce alte trei mașini au fost avariate.

În loc să stea să clarifice situația, Toto a luat-o la fugă, ridicând imediat suspiciuni și stârnind valuri de șoc printre martori și autorități. Polițiștii l-au găsit ulterior ascuns într-un apartament străin, unde au intrat cu mandat, iar testele au confirmat prezența cocainei, pe care actorul susține că ar fi consumat-o abia după accident.

Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost în arest preventiv pentru o scurtă perioadă, apoi plasat în arest la domiciliu și, într-un final, plasat sub control judiciar.

A sperat că va scăpa și de această măsură și, noul statut de ..tată (vă dezvăluiam AICI că iubita lui este însărcinată) îi va face mai înțelegători pe judecători.

Începe coșmarul legal pentru Toto Dumitrescu

Se pare însă că nu. Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 i-au respins recent cererea și au decis să mențină măsura preventivă a controlului judiciar timp de 60 de zile. Colac peste pupăză, dosarul lui a ajuns într-o fază crucială și îi poate schimba radical viața. În urma analizei tuturor probelor: declarații ale martorilor, procese-verbale, imagini video și rapoarte de expertiză medico-legală, Judecătoria Sectorului 1 a decis trimiterea lui Toto Dumitrescu în judecată pentru părăsirea locului accidentului.

Așadar, având în vedere buletinul toxicologic și circumstanțele agravante, Toto riscă nu doar amendă sau suspendarea permisului, ci chiar o condamnare cu închisoare, care ar transforma acest accident într-un adevărat coșmar pentru el.

De asemenea, potrivit datelor din rechizitoriu, în urma accidentului, a rezultat vătămarea corporală a unei tinere, care a necesitat pentru vindecare 11-12 zile de îngrijire medicală.

