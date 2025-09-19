Acasă » Exclusiv » Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă

Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă

De: Andrei Iovan 19/09/2025 | 23:40
Ilie Dumitrescu pare mai mult decât senin în mijlocul furtunii în care se află familia lui. Fiul lui, Toto, se confruntă cu o situația delicată, după ce a fost implicat într-un accident rutier, în urma căruia o femeie a ajuns la spital, iar actorul a fugit de la locul faptei, ulterior fiind ridicat de acasă și dus încătușat la secție. Cu toate că Toto Dumitrescu este cercetat și riscă să stea până la 5 ani în spatele gratiilor, fostul internațional pare complet detașat, iar CANCAN.RO are imaginile doveditoare! Se pare că tabieturile au întâietate în fața problemelor familiale!

Poate unii se așteptau să vadă un tată copleșit de griji sau retras de privirile iscoditoare ale curioșilor, însă Ilie Dumitrescu își continuă rutina zilnică de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Să fie vorba despre un calm greu de clintit, însă în spatele zâmbetului pe care îl afișează în public se ascund nenumărate griji? Indiferent de interpretări, realitatea juridică a fiului său este una foarte serioasă.

Ilie Dumitrescu merge liniștit la sală, în timp ce fiul său, Toto, este arestat și riscă cinci ani de închisoare.
Ilie Dumitrescu merge liniștit la sală, în timp ce fiul său, Toto, este arestat și riscă cinci ani de închisoare.

După accidentul în lanț în care a fost implicat, pe 16 septembrie polițiștii l-au ridicat pe tânăr din apartamentul său din Voluntari și arestat pentru părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia. Pe 17 septembrie, Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile, după ce, în urma testelor efectuate la INML a fost depistat pozitiv la substanțe interzise. Toate acestea nu par să-l fi doborât pe fostul fotbalist al „Generației de Aur”, care și-a văzut liniștit de treburile sale.

Ilie Dumitrescu zâmbește în timp ce Toto e la închisoare

În jurul prânzului, fostul internațional, la patru ace și cu geanta de la Louis Vuitton, a pornit către sală. Ce-i drept, se știe că activitatea fizică te ajută să îți menții calmul și mintea limpede, poate aceasta este premisa pe care merge și Ilie Dumitrescu. A tras de fiare aproximativ două ore (nu a făcut rabat de la antrenamente), apoi a plecat către casă, unde nu a zăbovit prea mult. A ieșit din nou, a intrat la un moment dat la un magazin de ochelari de soare, apoi destinația a fost una clară – la supermarket pentru o scurtă aprovizionare. A petrecut ceva timp în fața cărucioarelor, s-a scotocit prin buzunare, în speranța că va găsi 50 de bani, în zadar însă. Trecătorii s-au oprit, l-au salutat, iar el a zâmbit larg, cu gura până la urechi. Într-un final, a apelat la ajutorul unui paznic, pentru a putea face rost de un cărucior pentru cumpărături. Cât despre lista de cumpărături a fostului fotbalist?

Fostul fotbalist, zâmbitor, merge la cumpărături.
Fostul fotbalist, zâmbitor, merge la cumpărături.

Poate vă închipuiți că Ilie Dumitrescu a mers să cumpere cele necesare pentru Toto, însă nu a fost cazul de așa ceva. S-a plimbat tacticos printre raioane, îmbrăcat într-un costum bleumarin și cămașă albă și a cumpărat legume, fructe și carne de vită. La plecare, și-a dus cumpărăturile la mașină, și în loc să ducă înapoi căruciorul de unde l-a luat, l-a lăsat în voia sorții, de parcă a uitat că adineauri căuta cu disperare unul. S-a urcat în bolidul său și a plecat către casă, doar că pe drum, a reușit să bifeze și o încălcare a regulilor de circulație. A întors pe linia dublă continuă și a intrat în complex. Ce ar mai fi de comentat? Dacă așa a văzut Toto acasă, la părintele său, că e în regulă să sfidezi regulile, așa a procedat și el.

CITEȘTE ȘI: Cum își “negociază” Toto Dumitrescu pedeapsa, după 6 ore de audieri. Imagini cu fiul lui Ilie Dumitrescu în custodia Poliției!

NU RATA: Ce măsuri a luat Poliția Română în cazul lui Toto Dumitrescu. Informații de ultimă oră

