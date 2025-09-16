Ce măsuri a luat Poliția Română în cazul lui Toto Dumitrescu. Informații de ultimă oră

După un weekend marcat de un accident grav în cartierul de lux Primăverii din București, Toto Dumitrescu, fiul celebrului Ilie Dumitrescu, a ajuns, în cele din urmă, pe mâna oamenilor legii. Tânărul de 28 de ani a fost săltat de acasă și dus încătușat la secție, după ce a fugit de la locul unui accident în care o femeie a ajuns la spital. Primele imagini cu intervenția autorităților au fost făcute publice, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

UPDATE 19:15: Toto Dumitrescu a fost reținut pentru 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

Duminică, 14 septembrie, Toto Dumitrescu, aflat la volanul unui autoturism de lux, a fost implicat într-un accident în lanț, soldat cu rănirea gravă a unei femei și avarierea a trei mașini. Deși toți martorii l-au recunoscut pe tânăr la fața locului, până la sosirea autorităților, acesta a părăsit zona, fără să acorde primul ajutor sau să ofere explicații.

Toto Dumitrescu a ajuns pe mâna oamenilor legii

După ore bune de căutări, autoritățile au reușit să-l depisteze pe Toto Dumitrescu. Acesta a fost găsit într-o locuință din București și, potrivit surselor din anchetă, nu a opus rezistență în momentul reținerii. Primele imagini cu momentul în care a fost săltat au ajuns în spațiul public: tânărul apare flancat de polițiști, încătușat, și escortat direct către secția de poliție pentru audieri.

„În urma activităților procedurale desfășurate de polițiștii Brigăzii Rutiere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, bărbatul în vârstă de 28 de ani a fost depistat și se află în custodia polițiștilor din cadrul Brigăzii Rutiere”, a transmis Brigada Rutieră, într-un comunicat oficial.

Toto Dumitrescu a fugit de la locul faptei

Accidentul a avut loc în zona Primăverii, una dintre cele mai circulate și exclusiviste zone din Capitală. Potrivit martorilor, femeia rănită intenționa să vireze la stânga și s-a asigurat corect, însă autoturismul condus de Toto Dumitrescu a apărut cu viteză mare și a lovit violent mașina acesteia, proiectând-o într-un alt vehicul din spate.

Echipajele de descarcerare au intervenit de urgență. Femeia a fost extrasă dintre fiarele contorsionate și transportată în stare gravă la Spitalul Floreasca.

Imediat după impact, Toto Dumitrescu ar fi abandonat mașina și a plecat pe jos din zonă, fără să se uite înapoi. Martorii au povestit că părea agitat și că ar fi făcut tot posibilul să nu fie recunoscut. Se pare că fiul lui Ilie Dumitrescu se afla sub influența substanțelor în momentul producerii impactului. Toto Dumitrescu urmează acum să fie audiat de anchetatori, iar procurorii vor decide ce măsuri se vor lua în continuare.

