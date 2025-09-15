Vești proaste pentru Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, după ce a fugit de la locul accidentului: „Nu scapă, să nu se ascundă!”

Fiul fostului mare fotbalist Ilie Dumitrescu este căutat de polițiști. Toto Dumitrescu este suspectat de faptul că ar fi fost implicat într-un accident și ar fi fugit de la fața locului. Mitică Dragomir a comentat această situație și i-a transmis un mesaj. Iată ce a spus!

Accidentul s-a petrecut în cartierul Primăverii pe data de 14 septembrie, atunci când mașina pe care acesta ar fi condus-o a fost lovită de o șoferiță care nu i-a acordat prioritate. Toto Dumitrescu s-a mai confruntat cu probleme cu oamenii legii și în perioada pandemiei.

Femeia implicată în accident a fost rănită și a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind ulterior transportată la spital. De asemenea, un al treilea autoturism a fost avariat în momentul impactului.

„La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulație care a avut loc la intersecția dintre bd. Mircea Eliade și bd. Primăverii, din Sectorul 1. Din informațiile existente la acest moment, conducătoarea unui autovehicul în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, iar din impact primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia”, a transmis Brigada Rutieră București.

Mitică Dragomir, mesaj pentru Toto Dumitrescu

Scenele de după impact au fost surprinse pe o cameră de bord. În imagini se observă cele trei mașini avariate, printre care și un Mercedes cu portiera din dreapta deschisă. Aceasta este mașina la volanul căreia s-ar fi aflat Toto Dumitrescu, potrivit polițiștilor.

Cu toate că nu a fost vinovat de producerea accidentului, tânărul în vârstă de 27 de ani a fugit de la fața locului. De asemenea, alături de el, în autoturism, s-a aflat și un pasager care le-a spus agenților că la volan se afla Toto Dumitrescu.

Mitică Dragomir a discutat acest subiect și i-a oferit un sfat fiului lui Ilie Dumitrescu. Fostul politician și om de fotbal este de părere că ar trebui să se prezinte cât mai repede la Poliție.

„Nu scapă, să nu se ascundă! Să se ducă repede la Poliţie! N-are nimic, vezi de treabă. Dacă nu e mortăciune, n-are nimic. (…) „N-ai voie să te sperii, chiar dacă ţi-e frică de populaţie să nu te bată. Din cauza faptului că a plecat de acolo pot să îi pună în cârcă toate minunile: că a fost băut sau drogat…”, a spus Mitică Dragomir în cadrul emisiunii Profețiile lui Don Mitică, potrivit fanatik.ro.

