Ce a făcut Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, după accidentul cauzat. Avem imaginile!

Au apărut primele imagini cu fiul fostului internațional român Ilie Dumitrescu. Toto Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier, duminică, 14 septembrie 2025 și a părăsit locul incidentului. Acesta este căutat de Poliția Română.

Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost implicat într-un accident rutier în zona Primăverii din Capitală. Toto Dumitrescu a fugit de la locul incidentului și ar fi căutat de oamenii legii. Acum au apărut în online imagini cu el, după ce a realizat impactul.

Actorul Toto Dumitrescu se afla la volanul unui autoturism pe bulevardul Mircea Eliade din București, când vehiculul său a lovit o altă mașină condusă de o tânără dinspre bulevardul Primăverii. Fiul lui Ilie Dumitrescu ar fi condus cu o viteză foarte mare. După incident, bărbatul a părăsit locul faptei și acum oamenii legii sunt pe urmele lui.

Ce a făcut Toto Dumitrescu, după accidentul din Primăverii

În urma impactului, șoferița rănită, a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată, de urgență, la Spitalul Floreasca. După accident, fiul lui Ilie Dumitrescu și-ar fi luat telefonul și portofelul și ar fi plecat pe jos, însă nu se știe unde.

Brigada Rutieră din București a trimis un comunicat prin care a fost confirmat faptul că o persoană a fugit de la locul accidentului în care o tânără a fost rănită. Șoferița a fost internată în spital.

„La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulație care a avut loc la intersecția dintre bd. Mircea Eliade și bd. Primăverii, din Sectorul 1. Din informațiile existente la acest moment, conducătoarea unui autovehicul în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, iar din impact primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia. (…) Conducătorii de autovehicule au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele indicate fiind 0.”

Polițiștii continuă să îl caute pe Toto Dumitrescu, însă deocamdată nu există certitudine privind persoana care ar fi provocat accidentul rutier petrecut în cartierul Primăverii. Ancheta este în desfășurare.