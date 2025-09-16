Cum își “negociază” Toto Dumitrescu pedeapsa, după 6 ore de audieri. Imagini cu fiul lui Ilie Dumitrescu în custodia Poliției!

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fugit de la locul unui accident grav, pe care l-a provocat duminică seară, 14 septembrie, în cartierul Primăverii din București. După ce a fost căutat de polițiști, tânărul în vârstă de 28 de ani a fost depistat și reținut. După o serie lungă de audieri, CANCAN.RO a surprins imagini exclusive cu Toto Dumitrescu în fața Brigăzii Rutiere București.

Martorii de la fața accidentului spun că femeia rănită intenționa să vireze la stânga și s-a asigurat corect, însă autoturismul condus de Toto Dumitrescu a apărut cu viteză mare și a lovit din plin mașina acesteia, proiectând-o într-un alt vehicul din spate. După impact, fiul fostului fotbalist ar fi părăsit autoturismul, abandonând locul accidentului.

Toto Dumitrescu își „negociază” pedeapsa

Fiul lui Ilie Dumitrescu a avut un derapaj în momentul în care polițiștii l-au scos în cătușe! Un reporter l-a întrebat de ce a fugit de la locul accidentului, iar răspunsul său a fost unul halucinant, lipsit de respect (VEZI AICI). CANCAN.RO a surpins imagini exculsive cu Toto Dumitrescu imediat după audieri, în timp ce încerca să își „negocieze” pedeapsa.

Potrivit surselor CANCAN.RO, la ora 13:00, Toto Dumitrescu era încătușat, iar la ora 19:00 imediat după audieri, bărbatul în vârstă de 28 de ani a ieșit calm și relaxat, fără cătușe, ba chiar, și-a aprins și o țigară, în timp ce discuta despre problemele în care este implicat cu unul dintre investigatori și avocatul sau.

Oamenii legii l-au reținut după 48 de ore pe Toto Dumitrescu și l-au testat pentru consumul de droguri. Surse din anchetă au transmis că tânărul a ieşit pozitiv la cocaină, iar apoi a fost dus la Institutul de Medicină Legală Mina Minovici pentru analize de sânge.

CITEȘTE ȘI: BREAKING | Toto Dumitrescu a fost prins de Poliția Română! Ce urmează acum

NU RATA: Toto Dumitrescu, derapaj halucinant în cătușe! Unde a putut spune că a fugit după accident: „Să mă…”

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.